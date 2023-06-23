Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Сантехника Plumbing Санитарная техника Sanitary equipment

Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment

«Такая сантехника — наша беда. Когда мы расстанемся с нею? Когда?!» Решетов А., 1987 год. «Такая сантехника — наша беда. Когда мы расстанемся с нею? Когда?!» Решетов А., 1987 год.
Нет сантехники в дому - дом не нужен никому Советский плакат на тему быта и квартир. Изображен типовой жилой дом в виде колонны, на капители которой возвышается ванна и душ - необходимый элемент в жизни любого человека. Художники выполнили рисунок в ярких, сочных тонах, используя броские акценты. Размещены стихи Л. Французова. К. Романенко, 1988г. Нет сантехники в дому - дом не нужен никому Советский плакат на тему быта и квартир. Изображен типовой жилой дом в виде колонны, на капители которой возвышается ванна и душ - необходимый элемент в жизни любого человека. Художники выполнили рисунок в ярких, сочных тонах, используя броские акценты. Размещены стихи Л. Французова. К. Романенко, 1988г.
«Такая сантехника — наша беда. Когда мы расстанемся с нею? Когда?!» Решетов А., 1987 год.

СОБЫТИЯ


23.06.2023 Магазин «Сантехника-онлайн» создал единую систему управления бизнес-процессами на базе Yandex Tracker

Магазин сантехнических товаров «Сантехника-онлайн» трансформировал взаимодействие команд разработки, контента и товарного маркетинга с помощью облачного сервиса Yandex Tracker. Компания собрала все коммуникации по рабочим про
03.07.2020 «М.Видео» и «Альфастрахование» разработали страховку для защиты дома с услугами сантехника и электрика

енность перед соседями в случае пожара, потопа или кражи со взломом. Приобретая полис, пользователь помимо страхования имущества получает дополнительное преимущество – сертификат на услуги электрика, сантехника и слесаря в непредвиденных ситуациях, например, если захлопнулась дверь, потекла труба или сгорела проводка. В страховку входят три обращения, по одному каждого профиля, с лимитом в

19.03.2020 В «Российской сантехнике» внедрено решение «Корус | Управление запасами»

ГК «Корус консалтинг» завершила настройку облачного сервиса «Корус | Управление запасами» для розничной сети «Российская сантехника». Всего за месяц ритейлер кардинально перестроил процессы управления закупками, так что запасы на складах уменьшились на 20%. Высвободившиеся оборотные средства позволят осуществлять
05.02.2019 «Первый БИТ» автоматизировал интернет-магазин «ЭКО сантехника»

Original Live Systems (OLS), дочерняя компания «Первого БИТа», занимающаяся разработкой программного обеспечения для автоматизации интернет-магазинов, внедрила на предприятии «ЭКО сантехника» систему «БИТ.магазин». Благодаря этому компании удалось сократить затраты и оптимизировать работу с поставщиками. Постоянный рост заказов подтолкнул руководство компании «ЭКО сан
27.09.2007 В «Роко Сантехника» внедрили ИСУ ТОиР

Компания ITM завершила работы по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами в ООО «Рока Сантехника». Система создана на основе продукта TRIM-PMS (разработка НПП «СпецТек»). ООО «Рока Сантехника» является дочерним предприятием корпорации Roca Group, широко известного в мире


Публикаций - 62, упоминаний - 62

Сантехника и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 11
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 3
8983 3
Ростех - Автоматика Концерн 1744 3
Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 25 2
Apple Inc 12628 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Google LLC 12255 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
Alibaba Group 450 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 2
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 1
иРиди - iRidi 5 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 903 1
OLS - Original Live Systems 11 1
МКД 72 1
Корус Консалтинг ГК 1334 1
Microsoft Corporation 25236 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
AT&T Inc 1697 1
Nintendo 797 1
Haier Group 206 1
Naumen - Наумен 684 1
SAP SE 5426 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
RedSys - РедСис 74 1
Merlion Бюрократ 45 1
1С-Рарус 935 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 1
Нанософт 115 1
Midea 48 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Magora Systems - Магора 6 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Meta Platforms - Facebook 4531 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 5
Сантехника-Онлайн 3 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
Аудит кортель 1 1
Roca Group - Керамика 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Технопарк - магазин бытовой техники 5 1
КИФА АО - КИФАТО МК Торговый дом - Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ - Qifasilu (Bejing) Technology Development 7 1
Грациана 1 1
Яндекс.Лавка 279 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
ЭКО сантехника 1 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 1
АльфаСтрахование СГ 354 1
Beko - Beko Electronics 75 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 18 1
Группа Самолет 95 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 44 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 118 1
Uber 337 1
eBay Inc 1631 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
PepsiCo - Frito-Lay - Фрито Лей Мануфактуринг - Lay's 4 1
Haier - Candy Group - Канди 100 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 22 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Макфа - Makfa 8 1
Level Group - Левел Груп 26 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 59 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 1
Российский социально-экологический союз 3 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 11
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 10
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 618 8
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 6
Аксессуары 4132 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 5
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 4
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1139 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 574 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 6
Google Android 14679 4
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 33 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 3
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Lunnen 12 2
Google YouTube - Видеохостинг 2885 2
ByteDance - TikTok 317 2
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 38 2
Apple - App Store 3008 2
Apple iOS 8242 2
Apple iPad 3936 2
Apple iPhone 6 4862 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 120 2
3Logic - Raskat ПК 20 2
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 88 2
Axelot WMS - Axelot YMS 68 1
Axelot TMS 26 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 413 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 15 1
Veeam Backup&Replication - Veeam Explorer for SAN Snapshots - Veeam Explorer for Storage Snapshots - Veeam On-Demand Sandbox for Storage Snapshots 17 1
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 30 1
СалютДевайсы - Умный дом Sber 16 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
Яндекс.Маркет Аналитика 13 1
1С Первый Бит - БИТ.Магазин 2 1
Яндекс.TheQuestion 8 1
Microsoft Outlook 1421 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 167 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Apple iPod Touch 747 1
Корус Консалтинг - Корус Управление запасами 12 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
Honeywell Metrologic 52 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Нанософт - nanoCAD 110 1
Славинский Михаил 13 3
Михеева Алла 3 2
Чебатков Евгений 4 2
Стыскин Андрей 9 2
Урнышев Роман 34 2
Иванченко Александра 11 1
Баганов Артур 3 1
Малик Марина 1 1
Потапенко Владимир 2 1
Бочкарева Ксения 1 1
Бобрецова Александра 1 1
Даскал Анна 5 1
Крахмальный Олег 1 1
Сахаров Евгений 1 1
Абелян Ваган 1 1
Безусмов Олег 1 1
Тяньшу Сунь 7 1
Шмелева Мария 1 1
Луннов Андрей 1 1
Булахтин Вячеслав 1 1
Курбатов Владислав 1 1
Гришаков Максим 32 1
Балахнин Александр 4 1
Жарко Александр 2 1
Печатников Анатолий 37 1
Денисов Алексей 20 1
Николаев Вячеслав 103 1
Левашов Михаил 9 1
Пчельников Олег 6 1
Нейман Алексей 8 1
Иващенко Вячеслав 14 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Лозовский Александр 9 1
Давыдов Алексей 6 1
Смирнов Евгений 40 1
Прянишников Николай 311 1
Татаринов Кирилл 43 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Москвитина Татьяна 6 1
Дедов Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 6
Европа 24634 6
Беларусь - Белоруссия 6023 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 3
Россия - ЦФО - Брянская область 381 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Армения - Республика 2368 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 3
Казахстан - Республика 5792 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Америка - Американский регион 2188 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Узбекистан - Республика 1869 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 744 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 543 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 54 1
США Западное побережье - Западное взморье 40 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 18 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Ардонский район - Ардон 21 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1113 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 7
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 5
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 233 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Зоология - наука о животных 2791 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 4
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 64 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 351 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 2
AIN.UA 103 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
N+1 - Издание 181 1
Ведомости 1233 1
INFOLine-Аналитика 67 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Frost & Sullivan 203 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С. 4 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
Institución Educativa Virgen de las Gracias 1 1
Фабрика дизайна 1 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще