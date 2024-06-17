Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк

«Новикомбанк» упростил работу операторов контакт-центра благодаря базе знаний на Naumen KMS «Новикомбанк» (опорный банк «Ростеха») внедрил в контакт-центре базу знаний на основе платформ

Проект бизнес-акселератора «Ростеха» получит поддержку Новикомбанка Госкорпорация «Ростех», Новикомбанк и холдинг «Росэлектроника» договорились о совместной реализации программ поддержк

Алексей Печенкин, Новикомбанк: Изменение ландшафта киберугроз будет напоминать «битву киберинтеллектов» вления ИБ в целом. Алексей Печенкин, руководитель проекта, департамент информационной безопасности, Новикомбанк Для реализации подобной автоматизации применяются системы класса SIEM (сбор, хран

Новикомбанк перешел на российский софт Новикомбанка», - сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус. *** АО АКБ «Новикомбанк» входит в 25 крупнейших банков России. Новикомбанк предоставляет полный сп

Новикомбанк запустил чат-бот от BSS Чат-бот — это программа, имитирующая диалог с пользователями интернет-банка и мобильного приложения Новикомбанка. В отличие от своего предшественника обновленный «Новиком» теперь консультирует

«Росэлектроника» и Новикомбанк займутся разработкой перспективного аэродромного оборудования Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и Новикомбанк договорились о сотрудничестве в рамках реализации проектов по созданию перспектив

Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» тельный импульс для развития концерна «Автоматика» и успешной реализации политики импортозамещения. Новикомбанк и предприятия концерна успешно сотрудничают с 2016 года. Поддержка производителей

Новикомбанк профинансирует выпуск гражданской продукции концерна «Автоматика» на 3 млрд рублей диненной приборостроительной корпорации» (работает под брендом «Росэлектроника») Сергеем Сахненко. «Новикомбанк поддерживает проекты, направленные на развитие наукоемких производств. Сотрудниче

Компания «Кворум». Модуль информационного взаимодействия с ЕИС ГОЗ успешно внедрен в АКБ «Новикомбанк» ционного взаимодействия с Единой информационной системой государственного оборонного заказа» в АКБ «Новикомбанк». Решение полностью соответствует требованиям Указания ЦБ РФ № 5536-У от 28.08.20

BSS в сотрудничестве с Webim запустил чат-платформу в Новикомбанке m. Онлайн-чат функционирует в личном кабинете в интернет-банке и мобильном приложении «Интер@актив» Новикомбанка. Клиенты могут оперативно получить консультацию по всем продуктам и услугам банк

Новикомбанк реализовал проект по роботизации бизнес-процессов нашей экспертной оценке, роботизация способна увеличить производительность бизнес-процессов на 70%. Новикомбанк, глубоко погруженный в сферу высоких технологий, смог по достоинству оценить эту

Новикомбанк внедрил Naumen Contact Center для работы с обращениями клиентов ящих вызовов в соответствии с тематикой обращения. Екатерина Каменкова, руководитель контакт-центра Новикомбанка, сказала: «С переходом на платформу Naumen у нас появилась прогрессивная cистема

Банк «Ростеха» дал 520 миллионов разработчикам компьютеров на «Эльбрусах» Полмиллиарда для техники на «Эльбрусах» Опорный банк госкорпорации «Ростех» Новикомбанк предоставил кредитно-гарантийные продукты разработчику отечественных компьютеров

Новикомбанк поддержит медицинские проекты «Швабе» в регионах Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» и Новикомбанк подписали соглашение об организации финансирования на сумму 10 млрд руб. Стороны

Новикомбанк профинансирует гражданские проекты «Автоматики» нцерна «Автоматика» реализуется с 2014 г. Помимо кредитования и предоставления банковских гарантий, Новикомбанк оказывает концерну такие услуги как расчетно-кассовое обслуживание, размещение св

Новикомбанк выделит холдингу Ростеха 500 млн рублей на гражданские средства криптозащиты нцерна «Автоматика» началось в 2014 году. Помимо кредитования и предоставления банковских гарантий, Новикомбанк оказывает Концерну такие услуги, как расчетно-кассовое обслуживание, размещение с

«РТ-Информ» модернизировал магистральные сети передачи данных «Новикомбанка» предприятий и организаций корпорации», - отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. «Новикомбанк» - основной расчетный банк предприятий «Ростеха». Приоритетным направлением деяте

Новикомбанк подвел итоги 2 лет эксплуатации приложения Intersoft Lab по контролю бюджета хозрасходов тов оплаты. За счет обмена данных системы бюджетного контроля с АБС, работающей в банке, сотрудники Новикомбанка оперативно получают информацию о выполнении платежей, ежедневно анализируют план

Новикомбанк при поддержке «РТ-Информ» модернизировал ИТ-инфраструктуру ернее общество госкорпорации «Ростех») завершила первый этап проекта модернизации ИТ-инфраструктуры Новикомбанка. Как сообщили CNews в «РТ-Информ», это позволит повысить производительность рабо

Новикомбанк построил систему управления эффективностью бизнеса В 2014 г. Новикомбанк приступил к реализации комплекса мероприятий по совершенствованию методик и техно

«Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о завершении проекта по модернизации центра обработки данных «Новикомбанка». Инженерная инфраструктура обновленного ЦОДа построена на базе модульной архитектуры APC InfraStruxure. Проектирование, установка и пуско-наладочные работы выполнены специалистами

«Новикомбанк» автоматизирует расчет финансового результата на ВРМ-платформе «Контур» й версии платформы «Контур» (2.5) на СУБД MS SQL Server. В связи с новыми стратегическими задачами «Новикомбанка» было принято решение внедрить единую в масштабах всего банка модель расчета эфф

«Новикомбанк» внедрил СМК в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 «Новикомбанк» сообщил о завершении проекта по внедрению системы менеджмента качества в соответ

«Новикомбанк» строит документооборот вместе с Directum ершено внедрение системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в АКБ «Новикомбанк». Внедрение системы электронного документооборота являлось приоритетной задачей п