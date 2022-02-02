«Маруся» от VK стала доступна на платформе iRidium

Теперь в проектах автоматизации на основе iRidium server можно использовать голосовое управление помощника «Маруся» от VK. Платформа iRidium позволяет управлять различными устройствами домашней и коммерческой автоматизации: от штор и лампочек до систем жизнедеятельности и безопасности. Об этом CNews сообщили представители VK.

Система настраивается просто:

- создайте умный дом на основе iRidium server, добавьте необходимые устройства и настройте логику проекта;

- установите приложение «Маруси» на смартфон или планшет;

- запустите навык «Иридий», который научит «Марусю» взаимодействовать c iRidium;

- подключитесь к объекту в облаке iRidium cloud.

Голосовыми командами можно включить и выключить свет, понизить яркость лампы, убавить или увеличить температуру обогрева и многое другое. Интеграция системы автоматизации iRidi с голосовым помощником от VK добавляет эргономичности пространству, в котором мы проводим большую часть жизни.