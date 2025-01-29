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Гуров Александр



29.01.2025 «Контур.Фокус» помог банку «Евроальянс» ускорить проверку юрлиц в 6 раз 1
16.07.2015 Александр Гуров назначен руководителем департамента расчета за услуги ТТК 2
13.07.2011 Военно-морской салон-2011: над чем работают российские КБ 1
20.05.2008 Стиральная машина с сушкой: оно нам надо? 1
25.04.2008 Стиральные машины с сушкой: хиты продаж 1
31.03.2008 Четыре нескучных гаджета для весёлой жизни 1
26.03.2008 Сухой остаток: сушильная машина Miele Т 8685 C 1
13.03.2008 Бытовая техника Morphy Richards: из Англии с любовью 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Гуров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
БАРС Груп 545 1
Manhattan Associates 59 1
Ростех - Автоматика Концерн 1640 1
Питерская группа связистов 434 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 1
BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 14 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 8 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
Семико НПП 1 1
Miele - Миле 134 1
Haier - Candy Group - Канди 96 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 53 1
Ardo - Ардо 32 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 6 1
Техносервис 7 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Евроальянс 2 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 87 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 4
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 141 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7591 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3015 1
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 65 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16152 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13943 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8200 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4489 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 1
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 354 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston ARMXX 2 2
Росимущество - КТРВ Уран-Э - УРАВ ВМФ - противокорабельная ракета 2 1
Google Chrome - браузер 1563 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Microsoft Windows 15677 1
Samsung Ambient 36 1
Electrolux EWW, EWF - серия стиральных машин 9 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Bosch WTE - Bosch WVD - Bosch WTH - сушильные машины 7 1
Miele TwinDos - Miele W GalaGrande - Miele Navitronic - стиральные машины 6 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Котов Виталий 41 1
Подоплекин Юрий 1 1
Лукин Николай 1 1
Presley Elvis - Пресли Элвиса 9 1
Bond James - Бонд Джеймс 67 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 3
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