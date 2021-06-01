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Diasoft Flextera


01.06.2021 «Диасофт» встраивает чат-бота в функционал аналитической платформы для решения задач отчетности 1
04.09.2019 «Диасофт» обеспечит банкам получение сведений о доходах физлиц напрямую из ФНС 2
27.08.2019 Решение «Диасофт» поддерживает работу СМП Банка на электронных торговых площадках 1
03.07.2019 МИБ реализовал комплексный проект по МСФО 9 вместе с «Диасофт» 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
05.03.2019 «Диасофт» расскажет на конференции CNews о роли импортозамещения в цифровой трансформации 1
04.12.2018 «Диасофт» выпускает продукт для защиты сообщений SWIFT с технологией LAU 1
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире 1
16.10.2018 «Диасофт» и Huawei представили инновации финансовому сообществу 1
21.09.2018 «Диасофт» развернул цифровую фронт-офисную платформу на базе Flextera в индонезийском банке BTPN 3
10.08.2018 Решения «Диасофт» Flextera для взаимодействия с ЕСИА и ЕБС успешно прошли пилотные испытания 3
23.07.2018 «МСП банк» и «Диасофт» перевели расчетную инфраструктуру банка на платежную систему Банка России 2
21.02.2018 «Диасофт» завершил ИТ-трансформацию в банке «Оранжевый» 1
23.05.2017 «Диасофт» повысила защиту программных продуктов Diasoft FA# и Flextera 2
12.12.2016 «Юнистрим» автоматизировал подготовку отчетности для Банка России на базе Flextera BI 1
20.10.2016 Горячая замена: актуальные российские ИТ-платформы 1
18.02.2016 «Инфосистемы Джет» создали интеграционную платформу для банка «Оранжевый» 1
01.09.2015 ИТ-платформу для российской власти будет писать СП «Ростеха», «Ростелекома» и «Диасофта» 1
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 1
15.01.2015 «Диасофт» протестировал свое банковское ПО на отечественном ARM-сервере 1
29.10.2014 Санкции переформатируют рынок банковского ПО 1
20.08.2014 HDS и «Диасофт» запустили в «боевую» эксплуатацию стенд сертифицированного оборудования Hitachi с ПО «Диасофт» 1
27.03.2014 ИТ-проекты в банках становятся лаконичными 3
17.03.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
23.08.2013 Зарубежные вендоры не разобрались в российской отчетности 1
28.05.2013 «Диасофт» начал охоту на облачные стартапы. Первое приобретение 1
28.05.2013 «Диасофт» инвестировал в поставщика сервисов MIS по подписке Seeneco 1
10.04.2013 «Диасофт» увеличила свой доход по итогам 2012 г. на 31% 1
19.02.2013 Ритейл страдает от невнимания интеграторов 1
31.01.2013 «Диасофт» примет участие в круглом столе CNews «ИТ в ритейле: новые запросы – новые решения» 1
15.01.2013 Как ИКТ помогают ритейлерам в конкурентной борьбе? Круглый стол CNews 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
05.10.2012 Российское ПО для банков включено в рейтинг мировых лидеров 1
21.09.2012 Чего боятся банкиры: турбулентность, "большой взрыв" и другие риски 1
20.07.2012 Решения Flextera обеспечат стратегическое развитие КБ «Юнистрим» 4
01.06.2012 Кредитный конвейер для СМБ сорвал аплодисменты 1
26.04.2012 «СМП Банк» внедрил ИТ-решение по противодействию легализации доходов 1
25.01.2012 Банковские телекоммуникации: как обеспечить надежность? 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 1
18.10.2011 ABBYY + «Диасофт»: новое совместное решение для финансовых организаций 1

Публикаций - 45, упоминаний - 67

Diasoft Flextera упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diasoft - Диасофт 354 12
SAP SE 3220 6
Microsoft Corporation 11168 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
Ланит ГК 1160 2
Oracle Corporation 3363 2
Yandex - Яндекс 4103 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
IBM 3557 2
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 6 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
BT Group - British Telecommunications 88 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 12 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Прогноз 197 1
Vintage Wines SA 4 1
Huawei 2733 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 7 1
Tata Consultancy Services 38 1
Fiserv 8 1
Cognizant 16 1
БПЦ Банковские технологии 85 1
Digital Vision 2 1
Compass Plus 39 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Naumen - Наумен 342 1
McKinsey & Company 121 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Luxoft - Люксофт 233 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 1
Газпромбанк - ГПБ 693 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Юнистрим - Unistream 167 3
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
PwC Россия 6 1
SMBC - Sumitomo Mitsui Banking Corporation 4 1
Рослокомотив 1 1
Citibank - Ситибанк 170 1
МСП банк 24 1
Банк Оранжевый 25 1
Lego 84 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Сбербанк страхование 47 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Интер РАО ПАО 159 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 600 1
Северсталь ПАО 204 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1579 1
Maersk 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Правительство РФ 2208 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 13 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 2 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Java - Язык программирования 1180 3
SAP NetWeaver 62 3
Diasoft Flextera BI 12 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
IBM Cognos BI 143 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Diasoft Sensor 5 2
OpenText Documentum 191 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Google Android 10751 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
TmaxSoft Tibero 40 1
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 1
Apache Zeppelin 6 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Рикор EcoServer 21 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
Linux OS 4276 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft SQL Server 798 1
Naumen Erudite 12 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Diasoft Player 1 1
Diasoft Framework 17 1
Diasoft FA# 53 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 15 1
Apache Hadoop 339 1
Apache Spark 63 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Глазков Александр 57 3
Степанов Антон 56 2
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Добриднюк Сергей 5 1
Сергеенко Дмитрий 1 1
Ведехин Игорь 23 1
Бусько Владимир 3 1
Исаченкова Валентина 1 1
Галицкая Валентина 1 1
Миндукшева Елена 1 1
Герасимова Татьяна 1 1
Сюняева Диана 1 1
Данильченко Олег 2 1
Сивидов Алексей 31 1
Лосев Сергей 43 1
Козырь Сергей 30 1
Галкин Андрей 19 1
Прозоровский Василий 40 1
Ершов Павел 28 1
Тарасов Александр 7 1
Королев Андрей 8 1
Мельник Иван 10 1
Ступин Евгений 18 1
Реймер Денис 49 1
Мартынов Владислав 78 1
Кириченко Игорь 41 1
Сергиенко Дмитрий 12 1
Михалев Максим 10 1
Гребенщиков Дмитрий 22 1
Кулешов Алексей 27 1
Ефимов Алексей 8 1
Пометун Андрей 1 1
Ипполитов Николай 7 1
Макаревич Николай 8 1
Дядюра Дмитрий 3 1
Федоров Дмитрий 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Европа 3788 4
Восточная Европа 1691 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Швейцария - Цуг 11 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Индонезия - Республика 386 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Индия - Бангалор 71 1
США - Флорида 145 1
Индия - Мумбаи 52 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
США - Нью-Джерси 59 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Индия - Республика 2181 1
Япония 2811 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
Open Space - Офис открытого типа 14 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770440, в очереди разбора - 674122.
Создано именных указателей - 46354.
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