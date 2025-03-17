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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шубин Антон


17.03.2025 Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL» 1
12.07.2016 AT Consulting открыла центр компетенций по ERP- и CPM-системам в Воронеже 1
16.02.2016 AT Consulting внедрила систему бюджетирования в «Дикси» на основе Oracle Hyperion Planning 1
23.12.2013 CPM в агропромышленном секторе: опыт Группы «Черкизово» 1
23.12.2013 AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности 1
26.09.2013 AT Consulting: В Россию приходит западный тренд финансового моделирования 1
30.08.2012 AT Consulting построил единую систему бюджетирования для «Ростелекома» 1
29.08.2012 "Ростелеком": бюджет для объединенной компании 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Шубин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 7
Oracle Corporation 6727 5
Ростелеком 9795 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
Проектная практика 48 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
8319 1
Yandex - Яндекс 7487 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 2
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 39 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 171 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 555 6
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1863 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6733 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67262 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31157 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12089 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10371 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11169 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 891 1
ABC-XYZ-анализ ресурсов компании 34 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20832 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 358 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3211 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 765 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2547 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10211 1
Стандартизация - Standardization 2144 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 547 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1912 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2396 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6683 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6887 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3332 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11510 1
Oracle Hyperion 236 5
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 4
Microsoft Office 3768 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 72 1
Синтегс - Фабрика XBRL 31 1
Microsoft Office Excel 1207 1
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 2
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Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 517 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1914 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 72 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 514 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1964 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2399 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5490 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1649 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6215 1
Английский язык 6684 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2876 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14615 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2446 1
23ABC News 170 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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