Касаев Сергей
СОБЫТИЯ
Касаев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 9
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
|Натрусов Артем 312 27
|Шадаев Максут 1154 27
|Чаркин Евгений 314 27
|Паршин Максим 323 27
|Шпак Василий 263 27
|Агапкин Алексей 39 27
|Урусов Виктор 150 27
|Романов Кирилл 32 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 29 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 28 26
|Виноградов Артём 28 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 32 26
|Спиридонов Иван 26 26
|Бадалов Андрей 66 26
|Ушаков Анатолий 46 26
|Козак Николай 189 26
|Мацыгин Юрий 50 26
|Соловьев Сергей 75 26
|Костин Сергей 36 26
|Барсуков Сергей 32 26
|Казарин Станислав 175 26
|Смирнова Татьяна 34 26
|Носенко Артем 30 26
|Врацкий Андрей 166 26
|Тутаев Михаил 56 26
|Белоусов Максим 109 12
|Аксаков Анатолий 159 11
|Шипов Савва 102 11
|Клепиков Алексей 121 11
|Иванов Алексей 153 11
|Лигачев Глеб 105 11
|Онищенко Владислав 98 11
|Евраев Михаил 264 11
|Фомичев Олег 139 11
|Гимранов Ринат 125 11
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
