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IBM Cognos BI IBM Cognos Business Intelligence
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|06.10.2020
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GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП
нове TM1), удобного и гибкого решения для составления бюджетов, прогнозирования и анализа данных, и IBM Cognos Analytics, инструмента бизнес-аналитики с продвинутыми возможностями формирования
|29.03.2018
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Каспийский трубопроводный консорциум автоматизировал формирование управленческой отчетности
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) успешно внедрил продукт IBM Cognos BI. В рамках проекта реализована концепция единого информационного пространства, позво
|03.07.2017
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«ЭР-Телеком» управляет финансовым планированием c помощью IBM Cognos TM1
«ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru») и GlowByte Consulting сообщили о завершении комплексного проекта по внедрению системы финансового планирования на базе платформы IBM Cognos TM1.Внедрение новой системы обеспечило интеграцию в рамках единого информационного пространства процессов стратегического и бюджетного планирования, а также планирования денежных пот
|18.05.2017
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Navicon внедрил систему планирования продаж для фармкомпании «Ипсен»
ратор Navicon внедрил систему планирования продаж для компании «Ипсен». ИТ-решение на платформе IBM Cognos Express позволяет более точно и детально, чем раньше, составлять бюджетные планы и отч
|05.07.2016
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Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла»
rosoft Dynamics NAV и система бюджетирования и управленческой план-факт отчетности на платформе IBM Cognos, сообщили CNews в Navicon. Сеть аптек «Ригла» — ритейлер на российском фармацевтическо
|26.04.2016
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Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1
Издательство «Просвещение» приступило к реализации проекта внедрения комплексной системы управления бизнесом на основе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1. Партнером по проекту и разработчиком информационной системы выступает консалтинговая компания Columbus, сообщили CNews в издательстве «Просвещение». В силу возрастающих потребно
|11.02.2016
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Navicon предлагает клиентам перейти на IBM Cognos Analytics 11
Системный интегратор Navicon начал внедрения IBM Cognos Analytics 11 в России. Решение, обновленное вендором в конце 2015 г., теперь доступно
|27.10.2015
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РТК автоматизировала бюджетное управление с помощью IBM Analytics
ханизма консолидации в группе компаний РТК, одном из крупнейших в России операторов по-движного состава. Выполненные работы стали продолжением проведенного аудита уже используе-мой системы. Платформа IBM Cognos TM1 ранее была успешно апробирована в компании «Русагротранс», ведущей компании ГК «РТК». С целью использования системы в качестве консолидирующего механизма было принято решение о п
|03.06.2015
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«ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1
зованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по внедре
|19.02.2015
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«Триколор ТВ» модифицировал систему бюджетного управления на базе IBM Gognos
лизовала комплексную модификацию автоматизированной системы бюджетного управления на базе продуктов IBM Cognos. Проект выполнил бизнес-партнер IBM — компания Maykor-GMCS. Обновленная система ст
|13.01.2015
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«Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos
компании Caterpillar, запустила систему бюджетирования и подготовки отчётности на базе решений IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus,
|26.08.2014
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IBS модернизировала систему бюджетирования в буровой компании «Евразия»
одернизации системы бюджетного планирования и создания аналитической отчетности на базе системы IBM Cognos TM1 в буровой компании «Евразия» (БКЕ). Проект охватил 17 подразделений заказчика в ра
|21.07.2014
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«РЖДстрой» внедрил систему аналитической отчетности с помощью IBS
и хранилища данных была выбрана платформа MS SQL, а в качестве системы анализа отчетности — продукт IBM Cognos Express. В ходе проекта специалисты интегрировали в хранилище данные разнородных к
|03.06.2014
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BI Partner провела аудит системы бюджетирования «Русагротранса»
ко», завершила аудит системы бюджетирования компании «Русагротранс», реализованной на платформе IBM Cognos TM1. Работы, выполненные в партнерстве с компанией «СИАМ-Консалтинг», включали в себя
|24.03.2014
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«Техносерв Консалтинг» внедрил систему стратегического планирования в «Промсвязьбанке»
ему стратегического планирования для «Промсвязьбанка». Решение построено на платформе платформе IBM Cognos, сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге». В конце 2012 г. в банке было принято решени
|25.11.2013
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Columbus автоматизирует бюджетное управление в «Восточной технике»
юджетирования и корпоративной отчетности. Решение будет построено на базе программных продуктов IBM Cognos BI и IBM Cognos TM1. Проект реализуется совместно с консалтинговой компанией Co
|18.11.2013
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Columbus поможет «Триколор ТВ» запустить систему бизнес-аналитики и оперативной отчетности
ства обрабатываемой информации. Для реализации этих задач оператор задействует программные продукты IBM Cognos BI и TM1. Технологической основой корпоративного хранилища станет платформа Inform
|29.10.2013
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«Вест Концепт» построил систему планирования и анализа для Fortrent на базе IBM Cognos
» сообщила о завершении проекта по внедрению многофункциональной системы планирования и анализа IBM Cognos в компании Fortrent, скандинавском арендодателе строительного оборудования. Fortrent п
|26.09.2013
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GMCS построила систему бюджетного контроля для «Э.OH Россия»
построению системы бюджетного контроля и формирования управленческой отчетности по МСФО на базе IBM Cognos TM1 для компании «Э.OH Россия». В системе IBM Cognos был организован процесс ср
|01.08.2013
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«РусГидро» внедрила унифицированную систему бизнес-планирования на базе IBM Cognos
плуатацию унифицированную систему среднесрочного бизнес-планирования. Интегрированная платформа IBM Cognos позволяет компании оперировать финансовой отчетностью и процессами бизнес-планирования
|19.03.2013
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BI Partner выпустил новую версию BPM for TM1 для СМБ
устила на рынок новую версию приложения BPM for TM1, адаптированную для использования с пакетом IBM Cognos Express для малого и среднего бизнеса. Новая версия позволяет упростить работу с модел
|22.02.2013
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«Триколор ТВ» автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 и Columbus RSys
евидения «Триколор ТВ» внедрил комплексную автоматизированную систему бюджетирования и контроля платежей. Проект реализован совместно с консалтинговой компанией Columbus на базе программных продуктов IBM Cognos TM1 и Columbus RSys. По мере роста абонентской базы руководство «Триколор ТВ» решило повысить достоверность и оперативность получаемой финансовой информации, упростить процедуры подг
|15.01.2013
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Фонд «Сколково» автоматизировал бюджетирование и отчетность на базе решений IBM
ия, существующая в фонде. Как сообщили CNews в компании, базой для реализации проекта стали решения IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Сегодня система объединяет 45 центров бюджетной ответс
|06.11.2012
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IBM автоматизировала подготовку внешних финансовых отчетов для «Новатэк»
адии подготовки внешних финансовых отчетов для компании «Новатэк» на базе программного продукта IBM Cognos Financial Statement Reporting (FSR). В ходе проекта была построена система подготовки
|20.08.2012
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«Протек» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1
ы финансового планирования в компании «Протек». Как результат, российский фармацевтический дистрибьютор получил единую систему бюджетирования и целевого моделирования. Проект реализуется на платформе IBM Cognos TM1. Центр внедрения «Протек» — дистрибьютор национального уровня, который осуществляет свою деятельность во всех 83 субъектах РФ. Региональная сеть насчитывает 41 филиал, 44 торговы
|07.08.2012
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«Связной» оптимизировал систему бюджетирования с помощью IBM Cognos TM1
цией высокотехнологичных устройств и предоставляющей услуги в финансовой сфере. Специалистами компании совместно с сотрудниками заказчика была оптимизирована система бюджетирования, созданная на базе IBM Cognos TM1. Основной целью проекта в группе компаний «Связной» была оптимизация и подготовка модели к бюджетному процессу 2012 г., которая включала: настройку бизнес-правил во всех кубах с
|09.07.2012
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Altyntau Resources автоматизирует планирование и расчет себестоимости продукции на базе IBM Cognos Express
по созданию системы сбора бюджетов и расчета себестоимости продукции на базе комплекса решений IBM Cognos Express. По итогам проекта Altyntau Resources рассчитывает перейти на единую систему п
|27.06.2012
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«Харрис СНГ» автоматизировала финансовое управление на базе IBM Cognos Express
Консалтинговая компания Columbus выполнила проект по внедрению IBM Cognos Express в компании «Харрис СНГ», российском подразделении Barilla Group, по итогам кот
|25.06.2012
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«Микротест» анонсировала отраслевое BI-решение для автодилеров
Компания «Микротест» представила отраслевое BI-решение для автодилеров на IBM Cognos. «К идее разработать собственное отраслевое решение мы пришли, когда у нас было уже 7
|08.06.2012
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Розничная сеть Comfy автоматизировала планирование ассортимента на базе IBM Cognos TM1
olumbus автоматизировала стратегическое и оперативное планирование ассортимента на базе решения IBM Cognos TM1. Comfy работает на украинском розничном рынке бытовой техники и электроники. На се
|09.02.2012
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«Первая грузовая компания» перешла на IBM Cognos TM1
грации системы бюджетирования в «Первой грузовой компании» (ПГК) на новую современную платформу IBM Cognos TM1. Сейчас в новой системе работают около 150 пользователей — сотрудников финансово-э
|02.02.2012
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GMCS предлагает решение по планированию на базе IBM Cognos для энергетики
MCS сообщила о том, что корпорация IBM зарегистрировала специализированное решение GMCS на базе IBM Cognos, предназначенное для комплексной автоматизации процессов среднесрочного планирования в
|16.11.2011
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ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования
BS объявили о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования группы компаний «Спортмастер». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная модель на платформе IBM Cognos TM1. Проект позволил «Спортмастер» повысить скорость бюджетирования, сократив необходимое для внесения изменений время с нескольких часов до нескольких минут. За 5 лет, прошедших с м
|12.09.2011
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28 сентября в Москве пройдет IBM Cognos Live conference
28 сентября в Москве, в гостинице «Холидей Инн Симоновский», состоится конференция IBM Cognos Live conference. Мероприятие проводит компания NaviCon Group при поддержке корпорации
|06.09.2011
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28 сентября в Москве пройдет IBM Cognos Live conference
28 сентября в Москве, в гостинице «Холидей Инн Симоновский», состоится конференция IBM Cognos Live conference. Мероприятие проводит компания NaviCon Group при поддержке корпорации
|05.09.2011
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Дилер Toyota и Lexus оптимизировал бюджетное управление с помощью IBM Cognos
Компания «Микротест» сообщила о внедрении системы IBM Cognos Planning в компании «СП Бизнес Кар» для оптимизации процессов бюджетного управлени
|08.07.2011
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Системы бюджетирования и BI в "Альфа-Банке" (Беларусь): цели достигнуты
я и, в первую очередь, к планированию. По этой причине белорусский "Альфа-Банк" решил с помощью IBM Cognos автоматизировать процессы бюджетирования и планирования и внедрить BI-систему. В качес
|01.07.2011
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«Белая Дача Трейдинг» автоматизировала систему корпоративного управления на базе IBM Cognos
дана система корпоративного управления. Для ее автоматизации использованы продукты на платформе IBM Cognos — IBM Cognos 8 Planning и IBM Cognos BI. Проект реализован компанией Nav
|19.11.2010
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«Тройка Диалог» модернизировала систему бюджетирования с помощью IBM Cognos Planning
Корпорация IBM объявила о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования компании «Тройка Диалог» с помощью IBM Cognos Planning. Реализация проекта позволит «Тройке Диалог» повысить эффективность распределения финансовых ресурсов организации, а также прозрачность контроля над критическими финансовыми
|19.11.2010
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«Рубеж» создал систему планирования и бюджетирования на базе IBM Cognos TM1
одителя колбасных изделий и мясных деликатесов. Система реализована на базе программных средств IBM Cognos TM1. Благодаря этому решению холдинг также сумел унифицировать принципы аналитического
IBM Cognos BI и организации, системы, технологии, персоны:
|Андреев Максим 41 8
|Карпуничев Сергей 12 6
|Лихарев Сергей 25 5
|Шаров Владимир 35 5
|Толкачева Екатерина 43 4
|Торгов Игорь 42 4
|Тихонов Александр 69 4
|Степанова Надежда 5 3
|Кузьмин Василий 11 3
|Темирканова Бэла 5 3
|Богданова Мария 3 3
|Прозоровский Василий 40 3
|Храбров Валерий 26 3
|Балаш Максим 8 3
|Девятов Максим 3 3
|Воеводин Константин 3 3
|Thomas Rob - Томас Роб 3 3
|Тиунов Андрей 8 3
|Чаусов Валерий 14 3
|Воропаева Екатерина 22 3
|Архипкина Светлана 21 2
|Братищева Светлана 2 2
|Каренина Анна 18 2
|Лукутина Елена 13 2
|Афанасьев Денис 77 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Горянский Павел 31 2
|Самойленко Максим 67 2
|Степанов Антон 71 2
|Мякишева Марина 84 2
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
|Корнильев Кирилл 65 2
|Саяпина Елена 46 2
|Вайнберг Олег 18 2
|Акулич Сергей 4 2
|Шматалюк Антон 12 2
|Петренко Федор 5 2
|Шубин Антон 8 2
|Сухарев Сергей 11 2
|Колеченков Роман 7 2
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