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IBM Cognos BI IBM Cognos Business Intelligence

IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence

 

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.10.2020 GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП

нове TM1), удобного и гибкого решения для составления бюджетов, прогнозирования и анализа данных, и IBM Cognos Analytics, инструмента бизнес-аналитики с продвинутыми возможностями формирования

29.03.2018 Каспийский трубопроводный консорциум автоматизировал формирование управленческой отчетности

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) успешно внедрил продукт IBM Cognos BI. В рамках проекта реализована концепция единого информационного пространства, позво
03.07.2017 «ЭР-Телеком» управляет финансовым планированием c помощью IBM Cognos TM1

«ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru») и GlowByte Consulting сообщили о завершении комплексного проекта по внедрению системы финансового планирования на базе платформы IBM Cognos TM1.Внедрение новой системы обеспечило интеграцию в рамках единого информационного пространства процессов стратегического и бюджетного планирования, а также планирования денежных пот
18.05.2017 Navicon внедрил систему планирования продаж для фармкомпании «Ипсен»

ратор Navicon внедрил систему планирования продаж для компании «Ипсен». ИТ-решение на платформе IBM Cognos Express позволяет более точно и детально, чем раньше, составлять бюджетные планы и отч
05.07.2016 Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла»

rosoft Dynamics NAV и система бюджетирования и управленческой план-факт отчетности на платформе IBM Cognos, сообщили CNews в Navicon. Сеть аптек «Ригла» — ритейлер на российском фармацевтическо
26.04.2016 Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1

Издательство «Просвещение» приступило к реализации проекта внедрения комплексной системы управления бизнесом на основе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1. Партнером по проекту и разработчиком информационной системы выступает консалтинговая компания Columbus, сообщили CNews в издательстве «Просвещение». В силу возрастающих потребно
11.02.2016 Navicon предлагает клиентам перейти на IBM Cognos Analytics 11

Системный интегратор Navicon начал внедрения IBM Cognos Analytics 11 в России. Решение, обновленное вендором в конце 2015 г., теперь доступно

27.10.2015 РТК автоматизировала бюджетное управление с помощью IBM Analytics

ханизма консолидации в группе компаний РТК, одном из крупнейших в России операторов по-движного состава. Выполненные работы стали продолжением проведенного аудита уже используе-мой системы. Платформа IBM Cognos TM1 ранее была успешно апробирована в компании «Русагротранс», ведущей компании ГК «РТК». С целью использования системы в качестве консолидирующего механизма было принято решение о п
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1

зованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по внедре
19.02.2015 «Триколор ТВ» модифицировал систему бюджетного управления на базе IBM Gognos

лизовала комплексную модификацию автоматизированной системы бюджетного управления на базе продуктов IBM Cognos. Проект выполнил бизнес-партнер IBM — компания Maykor-GMCS. Обновленная система ст
13.01.2015 «Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos

компании Caterpillar, запустила систему бюджетирования и подготовки отчётности на базе решений IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus,
26.08.2014 IBS модернизировала систему бюджетирования в буровой компании «Евразия»

одернизации системы бюджетного планирования и создания аналитической отчетности на базе системы IBM Cognos TM1 в буровой компании «Евразия» (БКЕ). Проект охватил 17 подразделений заказчика в ра
21.07.2014 «РЖДстрой» внедрил систему аналитической отчетности с помощью IBS

и хранилища данных была выбрана платформа MS SQL, а в качестве системы анализа отчетности — продукт IBM Cognos Express. В ходе проекта специалисты интегрировали в хранилище данные разнородных к
03.06.2014 BI Partner провела аудит системы бюджетирования «Русагротранса»

ко», завершила аудит системы бюджетирования компании «Русагротранс», реализованной на платформе IBM Cognos TM1. Работы, выполненные в партнерстве с компанией «СИАМ-Консалтинг», включали в себя

24.03.2014 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему стратегического планирования в «Промсвязьбанке»

ему стратегического планирования для «Промсвязьбанка». Решение построено на платформе платформе IBM Cognos, сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге». В конце 2012 г. в банке было принято решени
25.11.2013 Columbus автоматизирует бюджетное управление в «Восточной технике»

юджетирования и корпоративной отчетности. Решение будет построено на базе программных продуктов IBM Cognos BI и IBM Cognos TM1. Проект реализуется совместно с консалтинговой компанией Co
18.11.2013 Columbus поможет «Триколор ТВ» запустить систему бизнес-аналитики и оперативной отчетности

ства обрабатываемой информации. Для реализации этих задач оператор задействует программные продукты IBM Cognos BI и TM1. Технологической основой корпоративного хранилища станет платформа Inform
29.10.2013 «Вест Концепт» построил систему планирования и анализа для Fortrent на базе IBM Cognos

» сообщила о завершении проекта по внедрению многофункциональной системы планирования и анализа IBM Cognos в компании Fortrent, скандинавском арендодателе строительного оборудования. Fortrent п
26.09.2013 GMCS построила систему бюджетного контроля для «Э.OH Россия»

построению системы бюджетного контроля и формирования управленческой отчетности по МСФО на базе IBM Cognos TM1 для компании «Э.OH Россия». В системе IBM Cognos был организован процесс ср
01.08.2013 «РусГидро» внедрила унифицированную систему бизнес-планирования на базе IBM Cognos

плуатацию унифицированную систему среднесрочного бизнес-планирования. Интегрированная платформа IBM Cognos позволяет компании оперировать финансовой отчетностью и процессами бизнес-планирования
19.03.2013 BI Partner выпустил новую версию BPM for TM1 для СМБ

устила на рынок новую версию приложения BPM for TM1, адаптированную для использования с пакетом IBM Cognos Express для малого и среднего бизнеса. Новая версия позволяет упростить работу с модел
22.02.2013 «Триколор ТВ» автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 и Columbus RSys

евидения «Триколор ТВ» внедрил комплексную автоматизированную систему бюджетирования и контроля платежей. Проект реализован совместно с консалтинговой компанией Columbus на базе программных продуктов IBM Cognos TM1 и Columbus RSys. По мере роста абонентской базы руководство «Триколор ТВ» решило повысить достоверность и оперативность получаемой финансовой информации, упростить процедуры подг
15.01.2013 Фонд «Сколково» автоматизировал бюджетирование и отчетность на базе решений IBM

ия, существующая в фонде. Как сообщили CNews в компании, базой для реализации проекта стали решения IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Сегодня система объединяет 45 центров бюджетной ответс
06.11.2012 IBM автоматизировала подготовку внешних финансовых отчетов для «Новатэк»

адии подготовки внешних финансовых отчетов для компании «Новатэк» на базе программного продукта IBM Cognos Financial Statement Reporting (FSR). В ходе проекта была построена система подготовки

20.08.2012 «Протек» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1

ы финансового планирования в компании «Протек». Как результат, российский фармацевтический дистрибьютор получил единую систему бюджетирования и целевого моделирования. Проект реализуется на платформе IBM Cognos TM1. Центр внедрения «Протек» — дистрибьютор национального уровня, который осуществляет свою деятельность во всех 83 субъектах РФ. Региональная сеть насчитывает 41 филиал, 44 торговы
07.08.2012 «Связной» оптимизировал систему бюджетирования с помощью IBM Cognos TM1

цией высокотехнологичных устройств и предоставляющей услуги в финансовой сфере. Специалистами компании совместно с сотрудниками заказчика была оптимизирована система бюджетирования, созданная на базе IBM Cognos TM1. Основной целью проекта в группе компаний «Связной» была оптимизация и подготовка модели к бюджетному процессу 2012 г., которая включала: настройку бизнес-правил во всех кубах с

09.07.2012 Altyntau Resources автоматизирует планирование и расчет себестоимости продукции на базе IBM Cognos Express

по созданию системы сбора бюджетов и расчета себестоимости продукции на базе комплекса решений IBM Cognos Express. По итогам проекта Altyntau Resources рассчитывает перейти на единую систему п
27.06.2012 «Харрис СНГ» автоматизировала финансовое управление на базе IBM Cognos Express

Консалтинговая компания Columbus выполнила проект по внедрению IBM Cognos Express в компании «Харрис СНГ», российском подразделении Barilla Group, по итогам кот
25.06.2012 «Микротест» анонсировала отраслевое BI-решение для автодилеров

Компания «Микротест» представила отраслевое BI-решение для автодилеров на IBM Cognos. «К идее разработать собственное отраслевое решение мы пришли, когда у нас было уже 7

08.06.2012 Розничная сеть Comfy автоматизировала планирование ассортимента на базе IBM Cognos TM1

olumbus автоматизировала стратегическое и оперативное планирование ассортимента на базе решения IBM Cognos TM1. Comfy работает на украинском розничном рынке бытовой техники и электроники. На се
09.02.2012 «Первая грузовая компания» перешла на IBM Cognos TM1

грации системы бюджетирования в «Первой грузовой компании» (ПГК) на новую современную платформу IBM Cognos TM1. Сейчас в новой системе работают около 150 пользователей — сотрудников финансово-э
02.02.2012 GMCS предлагает решение по планированию на базе IBM Cognos для энергетики

MCS сообщила о том, что корпорация IBM зарегистрировала специализированное решение GMCS на базе IBM Cognos, предназначенное для комплексной автоматизации процессов среднесрочного планирования в
16.11.2011 ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования

BS объявили о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования группы компаний «Спортмастер». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная модель на платформе IBM Cognos TM1. Проект позволил «Спортмастер» повысить скорость бюджетирования, сократив необходимое для внесения изменений время с нескольких часов до нескольких минут. За 5 лет, прошедших с м
12.09.2011 28 сентября в Москве пройдет IBM Cognos Live conference

28 сентября в Москве, в гостинице «Холидей Инн Симоновский», состоится конференция IBM Cognos Live conference. Мероприятие проводит компания NaviCon Group при поддержке корпорации

06.09.2011 28 сентября в Москве пройдет IBM Cognos Live conference

28 сентября в Москве, в гостинице «Холидей Инн Симоновский», состоится конференция IBM Cognos Live conference. Мероприятие проводит компания NaviCon Group при поддержке корпорации

05.09.2011 Дилер Toyota и Lexus оптимизировал бюджетное управление с помощью IBM Cognos

Компания «Микротест» сообщила о внедрении системы IBM Cognos Planning в компании «СП Бизнес Кар» для оптимизации процессов бюджетного управлени
08.07.2011 Системы бюджетирования и BI в "Альфа-Банке" (Беларусь): цели достигнуты

я и, в первую очередь, к планированию. По этой причине белорусский "Альфа-Банк" решил с помощью IBM Cognos автоматизировать процессы бюджетирования и планирования и внедрить BI-систему. В качес
01.07.2011 «Белая Дача Трейдинг» автоматизировала систему корпоративного управления на базе IBM Cognos

дана система корпоративного управления. Для ее автоматизации использованы продукты на платформе IBM Cognos — IBM Cognos 8 Planning и IBM Cognos BI. Проект реализован компанией Nav
19.11.2010 «Тройка Диалог» модернизировала систему бюджетирования с помощью IBM Cognos Planning

Корпорация IBM объявила о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования компании «Тройка Диалог» с помощью IBM Cognos Planning. Реализация проекта позволит «Тройке Диалог» повысить эффективность распределения финансовых ресурсов организации, а также прозрачность контроля над критическими финансовыми
19.11.2010 «Рубеж» создал систему планирования и бюджетирования на базе IBM Cognos TM1

одителя колбасных изделий и мясных деликатесов. Система реализована на базе программных средств IBM Cognos TM1. Благодаря этому решению холдинг также сумел унифицировать принципы аналитического

Публикаций - 308, упоминаний - 488

IBM Cognos BI и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 152
Oracle Corporation 7074 76
Microsoft Corporation 25775 70
SAP SE 5601 65
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 49
9594 32
SAS Institute 1082 28
МТ-Интеграция - GMCS 374 24
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 23
Navicon - Навикон 339 18
Крок - Croc 1964 16
Микротест 284 16
MicroStrategy 65 12
Oracle Siebel Systems 519 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 9
BI Partner - БиАй Партнер 36 9
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 8
Cisco Systems 5372 8
HP Inc. 5883 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 7
Ростелеком 10948 7
Dell EMC 5180 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 7
Teradata - Терадата 225 7
Галактика - Корпорация 1545 6
Salesforce - Tableau Software 123 6
АйТи 1519 6
Qlik - QlikTech 173 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Актион МЦФЭР 56 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Intel Corporation 12811 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Red Hat 1378 5
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 5
Salesforce - Informatica 139 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Альфа-Банк 1979 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Caterpillar - 93 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
Рустранском - Русагротранс 25 4
Газпром ПАО 1493 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Спортмастер - Sportmaster 201 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Мосводоканал МГУП 69 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 10 3
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 3
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 3
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 15 3
Почта России ПАО 2370 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Протек - Центр внедрений 62 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. SEC - FASB - Financial Accounting Standards Board - Совет по стандартам финансового учета 3 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 126
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 113
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 107
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 67
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 59
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Германия - Федеративная Республика 13221 8
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 13
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University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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