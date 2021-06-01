Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Diasoft Flextera
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 67
Diasoft Flextera упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Глазков Александр 57 3
|Степанов Антон 56 2
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
|Добриднюк Сергей 5 1
|Сергеенко Дмитрий 1 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Бусько Владимир 3 1
|Исаченкова Валентина 1 1
|Галицкая Валентина 1 1
|Миндукшева Елена 1 1
|Герасимова Татьяна 1 1
|Сюняева Диана 1 1
|Данильченко Олег 2 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Лосев Сергей 43 1
|Козырь Сергей 30 1
|Галкин Андрей 19 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Ершов Павел 28 1
|Тарасов Александр 7 1
|Королев Андрей 8 1
|Мельник Иван 10 1
|Ступин Евгений 18 1
|Реймер Денис 49 1
|Мартынов Владислав 78 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Сергиенко Дмитрий 12 1
|Михалев Максим 10 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Ефимов Алексей 8 1
|Пометун Андрей 1 1
|Ипполитов Николай 7 1
|Макаревич Николай 8 1
|Дядюра Дмитрий 3 1
|Федоров Дмитрий 16 1
|CNews Analytics 1991 4
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Gartner 2197 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|IDC FinTech Ranking 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770440, в очереди разбора - 674122.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770440, в очереди разбора - 674122.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru