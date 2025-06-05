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Ушаков Анатолий
УПОМИНАНИЯ
Ушаков Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 9
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 1
|Натрусов Артем 292 38
|Чаркин Евгений 299 38
|Шадаев Максут 1054 28
|Соловьев Сергей 71 26
|Тутаев Михаил 53 26
|Касаев Сергей 27 26
|Романов Кирилл 31 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 28 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Шпак Василий 240 26
|Паршин Максим 319 26
|Бадалов Андрей 65 26
|Агапкин Алексей 39 26
|Козак Николай 176 26
|Мацыгин Юрий 47 26
|Костин Сергей 36 26
|Барсуков Сергей 31 26
|Казарин Станислав 175 26
|Смирнова Татьяна 33 26
|Носенко Артем 30 26
|Урусов Виктор 131 26
|Врацкий Андрей 144 26
|Гваришвили Владимир 26 26
|Виноградов Артём 28 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 31 26
|Спиридонов Иван 26 26
|Лигачев Глеб 88 22
|Шипов Савва 101 21
|Аксаков Анатолий 155 20
|Клепиков Алексей 118 19
|Сергеев Сергей 142 19
|Попов Андрей 111 19
|Белоусов Максим 108 15
|Ягнятинский Евгений 32 12
|Гимранов Ринат 123 12
|Воронин Петр 37 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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