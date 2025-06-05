Ушаков Анатолий

В России будет разработана методология интеграции ИИ в ERP 1

Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1

Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1

Каким будет цифровой банк через несколько лет 1

О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1

Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1

Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows 1

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1

Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1