Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод

Получите все материалы CNews по ключевому слову

Группа «Черкизово» — один из крупнейших производителей мясной продукции и комбикормов в России.

Владислав Беляев, CIO, ГК Черкизово "Цифровые технологии. Новые вызовы и новые решения" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва