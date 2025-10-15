Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184468
ИКТ 14342
Организации 11126
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3516
Системы 26305
Персоны 79270
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

иРиди iRidi

иРиди - iRidi

УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Умные решения для города и дома: в октябре в Москве пройдет Interlight | Smart City & Home 1
09.12.2024 На что способен современный умный дом. Обзор систем автоматизации российского производителя 2
09.07.2024 «ИЦ Телеком-Сервис» построил мультимедийный комплекс для нового многофункционального научно-образовательного центра МГТУ 1
02.02.2022 «Маруся» от VK стала доступна на платформе iRidium 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

иРиди и организации, системы, технологии, персоны:

Крастком - Krastcom 10 1
Shure 13 1
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 1
Biamp Systems 14 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2650 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4420 1
Ростех - Автоматика Концерн 1730 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3212 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25346 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2004 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1122 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1079 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14551 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3932 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 569 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4372 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 412 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 963 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5768 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2778 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5880 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6212 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 198 1
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 206 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 512 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7330 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 111 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 181 1
Часы - Будильник - Alarm clock 255 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 174 1
Оповещение и уведомление - Notification 5248 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 599 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2196 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 235 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 567 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8744 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22463 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 467 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 291 1
Бронирование - Booking 768 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12621 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3264 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1301 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16874 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25699 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22667 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 94 1
Auvix Booco Convis - Системы Буко 3 1
iRidium Cloud 2 1
iRidium Server 2 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 185 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 783 1
Королев Сергей 44 1
Рудаков Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 179 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 1
Россия - УФО - Свердловская область 1689 1
Европа 24560 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1908 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 621 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
Ботаника - Растения - Plantae 1107 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 61 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4291 1
Дневной свет - Дневное освещение 144 1
Сон - Somnus 452 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 964 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3129 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5224 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 427 1
Иридий - Iridium - химический элемент 17 1
Ergonomics - Эргономика 1668 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5829 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 467 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9480 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 654 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393029, в очереди разбора - 732080.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще