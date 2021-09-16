Количество пользователей операционной системы HarmonyOS 2 превысило 100 миллионов

Компания Huawei сообщила, что фирменную операционную систему HarmonyOS 2 установили более 100 млн пользователей. 2 июня 2021 г. было выпущено обновление для более чем 100 моделей устройств, включая смартфоны и планшеты. Неделю спустя его скачали около 10 млн пользователей, а 8 июля 2021 г. эта цифра выросла до 30 млн. 12 сентября 2021 г., через три месяца после запуска, количество обновлённых устройств составило 100 млн.

Разработанная для умных устройств, операционная система HarmonyOS позволяет различным типам девайсов подключаться друг к другу и взаимодействовать. Перемещая значок с панели управления одного устройства на другое, пользователи могут их синхронизировать, что обеспечивает комфортную работу на нескольких устройствах одновременно.

Домашний экран настраивается под предпочтения пользователя с помощью виджетов разных размеров. Данные элементы интерфейса позволяют оперативно запускать такие службы, как новости и календарь, без необходимости открывать приложение. HarmonyOS 2 характеризуется высокой производительностью и более плавной работой, что позволяет пользователям увеличивать продолжительность игровых сессий и возвращаться к месту, в котором игра была прервана работой других приложений.

Компания Huawei адаптировала HarmonyOS 2 почти к 100 различным моделям за три месяца до запланированного срока. Это позволит обеспечить инновационными функциями и улучшенным пользовательским интерфейсом HarmonyOS 2 значительное количество более ранних моделей устройств Huawei.

Число разработчиков HarmonyOS превысило 1,3 млн, что в 10 раз больше, чем в 2020 г. Более 1000 поставщиков оборудования, таких как Midea и Joyoung, приняли участие в программе HarmonyOS Connect, чтобы помочь создать более удобный пользовательский интерфейс, который обеспечивает простое подключение и взаимодействие устройств, сервисные виджеты и совместное использование аппаратных возможностей. Для HarmonyOS также были разработаны свои приложения и службы такими платформами, как JD.com, Youku и Sina News.

Компания Huawei и далее планирует развивать и совершенствовать проект с открытым исходным кодом OpenHarmony, позволяя разработчикам в различных отраслях создавать операционные системы следующего поколения.