«Гостех» станет обязательным с 2024 года
Правительство сделает обязательным использование платформы «Гостех» региональными и федеральными властями с 2024 г. Для тех, кто в период с 2022 г. по 2024 г. будет создавать свои системы на этой платформе, предусмотрены субсидии в размере 600 млн руб. Однако ведомства должны будут делиться типовыми решениями с другими регионами, которые смогут подключиться к платформе и сразу их использовать.
Внедрение «Гостеха»
Облачная платформа по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем (ГИС) «Гостех» с 2024 г. станет обязательной для использования федеральными и региональными органами власти. Об этом на конференции в координационном центре Правительства сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
По его словам, в 2022-2024 гг. Правительство выделит 600 млн руб. субсидий на внедрение региональными властями готовых типовых сервисов на платформе «Гостех». Однако при условии, что сервисы в дальнейшем могут использоваться и другими регионами. Средства будут распределены на конкурсной основе до 1 марта 2022 г. Также, если региональные и федеральные власти будут запрашивать дополнительное финансирование на создание своих систем, приоритет будут иметь те органы, которые готовы реализовать эти системы на «Гостехе», подчеркнул Шадаев.
«”Гостех” позволит нам перейти к модели, когда заказчик будет платить только за то, что использует, — подчеркивает Максут Шадаев. — Разработанный сервис должен быть доступен для других заказчиков в минимальные сроки с учетом обеспечения безопасности. Региональные ведомства, которые не располагают необходимыми ресурсами, смогут подключиться к платформе и использовать уже готовые сервисы».
Проблемы ГИС
Расходы на владение региональными и федеральными информационными системами составляют примерно 460 млрд руб., отметил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. На разработку ГИС федеральными органами власти из бюджета выделено (без аппаратной части) 170 млрд руб. И еще 118 млрд руб. на дополнительные сценарии развития, подчеркнул он.
Чернышенко также отметил, что проблемы ГИС, которые сейчас активно используются, заключается в отсутствии возможности переиспользования (переиспользованием Чернышенко называет практику, при которой цифровые решения, созданные для одной организации, применяются в других организациях). 85% функциональности всех ГИС совпадают, и ведомства каждый раз «изобретают велосипед», разрабатывая ГИС с нуля, подчеркнул заместитель председателя Правительства.
«Платформа “Гостех” обеспечит переиспользование созданных технологических и прикладных сервисов. Ее запуск решит проблемы госзакупок по линии ИТ и создаст новый рынок для разработчиков», - продолжает Чернышенко.
На данный момент ГИС в среднем разрабатывается 1,5-2 года. «Гостех» обещает сократить этот процесс до трех–пяти месяцев и буквально нескольких недель для создания новых клиентских сервисов.
Подробности о госплатформе
«Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, а также маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов. С 2020 г. в России проходит эксперимент по созданию, переводу и развитию ГИС на платформе «Гостех». Он продлится до конца мая 2022 г. В эксперименте участвуют Минцифры, Минспорта, Росимущество, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и др.
В ближайшее время Минцифры сформирует тестовые стенды для заказчиков и разработчиков – с целью ознакомления, какие инструменты уже перенесены на платформу. До конца 2021 г. будет проведена большая конференция для разработчиков.
Создать «Гостех» российским властям предложил Сбербанк. Именно ему принадлежит идея по созданию единой платформы для госсервисов и органов власти, концепцию которой он продемонстрировал Правительству еще в апреле 2020 г.
Оператором платформы в итоге выступил Сбербанк. Тогда интерес к «Гостеху» проявили ВТБ, «Почта России» и «Ростелеком». Руководители этих организаций еще 9 июня 2020 г. направили российскому премьер-министру Михаилу Мишустину совместное обращение, в котором предложили не ограничиваться одними только наработками Сбербанка при создании «Гостеха». Однако Сбербанку удалось остаться единственным оператором «Гостеха». Минцифры провело тендер по отбору кандидатов, в котором банк одержал победу. Сделать это оказалось проще простого, потому что Сбербанк был единственным участником этого конкурса.