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БТиЭ Гаджеты кухонные Соковыжималка Juicer устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей

БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей

УПОМИНАНИЯ


25.09.2024 Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

е дадут устройству передвигаться в процессе заготовки продуктов. Дополнительно присутствуют функции соковыжималки и кофемолки, так что комбайн заменит и эти приборы на кухне. Пользователи отмеч
03.08.2021 Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж

По своей конструкции шнековые соковыжималки похожи на мясорубки - только для фруктов и овощей. Их главным элементом являетс
04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни

мнения в пользе соков основаны, в том числе, на том, что в них мало клетчатки. Но многое зависит от соковыжималки: в шнековых получается более полезный напиток, чем в центробежных. Винт (шнеков
18.07.2018 Лучшие шнековые соковыжималки. Выбор ZOOM

, центробежных и шнековых – последние однозначно считаются самыми совершенными и удобными. Шнековые соковыжималки экономичны, имеют самую высокую эффективность отжима, удобны в эксплуатации, ун
05.07.2013 Суперсочные гаджеты. ZOOM.CNews выбрал лучшие соковыжималки

и, конечно, у вас для этого есть качественная соковыжималка. Собранные здесь «сочные гаджеты» — это соковыжималки высшей категории. Многие из попавших в обзор моделей различных типов довольно д
01.07.2011 Лето в собственном соку. Универсальные соковыжималки: выбор ZOOM

его делать. Вкусы у всех разные: кто-то любит яблочный, кто-то морковный, кто-то овощные миксы. Без соковыжималки ни первое, ни второе, ни третье приготовить нельзя. Перед вашими глазами — лучш
10.11.2010 Универсальная соковыжималка от Moulinex

Компания Moulinex выпустила на российский рынок новую модель универсальной соковыжималки для фруктов и овощей Tom Yam JU320 в компактном красно-белом корпусе. Несмотря на малые габариты, устройство имеет большое загрузочное отверстие диаметром 49 мм, облегчающее испол
04.08.2010 Лучшие соковыжималки: выбор ZOOM

стить на соки. Однако хотелось бы предупредить, что упомянутые в обзоре модели – это все же бытовые соковыжималки. Они предназначены для того, чтобы приготовить стакан-другой сока, когда пользо
03.06.2009 Обзор лучших соковыжималок: прекращаем пить химию

Начать придется с банальности: соковыжималки бывают разные. К счастью, разнообразие это – в разумных пределах. Есть специаль
17.10.2007 Золотая соковыжималка

  Интересный аксессуар для кухни - золотая соковыжималка. Стоимость - $3 тыс. На наш взгляд, сколь дорого, столько и безвкусно.
01.08.2007 Отечественные соковыжималки: садоводу на заметку

я ни на что, очень приятна на вид и при этом даже выжимает сок. Само по себе название универсальной соковыжималки «Дачная Люкс» — это своеобразный вызов. Ведь «Люкс» — это не «Стандар
27.07.2007 Тест соковыжималки Tefal Elea Duo ZE-7001

 держатель стаканы, конструкцию затем можно поворачивать по кругу, подставляя попеременно под носик соковыжималки каждый из них. Таким образом, «без отрыва от производства», можно напоить сразу
25.07.2007 Выбираем соковыжималку: самый сок

итки. Практически все известные и малоизвестные фирмы — производители бытовой техники включают соковыжималки в линейку своей продукции. На прилавках магазинов можно встретить и дорогие мод

Публикаций - 67, упоминаний - 143

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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