«Гостех» отругали за «лоскутность» и обособленность данных

Счетная палата, проанализировав государственные информсистемы, пришла к выводу, что они носят «лоскутный» характер и отрицательно влияют на эффективность госкомпаний и ведомств. И «Гостех» не позволяет решить эту проблему.



Недостатки остальных ГИС

Счетная палата проанализировала механизмы создания не только «Гостеха», но и всех ГИС в принципе. В ходе анализа было выявлено 630 федеральных ГИС и 512 иных ИС (в среднем около 9 систем на госорган). Наибольшее количество ФГИС выявлено у Росстата, Роспатента, Минцифры России, Росреестра, Минздрава и Минэкономразвития (37, 35, 35, 34, 33, 30 систем соответственно).

Согласно выводам Счетной палаты, исследуемые ГИС технологически и архитектурно разобщены. Это в свою очередь не позволяет оптимизировать ежегодные затраты на их эксплуатацию, а также затрудняет синхронизацию планов по развитию ГИС и их взаимной интеграции. А обособленность и раздробленность данных, содержащихся в ГИС, не позволяет использовать их для принятия управленческих решений. Такой подход государственный аудитор назвал «лоскутной» автоматизацией.

«Лоскутная» автоматизация, по мнению Счетной палаты, приводит к различиям в используемых технологиях (программных, аппаратных), зависимости от разработчиков решений (технологий), использованных при создании автоматизированных систем и пр. «”Лоскутная” автоматизация в определенный момент времени не только перестает способствовать повышению эффективности деятельности организации, но и становится сдерживающим, блокирующим фактором ее дальнейшего повышения», — говорится в отчете.

По мнению государственного аудитора, сейчас механизмы по принятию решений о переводе ГИС на «Гостех» не сформированы, что не позволяет решить проблему с «лоскутностью» автоматизации. Из-за этого Счетная палата рекомендовала провести инвентаризацию всех ГИС на применяемое в них программное и аппаратное обеспечения (его актуальности, соответствия требованиям безопасности информации, возможностей масштабирования и потенциала развития). И с учетом результатов оптимизировать количество систем, заменив их платформенными решениями и перевести на «Гостех» в срок до 30 июня 2024 г.

Риски утраты прав

Счетная палата опасаются, что Минцифры может утратить права на «Гостех» — платформу, которая должна объединить все государственные информационные системы (ГИС). В этой связи министерство в срок до 30 июня 2023 г. должно исключить любые риски утраты Россией прав на ПО технологической основы платформы. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном 30 августа 2022 г.

Сейчас Сбербанк передал Минцифры права на использование ПО, составляющего технологическую основу платформы «Гостех», на условиях простой (неисключительной) лицензии. Срок ее действия ограничен сроком действия исключительного права банка на софт. При этом ведомству не принадлежат исходные коды ПО и права на его доработку, отмечается в отчете.

По мнению Счетной палаты, этот порядок влечет риск утраты неисключительных прав на ПО «Гостеха». При этом он также приводит к зависимости технологической платформы от Сбербанка.

Как не утратить права на «Гостех»

Директор департамента аудита цифрового развития и господдержки предпринимательства Счетной палаты Юрий Урсу утверждает, что указанный в отчете риск возник сразу же после передачи прав по такой схеме. По его мнению, эта проблема может решится двумя способами: Минцифры приобретает исключительные права с передачей исходных кодов «Гостеха», либо заказывает разработку новой платформы.

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Представитель Минцифры заверил РБК, что исключительные права на созданные на базе «Гостеха» ИС принадлежат государству. В ведомстве также отметили, что Сбербанк передал всем ведомствам-участникам эксперимента права на использование ПО на весь срок действия своего исключительного права. В министерстве добавили, что сейчас прорабатывают вопрос изменения условий лицензионного договора в части расширения возможности использования ПО Сбербанка для всех федеральных, региональных и муниципальных ведомств и после окончания эксперимента.

Счетная палата опасается, что Минцифры может остаться без прав на «Гостех»

Согласно российскому законодательству, исключительные права на разработанное по госзаказу ПО, передаются государству, сообщили РБК в Сбербанке. Там также отметили, что в рамках допсоглашения к лицензионному договору Минцифры передаются права и на модификацию исходного кода софта платформы.

Ответственные за «Гостех»

С 2020 г. в соответствии с постановлением Правительства № 1674 запущен эксперимент по созданию и внедрению единой цифровой платформы «Гостех». Разработчиком такой платформы стал Сбербанк (сумма контракта составила 900 млн руб.). За проведение эксперимента и развитие платформы отвечает Минцифры.

Первоначально контракт со Сбербанком действовал до мая 2022 г., пишет РБК. Однако на фоне санкций власти столкнулись с дефицитом серверного оборудования, а также лавинообразными кибератаками на отечественную инфраструктуру. Вследствие чего срок действия контракта с банком был продлен до 31 декабря 2022 г.