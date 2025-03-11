Auvix Booco Convis - Системы Буко

BOOCO – российский разработчик программно-аппаратных комплексов по управлению офисной инфраструктурой. На платформе BOOCO создаются решения для бронирования и управления переговорными комнатами, конференц-залами, рабочими местами, парковками, а также мониторинга мультимедийного и инженерного оборудования.