Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199373
ИКТ 15390
Организации 11764
Ведомства 1510
Ассоциации 1114
Технологии 3583
Системы 27059
Персоны 87056
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1322
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Шадрин Дмитрий

СОБЫТИЯ


11.08.2026 Что ИИ видит из космоса: исследователи «Сколтеха» изучили возможности и ограничения моделей для мониторинга природных угроз 1
10.08.2007 Тест кухонного комбайна Tefal DO 1031 1
08.08.2007 Тест кофеварки Bosch TKA 1417 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шадрин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4858 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 335 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2222 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 71 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 70 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1375 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 616 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 93 1
Groupe SEB - Tefal FP - Tefal DO - Tefal Optimo Cocktail - кухонные комбайны 5 1
Groupe SEB - Tefal Program - Tefal Turbo Pro - Tefal FV - Tefal Freemove - серия утюгов 13 1
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 1
Россия - РФ - Российская федерация 166281 1
Химия - Пластмассы - Нейлон - семейство синтетических полиамидов 35 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1517 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 587 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще