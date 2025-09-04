«Авито»: треть россиян выбирает российские бренды бытовой техники

Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. россиян и узнали, как часто они покупают бытовую технику и пользуются ли устройствами, доставшимися от родственников. Оказалось, что большинство обновляет технику несколько раз в год, и тратит на это в среднем 30 тыс. руб.. При этом каждый второй принимает в дар что-то от родителей или бабушек и дедушек. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Важные покупки

В основном россияне покупают бытовую технику раз в год и чаще (32%). 25% — раз в два-четыре года, а 14% — реже. При этом четверть (25%) покупают что-то только тогда, когда старый прибор ломается. Чаще всего так поступают респонденты старше 55 лет.

В среднем у россиян уходит на бытовую технику около 30 тыс. руб. в год. Но в основном опрошенные укладываются в 15 тыс. руб. (37%). Еще 19% тратят от 15 до 30 тыс. руб., 15% — от 30 до 50 тыс. руб. и еще 15% — больше этих сумм. 14% за последний год не потратили на бытовую технику ни рубля.

Покупают опрошенные в основном южнокорейскую технику — например, от Samsung и LG (48%). Также 38% предпочитают китайские бренды — например, Xiaomi, Haier и Midea. 37% больше нравится немецкая техника — Bosch, Siemens, Miele, Gaggenau. А 33% любят отечественные бренды — Redmond, Bork, Kitfort и др.

Технологичное наследство

Почти у каждого второго россиянина (46%) дома есть техника, доставшаяся от родителей или бабушек и дедушек. Чаще такое «наследство» хранят мужчины (50% против 42% женщин). При этом треть (31%) россиян такие вещи активно используют в быту.

В основном «по наследству» переходят холодильники (40%), телевизоры (31%), утюги и отпариватели (28%), пылесосы (27%) и стиральные машины (26%). Также часто встречаются микроволновки, швейные машинки, кухонные комбайны, кофемашины и соковыжималки.

Необычная техника и новинки

Среди необычной техники, которая хранится у россиян дома, чаще всего встречаются сушилки для обуви (19%), вакуумные упаковщики продуктов (14%) и йогуртницы (9%). У 5% есть умный мусорный бак с автозакрытием, у 4% — аппарат для попкорна и еще по 3% купили себе машину для газировки и автомат для лапши.

О новинках пользователи обычно узнают от родственников, друзей и коллег (35%). Треть (33%) замечают рекламу таких устройств на ТВ, 30% – на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах, а 23% — в поисковых системах. При этом на рекламу у блогеров и наружные билборды и плакаты ориентируются лишь 12% и 9% соответственно.