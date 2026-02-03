Разделы

Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод

Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод

Группа «Черкизово» — один из крупнейших производителей мясной продукции и комбикормов в России.

 

 

Владислав Беляев, CIO, ГК Черкизово "Цифровые технологии. Новые вызовы и новые решения"  Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва

27.06.2024 От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово»
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности
18.11.2022 Группа «Черкизово» свернула базы 1С с помощью «1С-ИжТиСи»
17.06.2021 «Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово»
17.10.2019 Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию
07.06.2019 «Черкизово» повысит эффективность бизнеса с помощью инновационных решений SAP
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле

Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

