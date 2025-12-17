Разделы

Midea Мидеа Онлайн

Midea - Мидеа Онлайн

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.12.2025 Midea Russia и «Форбс Консалтинг» завершили проект по автоматизации S&OP на платформе Optimacros и подготовили переход к IBP 2
20.11.2025 «М.Видео»: россияне все чаще отдают предпочтение самостоятельному приготовлению еды дома 1
04.09.2025 «Авито»: треть россиян выбирает российские бренды бытовой техники 1
20.06.2025 За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году 1
19.06.2025 Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж 2
15.05.2025 На российском рынке представили инновационное решение для автоматического обнаружения и блокировки утечек фреона 2
29.04.2025 Системы MDV помогли Ozon снизить энергопотребление на складах площадью более 1,2 млн м² 1
20.03.2025 LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке 1
01.10.2024 Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu 5
25.09.2024 Иранская техника не приживается в России. Покупки сразу трех российских заводов с треском провалились, теперь нужен четвертый. Опрос 1
23.05.2024 Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM 1
18.04.2023 Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM 1
19.12.2022 Россияне накануне праздников бросились скупать дорогие умные устройства. В топе бренды, которые почти никому не известны 1
16.10.2022 Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM 2
21.06.2022 11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить 3
22.04.2022 Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM 2
02.02.2022 Сорвана сделка, которая дала производителю полуфабрикатов чипов шанс захватить треть мирового рынка 1
07.12.2021 Лучшие хлебопечки: хиты продаж 2
30.11.2021 Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM 2
16.09.2021 Количество пользователей операционной системы HarmonyOS 2 превысило 100 миллионов 1
05.07.2021 Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж 3
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
11.11.2020 Телефоны, роботы-пылесосы и Smart TV — ноябрьская акция для беспроигрышных новогодних подарков 1
11.08.2020 Россияне стали чаще покупать компактную бытовую технику на Aliexpress 3
19.12.2019 Datadome создал новую серверную для ЦИТиС 1
10.10.2019 Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей 1
03.10.2019 Midea выбрала Orange Business Services для цифровой трансформации 1
16.07.2019 Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM 3
29.04.2019 Основатель Xiaomi проиграл пари со ставкой $150 млн 1
29.05.2018 СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года 2
19.10.2017 Выпечка с королевским размахом 2
14.09.2017 10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017 1
10.04.2017 Toshiba продает свой легендарный ТВ-бизнес 1
29.07.2016 «Ориент Хоусхолд Апплиансес» использует разработку «Хомнет консалтинг» - модуль CitiDirect 1
27.07.2016 Что такое R-32 или почему вам нужен новый кондиционер 1
18.09.2015 Выбор ZOOM: кондиционеры 2
01.09.2015 Выбор ZOOM: хлебопечки. Принцип работы и хит-парад лучших моделей 1
16.12.2014 «Китайскую Apple» назвали жуликом, замешанным в мошенничестве 2
23.06.2014 Сушка: в поисках оптимального решения 2
23.05.2014 Мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM.CNews 5

Samsung Electronics 10634 12
LG Electronics 3678 12
Toshiba Corporation 2957 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 6
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 6
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 5
Ballu Industrial Group 50 5
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 201 5
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 127 5
Haier Group 206 5
Xiaomi 1979 4
Hitachi - Хитачи 1481 4
Fujitsu 2066 4
Vestel 38 3
Kitfort 69 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 3
Siemens AG - Siemens Group 2628 2
Apple Inc 12642 2
Huawei 4225 2
Gree Electric 8 2
Yandex - Яндекс 8457 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14281 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1585 2
Ростех - Автоматика Концерн 1745 2
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 5 1
Westinghouse Electric 39 1
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 1
JVC Kenwood 418 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 1
Daewoo Electronics 43 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 16 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 61 1
STARWIND 32 1
GlobalWafers 5 1
ASKO 35 1
BBK OnePlus 259 1
Dantex Group 4 1
Boeing Defense, Space & Security - Spectrolab 11 1
Electrolux AB - Zanussi 60 1
Joyoung 1 1
Mitsubishi Heavy Industries 36 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 4
Haier - Candy Group - Канди 100 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 4
Beko - Beko Electronics 75 3
Daikin Industries 46 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 119 3
Miele - Миле 137 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1655 3
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1022 2
Hyundai Motor Company 419 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 2
Макфа - Makfa 8 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Hansa - Ханса 114 1
Daewoo 102 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Tesla Motors 428 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
PepsiCo - Frito-Lay - Фрито Лей Мануфактуринг - Lay's 4 1
JD.com - Jingdong Mall 96 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Лента - Сеть розничной торговли 2273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
Boeing 1017 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8194 1
UPS 211 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 57 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1311 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5245 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 14
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 10
Таймер - Timer 429 9
Вентилятор - Fan 1028 9
Электротехника - инвертор 162 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 574 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12990 8
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 344 7
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 618 7
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2064 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 7
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 6
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 6
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 5
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 273 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 5
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 212 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 363 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3347 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 5
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 708 4
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 323 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 219 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 4
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 132 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 173 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Антипригарное покрытие - тефлон - политетрафторэтилен 25 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 837 5
Daikin Industries - VRF - Variable refrigerant flow - VRV - Variable refrigerant volume 18 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 3
Electrolux EACS - Electrolux EACM - Electrolux Atrium - серия кондиционеров 19 3
Redmond RBM - хлебопечка 26 3
Panasonic SD - хлебопечка 7 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 188 3
LG DoorCooling - холодильник 4 2
Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус 19 2
Redmond RM - СВЧ-печи 2 2
JVC Kenwood BM - хлебопечка 3 2
Ballu DC Inverter - Ballu SMART Electronic - Ballu Fresh Air - Ballu Vision - Ballu X-Cube - Ballu Olymp - Ballu BPAC - Ballu BPPC - Ballu BSD - Ballu BSVP - Ballu BSUI - Ballu BSLI - Ballu BSG - Ballu BSM - Ballu BSEP - сплит-системы - кондиционеры 16 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7375 2
Zigmund & Shtain DW - Встраиваемая посудомоечная машина 1 1
Zigmund & Shtain CI - Встраиваемые варочные панели 1 1
Hisense R - Hisense PureFlat - серия холодильников 7 1
Xiaomi Redmi AirDots 9 1
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 1
Хомнет Консалтинг - CitiDirect Online Banking Express - Интеграция интернет-банка и 1С 7 1
Tango 44 1
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 13 1
Samsung Jungfrau - кондиционер 3 1
Samsung POWERStick PRO - Samsung POWERStick Jet - беспроводной пылесос 7 1
1С-Рарус РестАрт 26 1
Groupe SEB - Moulinex ME 54 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HCD 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MWHA 3 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston RFI 2 1
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 1
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 1
Samsung RB - холодильник 1 1
BBK MWS - серия микроволновых печей 1 1
DeLonghi DDW - серия посудомоечных настольных машин 1 1
LG Multi Air Flow 16 1
Haier HB - Haier C - серия холодильников 2 1
Citi - CitiDirect Online Banking 8 1
Polaris IQ Home 31 1
Байчиков Егор 2 2
Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
Mingzhu Dong - Минчжу Дун 3 2
Шашкин Дмитрий 11 1
Гунько Сергей 1 1
Предко Юрий 6 1
Самойленко Иван 3 1
Иманов Гусейн 12 1
Трифонов Антон 2 1
Алябьев Денис 1 1
Prakash Abishur - Пракаш Абишур 1 1
Иващенко Вячеслав 14 1
Hsu Doris - Сюй Дорис 4 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
Евтушенков Владимир 212 1
Лукашенко Александр 102 1
Павлов Андрей 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 22
Япония 13556 13
Южная Корея - Республика 6865 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 7
Европа 24646 7
Германия - Федеративная Республика 12943 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45777 4
Беларусь - Белоруссия 6037 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 3
Азия - Азиатский регион 5752 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 3
Земля - планета Солнечной системы 10662 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 3
Франция - Французская Республика 7979 3
Турция - Турецкая республика 2493 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 2
Китай - Тайвань 4138 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2058 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 987 2
Европа Восточная 3121 2
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 59 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 72 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Адыгейск 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Сельское поселение Дороховское - Дорохово 12 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 38 1
Китай - Аньхой 16 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 18 1
Сингапур - Республика 1906 1
Америка Южная 869 1
Бразилия - Федеративная Республика 2452 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1051 1
Бразилия - Сан-Паулу 175 1
США - Джорджия - Атланта 258 1
Россия - ЦФО - Курская область 699 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 350 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 11
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 6
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 442 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 4
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 4
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 439 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 3
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 226 3
Орехи - Nuts 58 3
Металлы - Медь - Copper 829 3
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 3
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Сон - Somnus 458 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 2
Зоология - наука о животных 2793 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 538 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 9
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Phoenix Media - Phoenix Television 2 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Bloomberg 1419 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
FT - Financial Times 1259 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
N+1 - Издание 181 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Red Dot Design Award 57 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
