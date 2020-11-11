Телефоны, роботы-пылесосы и Smart TV — ноябрьская акция для беспроигрышных новогодних подарков

В новой быстро меняющейся реальности очень ценными становятся предложения, которые позволяют здесь и сейчас выбрать и приобрести новогодние подарки, которые гарантированно смогут порадовать практически каждого. Производители бытовой техники, понимая, что в современных условиях мы проводим много времени дома, специально отобрали для этой распродажи гаджеты, которые помогают с ежедневными бытовыми проблемами и делают жизнь комфортнее.

Пока вы заняты на работе или домашними делами робот-пылесос наведет чистоту в квартире — гигиена жилища сейчас особенно важна.

С помощью Smart TV у вас под рукой всегда будут любимые сериалы и фильмы, а для школьников и детей — образовательные программы и обучающие ресурсы.

А надёжный ишустрый смартфон вещь совершенно незаменимая. Это возможность быть всегда на связи с близкими, автономный поиск информации в интернете, доступ к важным мобильным приложениям, позволяющим получать услуги в удаленном формате: банкинг, доставка или такси.

Инновационные пылесосы сэкономят ваши силы

Первые роботы-пылесосы появились в широкой продаже в 2002 году. За два десятка лет эти умные гаджеты многому научились и сегодня могут помогать поддерживать чистоту помещения без участия человека. Они умеют проводить влажную уборку, перемещаться по лестницам и даже проводить дезинфекцию поверхностей. В день акции пылесосы можно будет купить со скидкой до 50%.

Новогодняя акция уже стартовала

Robot Vacuum Cleaner ILIFE V55 Pro — это умная уборка вашего дома, так считает производитель. Пылесос проводит эффективную влажную и сухую уборку, не отклоняется от маршрута и не оставляет мусор. Есть УФ-лампа для обеззараживания поверхностей.

SDA — XIAOMI — MiRobotVacuum-Mop P

С его помощью можно запланировать, как будет проходить уборка, построить точный маршрут на карте вашего дома. Пылесосом легко управлять с помощью голосовых команд или специального приложения.

Midea VCR03 — гаджет с функцией интеллектуального планирования влажной и сухой уборки. Может работать автономно в режиме чистки 60 минут. Убирается, только когда вам нужно — программируемое время уборки. В резервуар для воды можно добавлять дезинфицирующее средство. На ноябрьской распродаже — скидки на этот пылесос будут до 50%.

Флагман среднебюджетных смартфонов realme 6 поможет в работе и отдыхе

Смартфон — практически универсальный подарок, но при этом он не обязательно должен быть супердорогим. Современные гаджеты из среднего сегмента умеют очень многое и имеют отличные характеристики звука, изображения и памяти. В ноябре можно обратить внимание на смартфоны Realme, которые будут выставлены на распродаже со скидками до 30%.

realme 6 Pro

Гаджет сочетает в себе всё, что может пожелать искушенный пользователь: 6 камер на 64 мегапикселя с 20-кратный зумом, супербыстрая зарядка, сверхширокоугольная камера и безрамочный экран. 8 ядерный процессор и 128 Гб встроенной памяти сделают работу этого смартфона комфортной и быстрой.

realme 6s

Чуть более бюджетный аппарат с характеристиками, практически аналогичными realme 6 Pro. 90 Гц дисплей делает движения плавными, а с помощью 16 Мп камеры, встроенной в экран, можно получить классные селфи. Быстрая зарядка и игровой процессор Helio G90 — дают возможность всегда оставаться в рабочем режиме, даже если это касается игр на любимом смартфоне.

Компания realme заняла пятую позицию в рейтинге самых популярных производителей смартфонов в России, согласно отчету аналитической компании Canalys за третий квартал 2020 г.

Smart TV сделают досуг комфортным и увлекательным

Обычное ТВ знакомо каждому, но весь набор возможностей Smart TV неизвестен даже их владельцам. Умными телевизоры стали, потому что научились искать информацию в Сети, подстраиваться под интересы владельца и давать рекомендации по желаемому видеоконтенту. Современными Smart TV можно управлять с помощью голоса или специального мобильного приложения. Производители предлагают широчайший набор функций, который уникален для каждой конкретной модели. 40% скидки на Smart TV можно поймать на ноябрьской распродаже.

TV — Toshiba — 43L5069

Развлечения здесь и сейчас! Встроенный Chromecast позволяет передавать контент со смартфона или планшета на ТВ. Кнопки YouTube и Netflix сразу на пульте ДУ. Можно подключить Bluetooth-наушники и не мешать другим членам семьи. Удобное управление с голосовым ассистентом. Прямая подсветка DLED делает изображение более четким и реалистичным.

ТV — SKYWORTH — 55S9A

Забота о ваших глазах — есть фильтр синего излучения. Встроенные виртуальные ассистенты GoogleAssistants + AmazonAlexa помогут вам управлять ТВ. Встроенные приложения и умный интерфейс сделают взаимодействие с гаджетом комфортным и понятным.

Smartscreen — TCL — 43P615

Стильный дизайн с вогнутым экраном. Встроенная платформа TCL AI-IN позволяет давать инструкции умным домашним устройствам с помощью голосового управления. Надежная и качественная модель для широкого круга пользователей.

Сегодня высокие технологии могут быть не только в ноутбуках и мобильных гаджетах, но и в привычных всем домашних устройствах. Мировые производители бытовой техники постоянно выпускают новинки, которые с каждым разом становятся все умнее и все больше умеют, но, к сожалению, они не всем по карману. Поэтому участие производителей гаджетов и бытовой техники в акциях и распродажах — хороший шанс рассказать о себе широкому кругу потенциальных пользователей и завоевать новых поклонников.