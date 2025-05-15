На российском рынке представили инновационное решение для автоматического обнаружения и блокировки утечек фреона

ГК «АЯК» вывела на отечественный рынок серию VRF-систем V8 MDV с возможностью подключения к ней газоанализатора и отсечных клапанов для своевременного реагирования кондиционера на нештатные ситуации, связанные с хладагентом. Решение разработано инженерами Midea Group эксклюзивно для бренда MDV и ориентировано на использование в жилых, коммерческих и промышленных объектах. Об этом CNews сообщили представители ГК «АЯК».

Утечка хладагента представляет серьезную угрозу для пользователей кондиционеров: при превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) фреона R410А в воздухе — порядка 0,44 кг/м³ — возникает риск удушья, особенно в замкнутых помещениях с недостаточной вентиляцией. Хладагенты не имеют запаха и цвета, поэтому их присутствие практически невозможно определить без специального оборудования. Даже кратковременное воздействие повышенной концентрации может вызвать головокружение, тошноту и другие симптомы гипоксии.

Согласно международному стандарту EN-378-1, к 2025 году все хладагенты классифицируются по степени токсичности (A и B) и горючести (три уровня), что позволяет формировать обобщенную характеристику их потенциальной опасности. На российском рынке в основном применяются составы категории A1 (с высокой плотностью и тяжестью по сравнению с воздухом) — они считаются нетоксичными и негорючими. Тем не менее, при утрате герметичности контура даже такие вещества, попадая в воздух, могут вытеснять кислород и вызывать снижение его концентрации до опасных для здоровья человека значений. Именно поэтому нормативы, регламентирующие проектирование систем кондиционирования и вентиляции, устанавливают жесткие ограничения на объём рабочей среды в контуре, даже в случае использования веществ, формально относящихся к безопасным.

Уникальность разработанной технологии заключается в системе инициации сбора хладагента в наружный блок. Для этого при помощи платы к наружным блокам кондиционера опционально подключаются отсечные клапаны, а к внутренним — датчик-газоанализатор. Такое решение позволяет значительно сократить издержки предпринимателей, так как не требует установки дополнительных систем автоматики, отдельной вентиляции или внешних устройств безопасности, обеспечивая экономию на проектировании и эксплуатации пространств.

В случае превышения допустимой концентрации хладагента в помещении датчик-газоанализатор фиксирует отклонение и передает сигнал на внутренний блок через подключенную плату. Система автоматически отключает оборудование и активирует аварийную индикацию: при наличии проводного пульта запускается световая сигнализация. Далее информация поступает на наружный блок, который запускает процедуру сбора хладагента в систему. Это позволяет сохранить большую часть хладагента и предотвратить его распространение, защитив пользователя. Работа оборудования блокируется до устранения причин утечки фреона и становится возможной только после повторного тестового запуска кондиционера.

Реализация технологии особенно актуальна в условиях растущих требований к безопасности объектов, в том числе в рамках различных норм, например, СП 60.13330. Автоматическая система реагирования значительно упрощает соответствие стандартам и снижает риски на этапе эксплуатации в жилых помещениях, облегчая работу проектировщиков и инженеров.

«Российский рынок VRF-систем сегодня трансформируется под влиянием новых запросов — на безопасность, автоматизацию и адаптацию под сложные объекты. За последний год наша компания увеличила долю в сегменте VRF-систем до 13% — это плюс 5 процентных пунктов к 2023 году. Мы гордимся тем, что эксклюзивно представляем в России продукцию MDV — лидера по производству и импорту VRF-оборудования, занимающего 12% отечественного рынка (по результатам 10 месяцев 2024 года). Новая серия V8 — это мощный шаг климатической индустрии вперед. Уверены, что такие решения станут новым стандартом в отрасли, особенно в сфере жилого строительства, где требования к безопасности пространств особенно высоки», — сказал Егор Байчиков, руководитель технического и продуктового маркетинга ГК «АЯК».

По данным группы компаний, в 2025 г. объем рынка VRF-систем в России может достичь 900 МВт, при этом свыше 50% спроса будет сформировано за счет ввода в эксплуатацию жилых объектов бизнес- и премиум-класса. В линейке VRF V8 представлены базовые модели с наружными блоками модульного и индивидуального исполнения, модели с боковым выбросом воздуха, а также мини-модели индивидуального исполнения.​​