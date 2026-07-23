Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сапран Сапран Софт Сапран Консалтинг
Сапран — это многопрофильный российский холдинг и системный интегратор, специализирующийся на комплексной цифровизации предприятий, промышленной автоматизации и внедрении корпоративных информационных систем. Компания выступает игроком на рынке IT-услуг, объединяя компетенции в области бизнес-аналитики, управления ресурсами предприятия (ERP), клиентского опыта (CRM) и инженерных данных. Организация работает как с крупными промышленными холдингами, так и со средним бизнесом, предлагая решения для импортозамещения и оптимизации операционной деятельности.
Конкуренция
На российском рынке системной интеграции и внедрения корпоративных ИТ-решений «Сапран» конкурирует с компаниями, обладающими схожими компетенциями в ERP, BI и промышленной автоматизации:
- «Ланит»
- «КРОК»
- «Тензор»
- «АйТеко»
- «Инфосистемы Джет»
- «Базальт СПО» (в части интеграции с ОС)
- «Ростелеком-Солар»
Зарубежными аналогами (до ухода или в контексте глобальных практик) являются компании Accenture, IBM, Deloitte Digital, KPMG Technology и PwC Technology.
Участие в рейтингах и лицензирование
По данным CNews Analytics, «Сапран» входил в топ-5 крупнейших поставщиков BI-решений в России (по состоянию на 2017 год).
Информация актуальна на 24.07.2026
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 30 дел, на cумму 256 338 673 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.07.2026
|
«Сапран» и МГТУ им. Н.Э. Баумана будут совместно готовить специалистов в области промышленной автоматизации
«Сапран», российский системный интегратор, и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образовательных программ. Партнер
|07.07.2026
|
«Сапран» помогла Teploluxe завершить полный переход на новую систему управления персоналом за 10 дней с помощью программных роботов Pix
Компания Teploluxe, российский разработчик и производитель систем кабельного электрообогрева и систем защиты от протечек, и системный интегратор «Сапран» объявили о завершении проекта по миграции исторических данных 3 тыс. сотрудников из системы «Галактика» на «1С:ЗУП». Более 20 тыс. документов были обработаны и перенесены за 10 дней с п
|06.03.2026
|
«Сапран» и SimpleOne заключили партнерство для развития рынка CRM-систем в сегменте среднего бизнеса
SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и системный интегратор «Сапран» объявили о заключении соглашения. В ходе партнерства «Сапран» расширит свой продуктовый портфель российской CRM-системой SimpleOne и будет внедрять решение в ритейле, телекоме, ф
|16.12.2025
|
«Сапран» и «СкадаСистемы» стали партнерами
Компания «Сапран», системный интегратор и эксперт в области промышленной автоматизации, объявила о стратегическом партнерстве с дистрибьютором программного обеспечения для АСУТП — компанией «СкадаСистемы
|10.09.2025
|
«Галактика» и «Сапран» объединяют усилия для внедрения систем ERP и промышленной автоматизации
«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных предприятий, и «Сапран», системный интегратор и эксперт в области промышленной автоматизации, объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Галактика». Сотрудничество
|10.07.2025
|
«Северсталь» и «Сапран» объединяют компетенции для цифровизации промышленности
ИТ-компании «Северсталь-инфоком» (входит в «Северсталь») и «Сапран» (системный интегратор в области промышленной автоматизации) заключили стратегическое соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны объединят технологические и отраслевые ком
|16.06.2025
|
Компании Arhitex и «Сапран» объявили о партнерстве
Компании Arhitex и «Сапран» заключили стратегическое партнерское соглашение о совместном развитии и продвижении инновационного солвера ArhiPlex на российском рынке. В рамках партнерства компании будут предлагать к
|04.06.2025
|
«Т Плюс» и «Сапран» договорились о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации
«Т Плюс», частная энергогенерирующая компания, и российский системный интегратор «Сапран» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых технологий. Соглашение подписано 3 июня и направлено на развитие цифровых решений, оптимизацию бизнес-процессов и уско
|21.04.2025
|
Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству
уктом. Наша задача — и мы с ней справляемся — предложить не софт, не контроллер или работы. Мы предоставляем заказчику решение его насущных проблем соразмерно с достигаемым эффектом. Артем Маркелов, «Сапран»: Нынешний заказчик абсолютно меркантилен и нацелен прежде всего на конечный результат CNews: Какие сегменты (MES, ERP, цифровые двойники…) имеют наибольший потенциал роста? Артем Маркел
|23.10.2024
|
Компании EXEPLANT и САПРАН объявляют о своем партнерстве.
Российский разработчик MES системы ExeMES, компания EXEPLANT и системный интегратор САПРАН заключили партнерское соглашение. Совместно компании будут предлагать решение ExeMES российским промышленным компаниям, с учетом специфики и потребности каждого типа производств. До 2022
|04.10.2023
|
ГК «Неолант» и «Сапран» выпустили интеграционное решение для промышленных предприятий, объединяющее портал инженерных данных и платформу бизнес-анализа
Системный интегратор «Сапран» и ГК «Неолант», компания-разработчик и поставщик ИТ- и инжиниринговых решений для атомного, добывающего, топливно-энергетического комплексов России, анонсировали начало сотрудничества.
|24.04.2023
|
«Эмбер» и Сапран запустили новое решение Amber Bonus Management для автоматизации расчета премий
м и приложений на базе российской платформы Amber, представил новое решение – Amber Bonus Management – управление комиссионным вознаграждением агентов, разработанное совместно с партнером, компанией «Сапран», специализирующейся в области консалтинга и интеграции ИТ-решений для бизнеса. В проектном портфолио «Сапран» – многолетнее сотрудничество с заказчиками в области агентских прода
|09.12.2022
|
«Сапран» стала партнёром «Турбо»
«Сапран» и «Консист бизнес групп» (группа «Ланит») разработчик платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на её основе, подписали соглашение о партнёрстве. В рамках сотрудничества «Сапран
|17.10.2022
|
«Эмбер» и «Сапран» заключили партнерское соглашение
«Эмбер», разработчик систем и приложений на отечественной платформе Amber, и группа «Сапран», специализирующаяся на консалтинге и внедрении ИТ-решений для бизнеса, заключили соглашение о совместной реализации проектов по автоматизации бизнес-процессов на базе BPM-платформы Ambe
|18.08.2022
|
Comindware и САПРАН начинают совместное внедрение российских CX-решений
Компании Comindware и САПРАН заключили стратегическое партнерское соглашение. Соглашение позволит использовать опыт САПРАН, наработанный с западными ИТ-вендорами, в решении задач управления клиентским опытом
|15.08.2022
|
САПРАН и Goodt заключили партнерское соглашение
Компания САПРАН и команда Goodt (входит в группу «Ланит») в рамках партнерства начинают совместное внедрение отечественных ИТ-решений и продуктов для бизнеса: цифровых платформ Insight и Rostalent, сист
|10.02.2022
|
Сотрудники «Инвитро» ставят цели и планируют развитие с помощью SAP SuccessFactors
нсформацию своей HR-функции с помощью SAP SuccessFactors. Партнером по внедрению выступила компания SAPRUN. Менеджеры «Инвитро» используют SAP SuccessFactors для постановки целей и оценки эффек
|29.09.2020
|
«Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP
(СПК) завершила реализацию проекта по созданию автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя. Решение введено в эксплуатацию во II квартале 2020 г., партнером по внедрению выступила компания «САПРАН». АРМ помогает руководителям видеть проблемные участки в своей зоне ответственности, анализировать и устранять их причины. Благодаря этому инструменту управленческие решения принимаются
|19.09.2019
|
«Сапран групп» представила решения для цифровизации горно-металлургической отрасли
«Сапран групп» в рамках «4 Международного горно-металлургического SAP саммита» представила кей
|22.11.2017
|
«Сапран» автоматизирует годовое бюджетирование СПК на базе SAP BPC 11
оссии, на ее долю приходится 5% рынка металлопотребления в России.Исполнителем по проекту выступает Saprun Group. Ключевые задачи, которые поставлены перед проектной командой Saprun - ка
|15.08.2017
|
На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами
«Сапран» объявила о внедрении на ПАО «КАМАЗ» специально разработанного приложения «Мобильная с
|23.12.2016
|
«Сапран» внедрил систему годового бизнес-планирования в «Уралхиме»
Компания «Сапран» завершила первый этап проекта по внедрению системы бюджетирования и консолидации в объединенной химической компании «Уралхим». По итогам работ введена в эксплуатацию система годового би
Сапран и организации, системы, технологии, персоны:
|Митюков Андрей 13 7
|Инюшкин Роман 5 3
|Маркелов Артем 3 3
|Комов Владимир 21 2
|Новикова Елена 108 2
|Ивлев Александр 22 2
|Трухан Александр 8 2
|Висящев Андрей 64 2
|Гущин Юрий 20 2
|Богачев Евгений 13 2
|Виноградов Сергей 17 2
|Ермилова Анастасия 2 2
|Агапова Светлана 7 2
|Сытин Дмитрий 60 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Широких Алексей 72 2
|Алексеев Юрий 21 2
|Бачурин Олег 11 2
|Коноваленко Максим 2 2
|Зарипов Руслан 4 2
|Созинов Сергей 2 2
|Шарипов Руслан 61 2
|Натрусов Артем 317 2
|Кирюшин Сергей 92 2
|Петунин Алексей 58 2
|Филатов Андрей 117 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Титов Борис 64 2
|Кудрявцева Юлия 19 2
|Федечкин Эдуард 58 1
|Зверева Татьяна 9 1
|Фролов Александр 40 1
|Костюков Александр 1 1
|Кирьянова Александра 172 1
|Скопа Александр 2 1
|Леонтович Алексей 33 1
|Телков Алексей 45 1
|Кадейшвили Алексей 16 1
|Зотов Алексей 69 1
|Выскребенцев Алексей 2 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 491 5
|Forbes - Форбс 1014 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11587 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6124 1
|Ведомости 1509 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.