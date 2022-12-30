В России начали строить спецмагазин приложений для чиновников и систему управления «Гостехом»

Состоялся давно ожидаемый запуск тендеров на создание маркетплейса платформы «Гостех» — «Госмаркета», а также системы управления самой этой платформы. Оба проекта рассчитаны на два года.

Старт двух проектов

Как выяснил CNews, подведомственное Минцифры учреждение «Государственные технологии» («Гостех») дало старт двум весьма важным и давно ожидаемым проектам. Оно объявило тендеры на создание «Госмаркета» и ФГИС управления платформой «Гостех».

Напомним, «Гостех» — это облачное платформенное решение для создания цифровых сервисов и информсистем для федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с единой средой разработки и маркетплейсом, с возможностью переиспользования компонентов.

В свою очередь, «Госмаркет» — это каталог цифровых продуктов платформы «Гостех». Он станет площадкой для приобретения госведомствами типовых ИТ-решений, которые необходимы для построения информационных систем. С его появлением платить госведомства будут только за то, чем они пользуются, а приобретая типовые продукты, они смогут экономить время на их создание.

Дан старт проектам создания «Госмаркета» и системы управления «Гостехом»

Запуску вышеупомянутых тендеров предшествовало подписание постановление Правительства России от 30 ноября 2022 № 2194 «Об утверждении положения о ФГИС «Управление единой цифровой платформой РФ “Гостех” и положения о ФГИС “Госмаркет”».

Сроки и цена вопроса

Тендер на создание «Госмаркета» был объявлен госзаказчиком 28 декабря 2022 г. в формате открытого конкурса в электронной форме. Начальная цена контракта выставлена на уровне 93 млн руб.

Заявки от претендентов принимаются до 13 января 2023 г. Подведение итогов намечено на 18 января. Выполнить все намеченные работы будущему победителю предстоит до 1 декабря 2023 г.

Тендер на создание ФГИС управления платформой «Гостех» имеет аналогичные параметры и временные рамки. Начальная цена контракта в нем выставлена на уровне 106,4 млн руб.

В обоих случаях в названиях работ присутствует упоминание, что это лишь первые очереди проектов. Из тендерных документов следует, что за ними последуют и вторые, завершающие очереди, работы по которым должны закончиться в декабре 2024 г.

Редакция CNews ожидает от Минцифры комментариев относительно запланированных объемов общего финансирования обоих проектов.

Некоторые подробности создания платформы «Гостех»

Эксперимент по созданию и развитию государственных информационных систем на платформе «Гостех» в России проходит с ноября 2020 г. Разработчиком платформы стал Сбербанк (сумма первого контракта составила 900 млн руб.). За проведение эксперимента и развитие платформы отвечает Минцифры.

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Как рассказывал после своего назначения на пост гендиректора ФКУ «Гостех» Василий Слышкин, в основе платформы — принципы Low Code/No Code и облачные технологии. Они должны помогать сотрудникам ведомств самостоятельно адаптировать решения платформы под свою деятельность.

На разработку ГИС федеральными органами власти из бюджета выделено (без аппаратной части) 170 млрд руб.

В рамках эксперимента на платформу должны перевести сферы учета и управления госимуществом, обязательного медицинского страхования, кадастровой деятельности, сделок с недвижимостью и пр. Среди участников «Гостеха» —Минцифры, Росимущество, Росреестр, Минспорта, Минкультуры, Ростуризм, ФСБ и ФСТЭК.

С 2024 г. «Гостех» должен стать обязательной платформой для создания и развития ГИС федеральными и региональными органами власти. Правительство России даже обещало выделить 600 млн руб. субсидий на внедрение региональными властями готовых типовых сервисов на платформе «Гостех».

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В конце августа 2022 г. Счетная палата в ходе анализа ГИС пришла к выводу, что Минцифры может утратить права на «Гостех». В этой связи министерство в срок до 30 июня 2023 г. должно исключить любые риски утраты Россией прав на ПО технологической основы платформы. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном 30 августа 2022 г.