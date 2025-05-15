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Байчиков Егор


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 На российском рынке представили инновационное решение для автоматического обнаружения и блокировки утечек фреона 1
29.04.2025 Системы MDV помогли Ozon снизить энергопотребление на складах площадью более 1,2 млн м² 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Байчиков Егор и организации, системы, технологии, персоны:

Midea - MDV Commercial Air Conditioner 10 2
Midea 37 1
Ростех - Автоматика Концерн 1673 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 16 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1446 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 1
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Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 150 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5020 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9089 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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