Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167165
ИКТ 13027
Организации 10215
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3385
Системы 24969
Персоны 71098
География 2727
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Евроальянс


Коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»  представлен в 8 городах Ивановской области и в Москве.


29.01.2025 «Контур.Фокус» помог банку «Евроальянс» ускорить проверку юрлиц в 6 раз 2
10.04.2013 «Диасофт» увеличила свой доход по итогам 2012 г. на 31% 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Евроальянс и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9442 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1047 1
Diasoft - Диасофт 873 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Промсбербанк - Промышленный сберегательный банк 4 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 21 1
Росавтобанк КБ 12 1
Интерпромбанк АКБ 14 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 34 1
Turkiye IS Bankasi Anonim Sirketi - İşbank (Isbank, Ишбанк) 7 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
Росэнергобанк 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Альфа-Банк 1771 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1079 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 459 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3859 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4868 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5267 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 1
СКБ Контур - Контур.Призма 21 1
IBM Banking Industry Framework - IBM Banking Data Warehouse 9 1
Diasoft FA# Insurance 4 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
Diasoft FA# АБС 66 1
Diasoft Flextera 57 1
Гуров Александр 8 1
Яковлев Антон 17 1
Турция - Турецкая республика 2355 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Европа Восточная 3077 1
Африка - Африканский регион 3480 1
Ближний Восток 2944 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 993 1
Туркмения - Туркменистан 431 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2303 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 117 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 292 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 180 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7611 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8047 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще