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Магазин «Сантехника-онлайн» создал единую систему управления бизнес-процессами на базе Yandex Tracker

Магазин сантехнических товаров «Сантехника-онлайн» трансформировал взаимодействие команд разработки, контента и товарного маркетинга с помощью облачного сервиса Yandex Tracker. Компания собрала все коммуникации по рабочим процессам на одной платформе, стала лучше прогнозировать сроки выполнения работы и оценивать эффективность сотрудников. Так, с Yandex Tracker специалисты одного из подразделений «Сантехники-онлайн» стали успевать делать в 1,5 раза больше задач в день, чем раньше. Кроме того, затраты онлайн-ритейлера на отдельные процессы удалось сократить почти на 20%.

Ассортимент ритейлера «Сантехника-онлайн» постоянно пополняется, что требует от специалистов регулярного обновления сайта, актуализации карточек товаров и синхронизации маркетинговых активностей. Ранее разработчики и менеджеры использовали около 10 разных таск-трекеров. Подразделения не видели процессы друг друга и не могли отследить задачи, связанные между собой. Рабочие вопросы обсуждались через мессенджеры, а учет выполненных задач велся вручную. Из-за этого было трудно понять, на каком этапе находится тот или иной проект, сколько времени затрачено на его реализацию, кто ответственный.

Компания упорядочила коммуникацию команд с помощью Yandex Tracker. Контент-менеджеры и дизайнеры синхронизировали работу над общими задачами. Специалисты товарного маркетинга стали применять Yandex Tracker для более быстрого и прозрачного взаимодействия с контрагентами. 3D-дизайнеры производят в сервисе учет моделей, рендеров, готовых сцен, вносят и принимают правки. Подготовку шаблонов и отчетов удалось полностью автоматизировать. Встроенные аналитические инструменты в Yandex Tracker позволили оценить нагрузку на сотрудников, ранжировать задачи по их приоритету, выявить лучшие практики и системно поощрять специалистов за эффективную работу.

«Для нас большим преимуществом оказалось то, что для перехода на новый трекер не потребовалось привлекать разработчиков, большинство процессов можно настроить из интерфейса. Фактически решение о переходе принималось не на «демо» данных, а на небольшом, но уже работающем процессе обработки заявок на контент-баги сайта. Мы сначала протестировали Yandex Tracker на одной команде, состоявшей из 30 сотрудников, которые затем научили остальных коллег и руководителей работать с дашбордами и отчетами. Для нас этот инструмент - как швейцарский нож с хорошим API, который позволяет встраивать его и интегрировать с другими системами - например, с «», – сказал Евгений Сахаров, ИТ-директор ООО «Сантехника-онлайн».

«Миграция «Сантехника-онлайн» в Yandex Tracker - хороший пример того, как сервис может быть полезен для синхронизации работы разных команд, занимающихся как разработкой, так маркетингом и дизайном. В случае «Сантехники-онлайн» сервис помог не только автоматизировать рабочие процессы, но и упростить взаимодействие с подрядчиками. Дополнительное преимущество - оптимизация затрат на выполнение задач», - сказала Анна Даскал, директор по развитию клиентов Yandex Cloud.

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