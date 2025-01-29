Гуров Александр
|29.01.2025
|«Контур.Фокус» помог банку «Евроальянс» ускорить проверку юрлиц в 6 раз 1
|16.07.2015
|Александр Гуров назначен руководителем департамента расчета за услуги ТТК 2
|13.07.2011
|Военно-морской салон-2011: над чем работают российские КБ 1
|20.05.2008
|Стиральная машина с сушкой: оно нам надо? 1
|25.04.2008
|Стиральные машины с сушкой: хиты продаж 1
|31.03.2008
|Четыре нескучных гаджета для весёлой жизни 1
|26.03.2008
|Сухой остаток: сушильная машина Miele Т 8685 C 1
|13.03.2008
|Бытовая техника Morphy Richards: из Англии с любовью 1
Гуров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Котов Виталий 41 1
|Подоплекин Юрий 1 1
|Лукин Николай 1 1
|Presley Elvis - Пресли Элвиса 9 1
|Bond James - Бонд Джеймс 67 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.