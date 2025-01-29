Евроальянс
Коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС» представлен в 8 городах Ивановской области и в Москве.
|29.01.2025
|«Контур.Фокус» помог банку «Евроальянс» ускорить проверку юрлиц в 6 раз 2
|10.04.2013
|«Диасофт» увеличила свой доход по итогам 2012 г. на 31% 1
Евроальянс и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM - International Business Machines Corp 9442 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1047 1
|Diasoft - Диасофт 873 1
|СКБ Контур - Контур.Призма 21 1
|IBM Banking Industry Framework - IBM Banking Data Warehouse 9 1
|Diasoft FA# Insurance 4 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
|Diasoft FA# АБС 66 1
|Diasoft Flextera 57 1
|Гуров Александр 8 1
|Яковлев Антон 17 1
|Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
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