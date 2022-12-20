Дмитрий Чернышенко: Правительством приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты

Правительством России приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что по указанию Президента необходимо обеспечить обязательный переход и использование платформы «Гостех» при создании и развитии государственных информационный систем (ГИС) с апреля 2023 г. для федеральных органов исполнительной власти, а с 2024 г. – для субъектов страны.

«В общей сложности мы приняли около десятка нормативных актов, содержащих методические рекомендации, которые помогут федеральным ведомствам и регионам сократить срок и снизить стоимость разработки информационных систем на платформе “Гостех”. Формирование документов шло в тесном взаимодействии с ведущими российскими разработчиками. Они заинтересованы в цифровой трансформации госуправления и готовы размещать свои сервисы на единой цифровой платформе “Гостех”, - сказал Дмитрий Чернышенко.

Постановлением Правительства от 16.12.2022 № 2338 утверждены Положение о единой цифровой платформе России «Гостех» и изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676.

Ранее Правительство утвердило ряд актов, регулирующих вопросы создания и функционирования платформы «Гостех». Это Концепция создания и функционирования платформы, Положения о системе «Управление платформой «Гостех» и Госмаркет, ряд методических рекомендаций, регламентирующих вопросы от проектирования доменов и включения сервисов в платформу до безопасной разработки программного обеспечения и стандарта по эксплуатации ГИС на платформе.

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На данный момент на платформе уже запущены государственная информационная система в сфере физической культуры и спорта (ГИС «ФКиС») и сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн».

С использованием платформы «Гостех» проектировались новые информационные сервисы ФОМС, благодаря которым с 1 декабря 2022 г. цифровые полисы ОМС доступны всем гражданам. Ведется разработка аналитической системы ГИС Единая цифровая платформа (ЕЦП) в социальной сфере («Социальное казначейство») ПФР.