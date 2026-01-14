Разделы

Касаев Сергей


СОБЫТИЯ


14.01.2026 Сергей Касаев назначен исполнительным директором НПФ «Микран» 5
25.10.2022 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
28.07.2022 CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
25.07.2022 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2022 года 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
23.11.2021 До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 1
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 1
10.11.2021 Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows 1
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

Касаев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 534 27
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 655 27
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 27
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
МегаФон 9985 26
UIPath 108 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 26
Газинформсервис - ГИС 419 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
Microsoft Corporation 25285 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 404 3
ESG - Enterprise Strategy Group 253 3
Amazon Inc - Amazon.com 3148 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 2
9053 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2533 2
McKinsey & Company Int 272 2
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
ЦТП АНО - Цифровые Технологии Производительности АНО - Эффективность.рф 10 1
ИКС - Yadro Fab Malakhovka 3 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 32 1
DocsInBox - Доксинбокс 5 1
Luxoft - Integrity Solutions - Интегрити Солюшнс 2 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Ростелеком 10364 1
Nutanix 108 1
Dell EMC 5101 1
Cisco Systems 5229 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 1
Veeam Software 328 1
Intel Corporation 12561 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 182 1
ИКС 402 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 27
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 27
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 574 26
Транснефть 324 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 11
Ингосстрах СПАО 453 11
Лента - Сеть розничной торговли 2278 11
Абсолют Банк 241 11
Сургутнефтегаз - СНГ 280 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 354 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 10
Ингосстрах Инвестиции 21 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 9
МКБ - Московский кредитный банк 618 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1800 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 262 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 8
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 6
ПСБ - Промсвязьбанк 905 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 190 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 6
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 5
36,6 - аптечная сеть 92 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 23 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3008 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1126 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 27
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 26
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2739 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 11
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2183 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 398 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 177 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 268 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 2
МИК - Московский инновационный кластер 169 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3388 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 337 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4973 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2261 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 27
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 164 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 26
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 26
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3721 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 26
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2489 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 16
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1628 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 10
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 742 9
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1383 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 7
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12024 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5955 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4932 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6170 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5283 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7308 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2371 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2698 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 4
IBM Public Cloud 26 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 26
НКТ - Р7-Офис 483 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 4
Google Android 14749 3
Apple iOS 8286 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5878 3
1С:ERP Управление предприятием 727 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 3
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
Linux OS 10962 2
Microsoft Windows 16384 2
Oracle Java - язык программирования 3338 2
Microsoft Office 365 984 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
1С:Корпорация 54 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 481 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 2
Microsoft Planner 2 1
ИКС - Yadro EL Suprema - Yadro EL Construct 2 1
Минцифры РФ - Госключ 187 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 33 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 23 1
Odoo S. A. - Odoo ERP 3 1
NetApp Active IQ 2 1
CTI IoT Platform 3 1
NetApp ONTAP 68 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 1
Red Hat Ansible 125 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1157 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Натрусов Артем 312 27
Шадаев Максут 1154 27
Чаркин Евгений 314 27
Паршин Максим 323 27
Шпак Василий 263 27
Агапкин Алексей 39 27
Урусов Виктор 150 27
Романов Кирилл 32 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 29 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 28 26
Виноградов Артём 28 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 32 26
Спиридонов Иван 26 26
Бадалов Андрей 66 26
Ушаков Анатолий 46 26
Козак Николай 189 26
Мацыгин Юрий 50 26
Соловьев Сергей 75 26
Костин Сергей 36 26
Барсуков Сергей 32 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 34 26
Носенко Артем 30 26
Врацкий Андрей 166 26
Тутаев Михаил 56 26
Белоусов Максим 109 12
Аксаков Анатолий 159 11
Шипов Савва 102 11
Клепиков Алексей 121 11
Иванов Алексей 153 11
Лигачев Глеб 105 11
Онищенко Владислав 98 11
Евраев Михаил 264 11
Фомичев Олег 139 11
Гимранов Ринат 125 11
Россия - РФ - Российская федерация 157671 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 26
Европа 24656 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 440 2
Европа Континентальная 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 1
Казахстан - Республика 5817 1
Земля - планета Солнечной системы 10679 1
Беларусь - Белоруссия 6051 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Европа Восточная 3123 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 1
Украина 7802 1
Испания - Королевство 3763 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Грузия 1289 1
Россия - СФО - Омская область 737 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1551 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1319 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 547 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 887 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 313 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6265 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 26
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 483 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 26
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 3
Аудит - аудиторский услуги 3113 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3239 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2177 1
Комсомольская правда ИД 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
Gartner - Гартнер 3615 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 27
CNews AWARDS - награда 556 27
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
CNews Баттл 71 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

