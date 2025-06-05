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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ушаков Анатолий


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 В России будет разработана методология интеграции ИИ в ERP 1
25.10.2022 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
28.07.2022 CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
23.11.2021 До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 2
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 1
10.11.2021 Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows 1
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров 1
03.06.2021 Российский монопольный строитель поездов для метро поставит «1С» на 50 тыс. рабочих мест 1
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
25.06.2018 Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM 1

Публикаций - 42, упоминаний - 43

Ушаков Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 462 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 543 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
Газинформсервис - ГИС 318 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 76 26
МегаФон 9307 26
UIPath 105 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 26
Ростелеком 9953 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13277 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
Microsoft Corporation 24865 4
8501 3
IBM - International Business Machines Corp 9473 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 3
ESG - Enterprise Strategy Group 245 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 323 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 2
Галактика - Корпорация 1481 2
Крок - Croc 1785 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 553 2
Amazon Inc - Amazon.com 3050 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2087 2
McKinsey & Company Int 254 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5040 1
Autodesk 618 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 60 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 408 1
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions 29 1
DataCore Software 31 1
МойСклад - Логнекс 110 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 149 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 41
РЖД - Российские железные дороги 1943 39
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 482 38
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 521 26
Транснефть 313 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 206 26
Лента - Сеть розничной торговли 2153 23
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 270 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7628 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 20
Ингосстрах СПАО 436 19
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 19
МКБ - Московский кредитный банк 581 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 12
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 12
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 12
Сургутнефтегаз - СНГ 272 12
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 12
Абсолют Банк 235 11
Coca-Cola Company 256 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 479 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2525 9
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 9
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 107 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 73 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 145 9
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 530 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 243 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1693 9
Ингосстрах Инвестиции 19 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 203 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Cersanit - Церсанит Трейд 20 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 31 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3097 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12077 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1936 26
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 296 26
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3427 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3133 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2589 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2980 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 172 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 339 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4977 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 272 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4634 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1240 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 250 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 218 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5073 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4417 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6085 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 262 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53085 39
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16255 38
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21876 37
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29147 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5514 27
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3192 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12912 26
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 154 26
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2259 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31982 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4900 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6909 16
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1332 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20858 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3204 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5739 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 670 9
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2093 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12999 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12864 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11904 7
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 556 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6885 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4653 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11430 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10698 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14108 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5527 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5359 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2481 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9684 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7689 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12351 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5891 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2254 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7084 4
НКТ - Р7-Офис 413 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 26
IBM Public Cloud 26 26
1С:ERP Управление предприятием 623 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 4
Apple iOS 7980 3
1С:Корпорация 49 3
Google Android 14292 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1783 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5460 3
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 2
Oracle Java - язык программирования 3142 2
Microsoft Office 365 955 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
Linux OS 10257 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1336 2
Microsoft Windows 15915 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 15 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 2
Обращения граждан 231 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 463 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2330 1
1С:Документооборот КОРП 84 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 78 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 537 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1196 1
NetApp ONTAP 66 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
Red Hat Ansible 113 1
Intel x86 - архитектура процессора 1912 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 714 1
Terrasoft Creatio 97 1
Ланит DocsHouse 4 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 108 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 181 1
Натрусов Артем 292 38
Чаркин Евгений 299 38
Шадаев Максут 1054 28
Соловьев Сергей 71 26
Тутаев Михаил 53 26
Касаев Сергей 27 26
Романов Кирилл 31 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 28 26
Барилкин Виктор 29 26
Шпак Василий 240 26
Паршин Максим 319 26
Бадалов Андрей 65 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 176 26
Мацыгин Юрий 47 26
Костин Сергей 36 26
Барсуков Сергей 31 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 33 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 131 26
Врацкий Андрей 144 26
Гваришвили Владимир 26 26
Виноградов Артём 28 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 31 26
Спиридонов Иван 26 26
Лигачев Глеб 88 22
Шипов Савва 101 21
Аксаков Анатолий 155 20
Клепиков Алексей 118 19
Сергеев Сергей 142 19
Попов Андрей 111 19
Белоусов Максим 108 15
Ягнятинский Евгений 32 12
Гимранов Ринат 123 12
Воронин Петр 37 12
Россия - РФ - Российская федерация 149418 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17878 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14259 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44274 26
Европа Восточная 3109 12
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 490 12
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 10
Азия - Азиатский регион 5617 8
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