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Сапран Сапран Софт Сапран Консалтинг

Сапран - Сапран Софт - Сапран Консалтинг

Сапран  — это многопрофильный российский холдинг и системный интегратор, специализирующийся на комплексной цифровизации предприятий, промышленной автоматизации и внедрении корпоративных информационных систем. Компания выступает игроком на рынке IT-услуг, объединяя компетенции в области бизнес-аналитики, управления ресурсами предприятия (ERP), клиентского опыта (CRM) и инженерных данных. Организация работает как с крупными промышленными холдингами, так и со средним бизнесом, предлагая решения для импортозамещения и оптимизации операционной деятельности.

Конкуренция

На российском рынке системной интеграции и внедрения корпоративных ИТ-решений «Сапран» конкурирует с компаниями, обладающими схожими компетенциями в ERP, BI и промышленной автоматизации:

Зарубежными аналогами (до ухода или в контексте глобальных практик) являются компании Accenture, IBM, Deloitte Digital, KPMG Technology и PwC Technology.

Участие в рейтингах и лицензирование

По данным CNews Analytics, «Сапран» входил в топ-5 крупнейших поставщиков BI-решений в России (по состоянию на 2017 год). 

Информация актуальна на 24.07.2026

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 30 дел, на cумму 256 338 673 ₽*

Судебные дела (30) на сумму 256 338 673 ₽*
в качестве истца (19) на сумму 162 608 506 ₽*
в качестве ответчика (8) на сумму 84 742 218 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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23.07.2026 «Сапран» и МГТУ им. Н.Э. Баумана будут совместно готовить специалистов в области промышленной автоматизации

«Сапран», российский системный интегратор, и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образовательных программ. Партнер
07.07.2026 «Сапран» помогла Teploluxe завершить полный переход на новую систему управления персоналом за 10 дней с помощью программных роботов Pix

Компания Teploluxe, российский разработчик и производитель систем кабельного электрообогрева и систем защиты от протечек, и системный интегратор «Сапран» объявили о завершении проекта по миграции исторических данных 3 тыс. сотрудников из системы «Галактика» на «1С:ЗУП». Более 20 тыс. документов были обработаны и перенесены за 10 дней с п
06.03.2026 «Сапран» и SimpleOne заключили партнерство для развития рынка CRM-систем в сегменте среднего бизнеса

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и системный интегратор «Сапран» объявили о заключении соглашения. В ходе партнерства «Сапран» расширит свой продуктовый портфель российской CRM-системой SimpleOne и будет внедрять решение в ритейле, телекоме, ф
16.12.2025 «Сапран» и «СкадаСистемы» стали партнерами

Компания «Сапран», системный интегратор и эксперт в области промышленной автоматизации, объявила о стратегическом партнерстве с дистрибьютором программного обеспечения для АСУТП — компанией «СкадаСистемы
10.09.2025 «Галактика» и «Сапран» объединяют усилия для внедрения систем ERP и промышленной автоматизации

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных предприятий, и «Сапран», системный интегратор и эксперт в области промышленной автоматизации, объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Галактика». Сотрудничество

10.07.2025 «Северсталь» и «Сапран» объединяют компетенции для цифровизации промышленности

ИТ-компании «Северсталь-инфоком» (входит в «Северсталь») и «Сапран» (системный интегратор в области промышленной автоматизации) заключили стратегическое соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны объединят технологические и отраслевые ком
16.06.2025 Компании Arhitex и «Сапран» объявили о партнерстве

Компании Arhitex и «Сапран» заключили стратегическое партнерское соглашение о совместном развитии и продвижении инновационного солвера ArhiPlex на российском рынке. В рамках партнерства компании будут предлагать к
04.06.2025 «Т Плюс» и «Сапран» договорились о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации

«Т Плюс», частная энергогенерирующая компания, и российский системный интегратор «Сапран» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых технологий. Соглашение подписано 3 июня и направлено на развитие цифровых решений, оптимизацию бизнес-процессов и уско
21.04.2025 Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

уктом. Наша задача — и мы с ней справляемся — предложить не софт, не контроллер или работы. Мы предоставляем заказчику решение его насущных проблем соразмерно с достигаемым эффектом. Артем Маркелов, «Сапран»: Нынешний заказчик абсолютно меркантилен и нацелен прежде всего на конечный результат CNews: Какие сегменты (MES, ERP, цифровые двойники…) имеют наибольший потенциал роста? Артем Маркел
23.10.2024 Компании EXEPLANT и САПРАН объявляют о своем партнерстве.

Российский разработчик MES системы ExeMES, компания EXEPLANT и системный интегратор САПРАН заключили партнерское соглашение. Совместно компании будут предлагать решение ExeMES российским промышленным компаниям, с учетом специфики и потребности каждого типа производств. До 2022
04.10.2023 ГК «Неолант» и «Сапран» выпустили интеграционное решение для промышленных предприятий, объединяющее портал инженерных данных и платформу бизнес-анализа

Системный интегратор «Сапран» и ГК «Неолант», компания-разработчик и поставщик ИТ- и инжиниринговых решений для атомного, добывающего, топливно-энергетического комплексов России, анонсировали начало сотрудничества.

24.04.2023 «Эмбер» и Сапран запустили новое решение Amber Bonus Management для автоматизации расчета премий

м и приложений на базе российской платформы Amber, представил новое решение – Amber Bonus Management – управление комиссионным вознаграждением агентов, разработанное совместно с партнером, компанией «Сапран», специализирующейся в области консалтинга и интеграции ИТ-решений для бизнеса. В проектном портфолио «Сапран» – многолетнее сотрудничество с заказчиками в области агентских прода
09.12.2022 «Сапран» стала партнёром «Турбо»

«Сапран» и «Консист бизнес групп» (группа «Ланит») разработчик платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на её основе, подписали соглашение о партнёрстве. В рамках сотрудничества «Сапран
17.10.2022 «Эмбер» и «Сапран» заключили партнерское соглашение

«Эмбер», разработчик систем и приложений на отечественной платформе Amber, и группа «Сапран», специализирующаяся на консалтинге и внедрении ИТ-решений для бизнеса, заключили соглашение о совместной реализации проектов по автоматизации бизнес-процессов на базе BPM-платформы Ambe
18.08.2022 Comindware и САПРАН начинают совместное внедрение российских CX-решений

Компании Comindware и САПРАН заключили стратегическое партнерское соглашение. Соглашение позволит использовать опыт САПРАН, наработанный с западными ИТ-вендорами, в решении задач управления клиентским опытом

15.08.2022 САПРАН и Goodt заключили партнерское соглашение

Компания САПРАН и команда Goodt (входит в группу «Ланит») в рамках партнерства начинают совместное внедрение отечественных ИТ-решений и продуктов для бизнеса: цифровых платформ Insight и Rostalent, сист
10.02.2022 Сотрудники «Инвитро» ставят цели и планируют развитие с помощью SAP SuccessFactors

нсформацию своей HR-функции с помощью SAP SuccessFactors. Партнером по внедрению выступила компания SAPRUN. Менеджеры «Инвитро» используют SAP SuccessFactors для постановки целей и оценки эффек
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP

(СПК) завершила реализацию проекта по созданию автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя. Решение введено в эксплуатацию во II квартале 2020 г., партнером по внедрению выступила компания «САПРАН». АРМ помогает руководителям видеть проблемные участки в своей зоне ответственности, анализировать и устранять их причины. Благодаря этому инструменту управленческие решения принимаются

19.09.2019 «Сапран групп» представила решения для цифровизации горно-металлургической отрасли

«Сапран групп» в рамках «4 Международного горно-металлургического SAP саммита» представила кей
22.11.2017 «Сапран» автоматизирует годовое бюджетирование СПК на базе SAP BPC 11

оссии, на ее долю приходится 5% рынка металлопотребления в России.Исполнителем по проекту выступает Saprun Group. Ключевые задачи, которые поставлены перед проектной командой Saprun - ка
15.08.2017 На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами

«Сапран» объявила о внедрении на ПАО «КАМАЗ» специально разработанного приложения «Мобильная с
23.12.2016 «Сапран» внедрил систему годового бизнес-планирования в «Уралхиме»

Компания «Сапран» завершила первый этап проекта по внедрению системы бюджетирования и консолидации в объединенной химической компании «Уралхим». По итогам работ введена в эксплуатацию система годового би

Публикаций - 69, упоминаний - 88

Сапран и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5626 31
SAP CIS - САП СНГ 868 12
9681 11
IBM - International Business Machines Corp 9717 9
Diasoft - Диасофт 1172 8
Softline - Софтлайн 3788 7
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 224 7
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 6
Ростелеком 11026 6
Accenture plc 724 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 6
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 5
Oracle Corporation 7100 5
Крок - Croc 1969 5
Галактика - Корпорация 1551 5
ITG Group - INLINE Technologies Group 119 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 4
IBA Group - ИБА Групп 57 4
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 40 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1500 4
TerraLink - ТерраЛинк 293 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 181 4
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 172 4
ЭнергоДата - EnergoData 21 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 15 3
Arhitex - Архитекс 4 3
Microsoft Corporation 25853 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 3
ФОРС - Центр разработки 708 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 297 3
Ramax - Рамакс 140 3
Comindware - Колловэар 207 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
SAP Академический центр компетенции 21 2
Элемент 5 Нефтегаз 3 2
Терн ГК - Tern Group 82 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 6
Северсталь ПАО - Severstal 640 5
СПК - Сталепромышленная компания 13 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 560 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 627 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 3
Газпром нефть 741 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 2
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 30 2
Infinbank 2 2
Почта России ПАО 2388 2
ГПБ - Газпромбанк 1286 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 2
Лента - Утконос 180 2
Спортмастер - Sportmaster 203 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 2
Абсолют Банк 250 2
Инвитро - Invitro 84 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
ВТБ Страхование 61 2
Локотех - Локомотивные технологии 72 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
American Airlines 90 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 72 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5742 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5798 3
Федеральное казначейство России 1953 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3679 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 131 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 82 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6002 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3596 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3456 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1609 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1530 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36644 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54578 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26736 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26235 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7914 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5716 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23515 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12400 13
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1061 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18294 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7943 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24656 11
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2031 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3862 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14086 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8364 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10820 7
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1148 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33822 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13094 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8745 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7809 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14103 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12315 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23107 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6580 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7570 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13060 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4657 6
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 957 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2398 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2969 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13259 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1643 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1771 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8747 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5907 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13127 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1947 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12988 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 7
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 77 6
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 57 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3722 4
Google Android 15332 4
Apple iOS 8634 4
Microsoft Office 4211 4
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 4
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 71 3
ЭОС АРМ руководителя 79 3
Arhitex - ArhiPlex 4 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7682 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3580 3
Apple - App Store 3142 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6363 3
Oracle Java - язык программирования 3492 3
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 21 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2566 3
Форсайт Prognoz Platform 97 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 2
Форсайт Аналитическая платформа 14 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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