Сапран - Сапран Софт - Сапран Консалтинг

Сапран — это многопрофильный российский холдинг и системный интегратор, специализирующийся на комплексной цифровизации предприятий, промышленной автоматизации и внедрении корпоративных информационных систем. Компания выступает игроком на рынке IT-услуг, объединяя компетенции в области бизнес-аналитики, управления ресурсами предприятия (ERP), клиентского опыта (CRM) и инженерных данных. Организация работает как с крупными промышленными холдингами, так и со средним бизнесом, предлагая решения для импортозамещения и оптимизации операционной деятельности.

Конкуренция

На российском рынке системной интеграции и внедрения корпоративных ИТ-решений «Сапран» конкурирует с компаниями, обладающими схожими компетенциями в ERP, BI и промышленной автоматизации:

Зарубежными аналогами (до ухода или в контексте глобальных практик) являются компании Accenture, IBM, Deloitte Digital, KPMG Technology и PwC Technology.

Участие в рейтингах и лицензирование

По данным CNews Analytics, «Сапран» входил в топ-5 крупнейших поставщиков BI-решений в России (по состоянию на 2017 год).

Информация актуальна на 24.07.2026