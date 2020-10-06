GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП нове TM1), удобного и гибкого решения для составления бюджетов, прогнозирования и анализа данных, и IBM Cognos Analytics, инструмента бизнес-аналитики с продвинутыми возможностями формирования

Каспийский трубопроводный консорциум автоматизировал формирование управленческой отчетности Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) успешно внедрил продукт IBM Cognos BI. В рамках проекта реализована концепция единого информационного пространства, позво

«ЭР-Телеком» управляет финансовым планированием c помощью IBM Cognos TM1 «ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru») и GlowByte Consulting сообщили о завершении комплексного проекта по внедрению системы финансового планирования на базе платформы IBM Cognos TM1.Внедрение новой системы обеспечило интеграцию в рамках единого информационного пространства процессов стратегического и бюджетного планирования, а также планирования денежных пот

Navicon внедрил систему планирования продаж для фармкомпании «Ипсен» ратор Navicon внедрил систему планирования продаж для компании «Ипсен». ИТ-решение на платформе IBM Cognos Express позволяет более точно и детально, чем раньше, составлять бюджетные планы и отч

Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла» rosoft Dynamics NAV и система бюджетирования и управленческой план-факт отчетности на платформе IBM Cognos, сообщили CNews в Navicon. Сеть аптек «Ригла» — ритейлер на российском фармацевтическо

Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1 Издательство «Просвещение» приступило к реализации проекта внедрения комплексной системы управления бизнесом на основе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1. Партнером по проекту и разработчиком информационной системы выступает консалтинговая компания Columbus, сообщили CNews в издательстве «Просвещение». В силу возрастающих потребно

Navicon предлагает клиентам перейти на IBM Cognos Analytics 11 Системный интегратор Navicon начал внедрения IBM Cognos Analytics 11 в России. Решение, обновленное вендором в конце 2015 г., теперь доступно

РТК автоматизировала бюджетное управление с помощью IBM Analytics ханизма консолидации в группе компаний РТК, одном из крупнейших в России операторов по-движного состава. Выполненные работы стали продолжением проведенного аудита уже используе-мой системы. Платформа IBM Cognos TM1 ранее была успешно апробирована в компании «Русагротранс», ведущей компании ГК «РТК». С целью использования системы в качестве консолидирующего механизма было принято решение о п

«ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 зованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по внедре

«Триколор ТВ» модифицировал систему бюджетного управления на базе IBM Gognos лизовала комплексную модификацию автоматизированной системы бюджетного управления на базе продуктов IBM Cognos. Проект выполнил бизнес-партнер IBM — компания Maykor-GMCS. Обновленная система ст

«Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos компании Caterpillar, запустила систему бюджетирования и подготовки отчётности на базе решений IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus,

IBS модернизировала систему бюджетирования в буровой компании «Евразия» одернизации системы бюджетного планирования и создания аналитической отчетности на базе системы IBM Cognos TM1 в буровой компании «Евразия» (БКЕ). Проект охватил 17 подразделений заказчика в ра

«РЖДстрой» внедрил систему аналитической отчетности с помощью IBS и хранилища данных была выбрана платформа MS SQL, а в качестве системы анализа отчетности — продукт IBM Cognos Express. В ходе проекта специалисты интегрировали в хранилище данные разнородных к

BI Partner провела аудит системы бюджетирования «Русагротранса» ко», завершила аудит системы бюджетирования компании «Русагротранс», реализованной на платформе IBM Cognos TM1. Работы, выполненные в партнерстве с компанией «СИАМ-Консалтинг», включали в себя

«Техносерв Консалтинг» внедрил систему стратегического планирования в «Промсвязьбанке» ему стратегического планирования для «Промсвязьбанка». Решение построено на платформе платформе IBM Cognos, сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге». В конце 2012 г. в банке было принято решени

Columbus автоматизирует бюджетное управление в «Восточной технике» юджетирования и корпоративной отчетности. Решение будет построено на базе программных продуктов IBM Cognos BI и IBM Cognos TM1. Проект реализуется совместно с консалтинговой компанией Co

Columbus поможет «Триколор ТВ» запустить систему бизнес-аналитики и оперативной отчетности ства обрабатываемой информации. Для реализации этих задач оператор задействует программные продукты IBM Cognos BI и TM1. Технологической основой корпоративного хранилища станет платформа Inform

«Вест Концепт» построил систему планирования и анализа для Fortrent на базе IBM Cognos » сообщила о завершении проекта по внедрению многофункциональной системы планирования и анализа IBM Cognos в компании Fortrent, скандинавском арендодателе строительного оборудования. Fortrent п

GMCS построила систему бюджетного контроля для «Э.OH Россия» построению системы бюджетного контроля и формирования управленческой отчетности по МСФО на базе IBM Cognos TM1 для компании «Э.OH Россия». В системе IBM Cognos был организован процесс ср

«РусГидро» внедрила унифицированную систему бизнес-планирования на базе IBM Cognos плуатацию унифицированную систему среднесрочного бизнес-планирования. Интегрированная платформа IBM Cognos позволяет компании оперировать финансовой отчетностью и процессами бизнес-планирования

BI Partner выпустил новую версию BPM for TM1 для СМБ устила на рынок новую версию приложения BPM for TM1, адаптированную для использования с пакетом IBM Cognos Express для малого и среднего бизнеса. Новая версия позволяет упростить работу с модел

«Триколор ТВ» автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 и Columbus RSys евидения «Триколор ТВ» внедрил комплексную автоматизированную систему бюджетирования и контроля платежей. Проект реализован совместно с консалтинговой компанией Columbus на базе программных продуктов IBM Cognos TM1 и Columbus RSys. По мере роста абонентской базы руководство «Триколор ТВ» решило повысить достоверность и оперативность получаемой финансовой информации, упростить процедуры подг

Фонд «Сколково» автоматизировал бюджетирование и отчетность на базе решений IBM ия, существующая в фонде. Как сообщили CNews в компании, базой для реализации проекта стали решения IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Сегодня система объединяет 45 центров бюджетной ответс

IBM автоматизировала подготовку внешних финансовых отчетов для «Новатэк» адии подготовки внешних финансовых отчетов для компании «Новатэк» на базе программного продукта IBM Cognos Financial Statement Reporting (FSR). В ходе проекта была построена система подготовки

«Протек» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 ы финансового планирования в компании «Протек». Как результат, российский фармацевтический дистрибьютор получил единую систему бюджетирования и целевого моделирования. Проект реализуется на платформе IBM Cognos TM1. Центр внедрения «Протек» — дистрибьютор национального уровня, который осуществляет свою деятельность во всех 83 субъектах РФ. Региональная сеть насчитывает 41 филиал, 44 торговы

«Связной» оптимизировал систему бюджетирования с помощью IBM Cognos TM1 цией высокотехнологичных устройств и предоставляющей услуги в финансовой сфере. Специалистами компании совместно с сотрудниками заказчика была оптимизирована система бюджетирования, созданная на базе IBM Cognos TM1. Основной целью проекта в группе компаний «Связной» была оптимизация и подготовка модели к бюджетному процессу 2012 г., которая включала: настройку бизнес-правил во всех кубах с

Altyntau Resources автоматизирует планирование и расчет себестоимости продукции на базе IBM Cognos Express по созданию системы сбора бюджетов и расчета себестоимости продукции на базе комплекса решений IBM Cognos Express. По итогам проекта Altyntau Resources рассчитывает перейти на единую систему п

«Харрис СНГ» автоматизировала финансовое управление на базе IBM Cognos Express Консалтинговая компания Columbus выполнила проект по внедрению IBM Cognos Express в компании «Харрис СНГ», российском подразделении Barilla Group, по итогам кот

«Микротест» анонсировала отраслевое BI-решение для автодилеров Компания «Микротест» представила отраслевое BI-решение для автодилеров на IBM Cognos. «К идее разработать собственное отраслевое решение мы пришли, когда у нас было уже 7

Розничная сеть Comfy автоматизировала планирование ассортимента на базе IBM Cognos TM1 olumbus автоматизировала стратегическое и оперативное планирование ассортимента на базе решения IBM Cognos TM1. Comfy работает на украинском розничном рынке бытовой техники и электроники. На се

«Первая грузовая компания» перешла на IBM Cognos TM1 грации системы бюджетирования в «Первой грузовой компании» (ПГК) на новую современную платформу IBM Cognos TM1. Сейчас в новой системе работают около 150 пользователей — сотрудников финансово-э

GMCS предлагает решение по планированию на базе IBM Cognos для энергетики MCS сообщила о том, что корпорация IBM зарегистрировала специализированное решение GMCS на базе IBM Cognos, предназначенное для комплексной автоматизации процессов среднесрочного планирования в

ГК «Спортмастер» модернизировала систему бюджетирования BS объявили о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования группы компаний «Спортмастер». В ходе проекта обновлена методология бюджетирования, создана новая бюджетная модель на платформе IBM Cognos TM1. Проект позволил «Спортмастер» повысить скорость бюджетирования, сократив необходимое для внесения изменений время с нескольких часов до нескольких минут. За 5 лет, прошедших с м

28 сентября в Москве пройдет IBM Cognos Live conference 28 сентября в Москве, в гостинице «Холидей Инн Симоновский», состоится конференция IBM Cognos Live conference. Мероприятие проводит компания NaviCon Group при поддержке корпорации

28 сентября в Москве пройдет IBM Cognos Live conference 28 сентября в Москве, в гостинице «Холидей Инн Симоновский», состоится конференция IBM Cognos Live conference. Мероприятие проводит компания NaviCon Group при поддержке корпорации

Дилер Toyota и Lexus оптимизировал бюджетное управление с помощью IBM Cognos Компания «Микротест» сообщила о внедрении системы IBM Cognos Planning в компании «СП Бизнес Кар» для оптимизации процессов бюджетного управлени

Системы бюджетирования и BI в "Альфа-Банке" (Беларусь): цели достигнуты я и, в первую очередь, к планированию. По этой причине белорусский "Альфа-Банк" решил с помощью IBM Cognos автоматизировать процессы бюджетирования и планирования и внедрить BI-систему. В качес

«Белая Дача Трейдинг» автоматизировала систему корпоративного управления на базе IBM Cognos дана система корпоративного управления. Для ее автоматизации использованы продукты на платформе IBM Cognos — IBM Cognos 8 Planning и IBM Cognos BI. Проект реализован компанией Nav

«Тройка Диалог» модернизировала систему бюджетирования с помощью IBM Cognos Planning Корпорация IBM объявила о завершении проекта по модернизации системы бюджетирования компании «Тройка Диалог» с помощью IBM Cognos Planning. Реализация проекта позволит «Тройке Диалог» повысить эффективность распределения финансовых ресурсов организации, а также прозрачность контроля над критическими финансовыми