Получите все материалы CNews по ключевому слову
БТиЭ Гаджеты кухонные Соковыжималка Juicer устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей
УПОМИНАНИЯ
|25.09.2024
|
Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM
е дадут устройству передвигаться в процессе заготовки продуктов. Дополнительно присутствуют функции соковыжималки и кофемолки, так что комбайн заменит и эти приборы на кухне. Пользователи отмеч
|03.08.2021
|
Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж
По своей конструкции шнековые соковыжималки похожи на мясорубки - только для фруктов и овощей. Их главным элементом являетс
|04.06.2021
|
Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни
мнения в пользе соков основаны, в том числе, на том, что в них мало клетчатки. Но многое зависит от соковыжималки: в шнековых получается более полезный напиток, чем в центробежных. Винт (шнеков
|18.07.2018
|
Лучшие шнековые соковыжималки. Выбор ZOOM
, центробежных и шнековых – последние однозначно считаются самыми совершенными и удобными. Шнековые соковыжималки экономичны, имеют самую высокую эффективность отжима, удобны в эксплуатации, ун
|05.07.2013
|
Суперсочные гаджеты. ZOOM.CNews выбрал лучшие соковыжималки
и, конечно, у вас для этого есть качественная соковыжималка. Собранные здесь «сочные гаджеты» — это соковыжималки высшей категории. Многие из попавших в обзор моделей различных типов довольно д
|01.07.2011
|
Лето в собственном соку. Универсальные соковыжималки: выбор ZOOM
его делать. Вкусы у всех разные: кто-то любит яблочный, кто-то морковный, кто-то овощные миксы. Без соковыжималки ни первое, ни второе, ни третье приготовить нельзя. Перед вашими глазами — лучш
|10.11.2010
|
Универсальная соковыжималка от Moulinex
Компания Moulinex выпустила на российский рынок новую модель универсальной соковыжималки для фруктов и овощей Tom Yam JU320 в компактном красно-белом корпусе. Несмотря на малые габариты, устройство имеет большое загрузочное отверстие диаметром 49 мм, облегчающее испол
|04.08.2010
|
Лучшие соковыжималки: выбор ZOOM
стить на соки. Однако хотелось бы предупредить, что упомянутые в обзоре модели – это все же бытовые соковыжималки. Они предназначены для того, чтобы приготовить стакан-другой сока, когда пользо
|03.06.2009
|
Обзор лучших соковыжималок: прекращаем пить химию
Начать придется с банальности: соковыжималки бывают разные. К счастью, разнообразие это – в разумных пределах. Есть специаль
|17.10.2007
|
Золотая соковыжималка
Интересный аксессуар для кухни - золотая соковыжималка. Стоимость - $3 тыс. На наш взгляд, сколь дорого, столько и безвкусно.
|01.08.2007
|
Отечественные соковыжималки: садоводу на заметку
я ни на что, очень приятна на вид и при этом даже выжимает сок. Само по себе название универсальной соковыжималки «Дачная Люкс» — это своеобразный вызов. Ведь «Люкс» — это не «Стандар
|27.07.2007
|
Тест соковыжималки Tefal Elea Duo ZE-7001
держатель стаканы, конструкцию затем можно поворачивать по кругу, подставляя попеременно под носик соковыжималки каждый из них. Таким образом, «без отрыва от производства», можно напоить сразу
|25.07.2007
|
Выбираем соковыжималку: самый сок
итки. Практически все известные и малоизвестные фирмы — производители бытовой техники включают соковыжималки в линейку своей продукции. На прилавках магазинов можно встретить и дорогие мод
БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|FreeMove 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 17
|Чудо техники 60 1
|Bloomberg 1335 1
|FT - Financial Times 1239 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|Ведомости 1100 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2012 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 288 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11328 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371487, в очереди разбора - 749799.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.