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Байчиков Егор
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|На российском рынке представили инновационное решение для автоматического обнаружения и блокировки утечек фреона 1
|29.04.2025
|Системы MDV помогли Ozon снизить энергопотребление на складах площадью более 1,2 млн м² 1
Байчиков Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 16 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1446 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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