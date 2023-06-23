Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сантехника Plumbing Санитарная техника Sanitary equipment
СОБЫТИЯ
Магазин «Сантехника-онлайн» создал единую систему управления бизнес-процессами на базе Yandex Tracker
Магазин сантехнических товаров «Сантехника-онлайн» трансформировал взаимодействие команд разработки, контента и товарного маркетинга с помощью облачного сервиса Yandex Tracker. Компания собрала все коммуникации по рабочим про
«М.Видео» и «Альфастрахование» разработали страховку для защиты дома с услугами сантехника и электрика
енность перед соседями в случае пожара, потопа или кражи со взломом. Приобретая полис, пользователь помимо страхования имущества получает дополнительное преимущество – сертификат на услуги электрика, сантехника и слесаря в непредвиденных ситуациях, например, если захлопнулась дверь, потекла труба или сгорела проводка. В страховку входят три обращения, по одному каждого профиля, с лимитом в
В «Российской сантехнике» внедрено решение «Корус | Управление запасами»
ГК «Корус консалтинг» завершила настройку облачного сервиса «Корус | Управление запасами» для розничной сети «Российская сантехника». Всего за месяц ритейлер кардинально перестроил процессы управления закупками, так что запасы на складах уменьшились на 20%. Высвободившиеся оборотные средства позволят осуществлять
«Первый БИТ» автоматизировал интернет-магазин «ЭКО сантехника»
Original Live Systems (OLS), дочерняя компания «Первого БИТа», занимающаяся разработкой программного обеспечения для автоматизации интернет-магазинов, внедрила на предприятии «ЭКО сантехника» систему «БИТ.магазин». Благодаря этому компании удалось сократить затраты и оптимизировать работу с поставщиками. Постоянный рост заказов подтолкнул руководство компании «ЭКО сан
В «Роко Сантехника» внедрили ИСУ ТОиР
Компания ITM завершила работы по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами в ООО «Рока Сантехника». Система создана на основе продукта TRIM-PMS (разработка НПП «СпецТек»). ООО «Рока Сантехника» является дочерним предприятием корпорации Roca Group, широко известного в мире
Сантехника и организации, системы, технологии, персоны:
