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Сантехника-Онлайн


26.03.2025 «Яндекс Фабрика» выходит к онлайн-ритейлерам и на маркетплейсы 1
23.06.2023 Магазин «Сантехника-онлайн» создал единую систему управления бизнес-процессами на базе Yandex Tracker 1
26.08.2015 Naumen Contact Center обслуживает общий пул звонков интернет-магазина Santehnika-online.ru 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сантехника-Онлайн и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7518 2
8343 2
Naumen - Наумен 630 1
GFG - Lamoda - Купишуз 168 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 696 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1391 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12190 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2025 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7228 1
Швейцарский нож - многофункциональный складной нож - Swiss knife - Swiss made 36 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 685 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 445 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2343 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 1
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QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2923 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2104 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8239 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3980 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12714 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2540 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4061 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 13 1
Яндекс.Маркет 978 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 20 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Lunnen 11 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 21 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 486 1
Даскал Анна 5 1
Сахаров Евгений 1 1
Симагина Маргарита 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7579 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 55 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4943 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6032 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7115 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1222 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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