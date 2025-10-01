Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184022
ИКТ 14308
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26288
Персоны 79073
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Минцифры РФ Гостех ФКУ Госмаркет государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений

Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений

УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2025 года 1
22.12.2023 «Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков 1
01.12.2023 Как разместить ИТ-решение на «ГосТех» 1
26.07.2023 Как ИТ-компании включить свои решения в «Гостех»: инструкция 2
22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» 2
15.05.2023 Госнедвижимость будут распродавать гражданам в онлайн-магазине 1
10.05.2023 Сбербанк создал собственную ОС 2
30.12.2022 В России начали строить спецмагазин приложений для чиновников и систему управления «Гостехом» 3
20.12.2022 Дмитрий Чернышенко: Правительством приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты 1
10.11.2022 В России строят спецсайт для простых и скоростных госзакупок по 44-ФЗ 2
25.10.2022 Власти утвердили концепцию развития «Гостеха» 1
22.09.2022 Актуальные задачи цифровизации госсектора 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 2
24.12.2021 ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем 3
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 4
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров 2

Публикаций - 16, упоминаний - 29

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10144 4
МегаФон 9648 3
8774 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 492 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4388 2
Газинформсервис - ГИС 370 2
Microsoft Corporation 25077 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 2
UIPath 106 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 841 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 593 2
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 2
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 80 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2299 2
Ред Софт - Red Soft 915 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 454 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 222 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1486 2
Cloud4Y 298 1
Intel Corporation 12442 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9074 1
Telegram Group 2427 1
Yandex - Яндекс 8181 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 103 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 452 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1059 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 162 1
Comindware - Колловэар 168 1
Монолит-Инфо 124 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Парадигма 158 1
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 1
Softline - Софтлайн 3144 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 123 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 610 1
Базальт СПО - BaseALT 749 1
1С-Рарус 923 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 7
РЖД - Российские железные дороги 1976 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 504 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 543 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 130 2
Транснефть 317 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1317 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1318 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 426 1
Почта России ПАО 2218 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
Hansa - Ханса 114 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 1
Автобан ДСК ГК 17 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 603 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4713 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 358 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4728 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3307 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5159 5
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1259 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 4
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3483 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3305 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 302 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 96 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2054 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1972 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1429 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 303 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 153 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3075 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2665 1
Федеральное казначейство России 1850 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 898 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 20 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3413 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 272 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 725 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1466 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 76 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 433 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 335 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 175 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 18 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 723 1
Единая Россия - Политическая партия 310 1
ГосИнформСистемы 145 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 12
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2699 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2378 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11738 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16768 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5234 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1484 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1830 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6550 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12117 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1911 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8004 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2568 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7226 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13146 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13270 3
Оцифровка - Digitization 4833 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8485 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11996 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12772 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 653 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3521 3
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 415 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4611 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21548 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4347 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2999 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2629 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3911 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1150 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5742 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6844 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1218 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5691 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 332 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5693 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 4
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 3
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 3
Google Play - Google Store - Android Market 3396 2
Apple - App Store 2978 2
Google Android 14512 2
НКТ - Р7-Офис 450 2
Минцифры РФ - Госключ 178 2
Linux OS 10676 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 893 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 185 2
Microsoft Azure 1443 2
Microsoft Windows 16160 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1955 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5020 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 2
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 44 2
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 2
IBM Public Cloud 26 2
Apache Hadoop 443 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 328 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 971 1
Apple iOS 8145 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2389 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 18 1
NVision Барьер 707 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
Реестр добросовестных экспортеров 208 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Имущество онлайн 7 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 12 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 14 1
Программный продукт ГК - Р3 GlobalData 1 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 242 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 135 1
OpenAI ChatGPT 472 1
Чернышенко Дмитрий 574 8
Шадаев Максут 1109 7
Слышкин Василий 129 5
Путин Владимир 3309 3
Мишустин Михаил 713 3
Кирьянова Александра 142 3
Чаркин Евгений 307 2
Натрусов Артем 305 2
Данилов Михаил 32 2
Паршин Максим 320 2
Шпак Василий 254 2
Урусов Виктор 140 2
Врацкий Андрей 155 2
Бадалов Андрей 66 2
Ушаков Анатолий 42 2
Агапкин Алексей 39 2
Козак Николай 180 2
Мацыгин Юрий 50 2
Соловьев Сергей 75 2
Костин Сергей 36 2
Барсуков Сергей 31 2
Казарин Станислав 175 2
Смирнова Татьяна 33 2
Носенко Артем 30 2
Тутаев Михаил 55 2
Касаев Сергей 27 2
Романов Кирилл 31 2
Лазарев Илья 27 2
Матвиенко Нина 28 2
Барилкин Виктор 29 2
Гваришвили Владимир 27 2
Виноградов Артём 28 2
Синельников Александр 27 2
Мингова Валерия 27 2
Тавадзе Марина 28 2
Спиридонов Иван 26 2
Чернышев Андрей 69 1
Парфентьев Алексей 155 1
Майнина Кристина 18 1
Терещенко Денис 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 3
Россия - УФО - Тюменская область 1234 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7966 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1613 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3134 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2056 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1833 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1370 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 679 2
Россия - УФО - Челябинская область 1356 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 966 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1013 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2881 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 736 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1667 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 757 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1279 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 1
Россия - СЗФО - Псковская область 662 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9853 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4184 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3718 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10497 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8428 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9432 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6126 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6150 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6556 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4249 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6261 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5249 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 762 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11573 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 447 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7887 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5944 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10390 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 597 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2968 2
Образование в России 2493 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1152 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 752 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2036 2
Паспорт - Паспортные данные 2693 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 569 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6203 2
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 262 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 448 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5401 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1810 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2496 1
TAdviser - Центр выбора технологий 420 1
Известия ИД 688 1
Ведомости 1168 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3685 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 758 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 650 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1221 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 69 1
Минцифры РФ - Код будущего 21 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1178 3
CNews AWARDS - награда 535 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2121 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1248 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 156 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще