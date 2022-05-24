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Deloitte ДРТ Деловые решения и технологии Делойт и Туш СНГ

Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ

«Деловые Решения и Технологии»  — одна из компаний, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, управления рисками, а также финансового, налогового и юридического консультирования. Компания «Деловые Решения и Технологии» представлена в восьми городах России и БеларусиМоскве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Минске.


24.05.2022 «Деловые решения и технологии» – новое название компании в России и Белоруссии и выход из международной сети «Делойт»

С 24 мая 2022 г. российская компания, ранее входившая в международную сеть «Делойт», продолжит работу в России и Белоруссии под собственным брендом «Деловые решения и те
13.09.2021 «Делойт» и Х5 Group выяснили, сколько компаний оставили сотрудников на удаленной работе

повышается тревога, поэтому они становятся более требовательными к членам проектной команды. Мы в «Делойт», СНГ стараемся отследить это через опросы и обратную связь от сотрудников, а руководи
22.03.2021 Исследование SAP и «Делойта» о повышении уровня цифровой зрелости

SAP и «Делойт» представили результаты совместного исследования, цель которого — оценка цифровой зрел
10.03.2021 «Делойт» в СНГ разработала HR Portal на базе системы Directum RX

«Делойт» в СНГ разработала HR Portal на базе системы Directum RX. ИТ-решение отвечает требованиям безопасности данных и повышает эффективность кадровых процессов клиентов компании: управления от
08.10.2020 «Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense

«Делойт» в СНГ, «Qlik Россия и СНГ» и QUBData совместно разработали и запустили сервис Risk Monitor 2020 на базе платформы Qlik Sense. Это инструмент, который объединяет информацию из официальны
25.11.2019 «Делойт» объявила о запуске Deloitte Digital в России и СНГ

«Делойт» СНГ представила Deloitte Digital — проект, который раскрывает ценность цифровизации б
25.06.2019 «Делойт» в СНГ внедрит решение SAP Successfactors

Компания «Делойт», СНГ выбрала SAP Successfactors в качестве ключевой системы для масштабной HR-трансфо
07.06.2019 ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) договорился с компанией «Делойт», СНГ о партнерстве в создании стратегии цифровизации предприятия. ММК принял решение

25.04.2019 Исследование SAP и «Делойт»: менее 3% HR-специалистов в России используют предиктивную аналитику и искусственный интеллект

SAP и «Делойт» представили результаты исследования Digital HR 2019 в России. Как показал опрос, не более 2% специалистов по персоналу применяют инструменты управления знаниями с помощью искусственного
19.09.2018 «Делойт» объявила о рекордной выручке в размере $43,2 млрд

«Делойт» опубликовал данные о совокупной выручке компаний своей сети за финансовый год, законч
06.06.2018 «Делойт» объявила о запуске юридического голосовоого навыка для Алисы

«Делойт» (СНГ) объявила о запуске юридического навыка для голосового ассистента Алисы. Навык,

14.09.2017 «Делойт» сообщила о рекордной годовой выручке в размере $38,8 млрд

«Делойт» представила данные о совокупной выручке компаний своей сети за финансовый год, законч
04.09.2017 HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии

HP Inc. и «Делойт Консалтинг ЛЛП» объявили о создании альянса, направленного на ускорение перехода промы
23.05.2017 «Делойт» отправила российскому клиенту первый электронный акт оказания услуг

Компания «Делойт», СНГ отправила в адрес российского клиента первый акт приема-передачи оказанных услуг
16.01.2017 Deloitte и Cellwize заключили соглашения о сотрудничестве

«Делойт» и Cellwize объявили о заключении соглашения о сотрудничестве между Cellwize и эксперт
12.01.2017 Deloitte представила прогноз развития высоких технологий, телекома, развлечений и СМИ

Согласно прогнозам международной сети «Делойт» (Deloitte), более чем 300 млн смартфонов, проданных в 2017 г., будут оборудованы функ
24.11.2016 «Делойт» открыл новый офис в Новосибирске

«Делойт» сообщил об открытии офиса в Новосибирске. Как рассказали CNews в компании, это девятн
29.03.2016 «Норильский никель» начал промышленную эксплуатацию системы финансовой отчетности на базе решения SAP

ГМК «Норильский никель» (производитель цветных и драгоценных металлов), московский офис «Делойта» (международная аудиторско-консалтинговая фирма) и компания SAP СНГ (игрок рынка бизн
03.02.2015 SAP Fiori позволит «Делойт» экономить до 50 млн руб. в год

Компания SAP СНГ и аудиторская и консалтинговая фирма «Делойт», СНГ объявили о внедрении и запуске проекта по табельному учету рабочего времени на основе мобильного решения SAP Fiori. По предварительным оценкам, данная разработка позволит «Делой
05.03.2014 РДТЕХ в рамках проекта «Делойт» помог ENRC в разработке архитектуры бизнес-процессов

Консультанты РДТЕХ приняли участие в проекте разработки архитектуры бизнес-процессов группы компаний ENRC (Казахстан) совместно с компанией «Делойт» в 2013 г. Об этом CNews сообщили в РДТЕХ. ENRC является диверсифицированной группой в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов с интегрированными добывающими, перерабатывающими,

03.12.2012 В рейтинг TechnologyFast 500 EMEA 2012 вошли три российские компании

го Востока и Африки (TechnologyFast 500 EMEA 2012), подготовленный международным объединением фирм «Делойт», вошли сразу три российские компании — «ЭР-Телеком», оператор услуг triple play, «Сер
06.12.2010 ИТ-подрядчик ФНС вырос на 11600% и вошел в тройку лидеров в EMEA

«Делойт» представила рейтинг 500 наиболее быстрорастущих компаний стран Европы, Ближнего Восто
09.04.2010 «Делойт СНГ» + Oracle: новое решение для автоматизации бизнес-процессов по управлению недвижимостью

«Делойт СНГ» разработала решение для автоматизации бизнес-процессов в области управления недви
03.12.2009 IBS DataFort помог «Делойт» в СНГ перенести ИТ-инфраструктуру в новый офис

российском рынке, осуществил перевод всей ИТ-инфраструктуры московского представительства компании «Делойт» в СНГ в новый офис. Специалисты IBS DataFort обеспечили демонтаж, транспортировку и н
28.08.2009 «Энвижн Груп» создала инженерную инфраструктуру для офиса «Делойт и Туш СНГ»

й системы (СКС) для представительства международной корпорации Deloitte Touche Tohmatsu в России - «Делойт и Туш СНГ», которая специализируется на предоставлении услуг в области аудита, налогоо
24.02.2009 Аналитики - банкам: блоги и плееры страшнее кризиса

ей (27% по сравнению с 30% в 2007 г.). К такому выводу пришли исследователи международной компании «Делойт Туш Томацу» (Deloitte Touche Tohmatsu), в его основу положены опросы руководителей слу
18.03.2008 «Делойт» стал официальным партнером Cognos в странах СНГ

Компания «Делойт», являясь стратегическим консалтинговым партнером компании Cognos более 10 лет, с января 2008 г. стала официальным партнером Cognos в странах СНГ. «Делойт» будет оказывать консуль
22.02.2008 «Делойт» в СНГ перешел на новую версию Microsoft Dynamics NAV

Компания NaviCon успешно завершила проект модернизации системы Microsoft Dynamics NAV в компании «Делойт» в СНГ, в рамках которого был выполнен перевод системы с ранее использовавшейся версии
31.01.2008 IBS Platformix построила узел хранения данных для «Делойт СНГ»

ранения данных на базе системы хранения данных Dell | ЕМС СХ3-80 в аудиторско-консалтинговой фирме «Делойт СНГ», представляющей объединение «Делойт Туш Томацу» в СНГ. В результате активн
30.11.2005 В "Делойт" завершен переход офисов на IP-телефонию

Сотрудничество Делойт СНГ и БЕЛТЕЛ началось в конце 2004 года с подписания договора на модернизацию корпорат
20.10.2005 "Делойт" начинает исследование логистических цепочек в СНГ

Компания «Делойт» начинает проведение глобального сравнительного исследования логистических цепочек в СНГ Недавняя волна приобретений зарубежных промышленных предприятий и выход многих компаний на междун
16.08.2005 "Делойт" представил рейтинг 500 наиболее быстроразвивающихся компаний EMEA-региона в области высоких технологий

C 2002 года в рамках программы компании Делойт “Technology Fast 500» в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) проводится рейтинг 500 компаний в сфере высоких технологий, достигших наибольших темпов ежегодного роста доходов за

28.01.2005 "Делойт" модернизировал сеть связи московского офиса

Аудиторско-консалтинговая компания «Делойт» модернизировала сеть связи московского офиса. До настоящего времени телефонная связь

18.11.2002 "Делойт Туш Томацу" подводит итоги года

Международная аудиторско-консультационная фирма "Делойт Туш Томацу" объявила о продолжающемся росте своих доходов по всему миру. За финансовый
06.09.2002 ПРОМТ выполнил крупную поставку решений для Deloitte&Touch

объявляет об успешном завершении работ по контракту на поставку переводческих решений для компании "Делойт и Туш", одной из ведущих аудиторских и консалтинговых фирм в мире. Согласно контракту,
03.04.2001 Эффективное управление компанией: решения от "Делойт и Туш", ЦФТ и HP

ов HP составляет 88 500 человек, общий оборот компании в 2000 финансовом году составил $48,8 млрд. "Делойт и Туш СНГ" входит в состав мировой сети компании "Делойт Туш Томацу" (Deloitte Touche


Публикаций - 121, упоминаний - 209

Deloitte и организации, системы, технологии, персоны:

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SAP SE 5277 20
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АФК Система ПАО 1797 18
Oracle Corporation 6688 9
Ростелеком 9701 7
SAP CIS - САП СНГ 854 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
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МТС - Система Телеком 235 5
KPMG 256 4
Корус Консалтинг ГК 1217 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 4
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Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 3
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
EY - Ernst & Young Global 373 3
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Парма-информ 8 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 6
Альфа-Банк 1769 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 3
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Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
АБК Палий и сыновья - Аудиторы и бизнес-консультанты Палий и сыновья 2 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 19 2
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 33 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Мосводоканал МГУП 66 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Enron - Enrongate 122 1
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Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Связной ГК 1369 1
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Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 2
Nortel Meridian 38 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 20 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Apple iPhone 6 4862 2
Примо РПА - Primo RPA 31 2
Microsoft Dynamics CRM 542 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 2
Microsoft Dynamics 1175 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 2
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
Nortel CS - Nortel Communication Server - Nortel CS SoftSwitch - Nortel Communication Server IP Multimedia Softswitch 12 2
Google Android 13994 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
PIX RPA Platform. 75 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 67 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Summer Ron - Зоммер Рон 41 10
Дубовсков Андрей 89 6
Абугов Антон 37 6
Miller Stanley - Миллер Стэнли 13 6
Шамолин Михаил 124 6
Хренков Владимир 24 6
Дроздов Сергей 34 6
Розанов Всеволод 47 5
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 22 5
Шоржин Валерий 58 4
Новицкий Евгений 32 4
Евтушенков Владимир 207 4
Гончарук Александр 92 4
Кирьянова Александра 135 4
Кудряшов Сергей 15 4
Кочарян Роберт 12 4
Приданцев Сергей 145 4
Зубов Дмитрий 12 4
Копьев Вячеслав 12 4
Трофимова Екатерина 6 4
Табакова Ольга 4 4
Мерзляков Антон 16 3
Горбунов Александр 54 3
Саркисов Тигран 35 3
Наумов Даниил 8 3
Каем Кирилл 34 3
Ушацкий Андрей 105 3
Ершов Андрей 50 3
von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 3
Серебряникова Анна 72 3
Кулик Вадим 180 3
Райгородский Андрей 37 3
Камышников Геннадий 4 3
Буянов Алексей 28 3
Зеленков Юрий 37 3
Лацанич Василь 106 3
Иванов Сергей 388 3
Меламед Леонид 150 3
Бурнаев Евгений 19 3
Ильин Александр 16 3
Россия - РФ - Российская федерация 144213 78
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 28
Европа 21767 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 13
Африка - Африканский регион 3478 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 11
Ближний Восток 2943 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 9
Франция - Французская Республика 7846 8
Германия - Федеративная Республика 12682 7
Россия - СФО - Новосибирск 4291 6
Норвегия - Королевство 1804 6
Нидерланды 3517 5
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 5
Швеция - Королевство 3619 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 4
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 4
Беларусь - Минск 631 4
Украина - Киев 1125 4
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Испания - Королевство 3706 3
Америка Южная 850 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 3
Израиль 2730 3
Бельгия - Королевство 1041 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 3
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 2
Швеция - Стокгольм 389 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 49
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 25
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 25
Аудит - аудиторский услуги 2660 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 12
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 10
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 192 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 7
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 5
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 5
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МГТС Совет директоров 54 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 3
Ведомости 996 2
Fortune 206 1
Главбух 11 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 7
Deloitte Technology Fast 13 5
IDC - International Data Corporation 4910 2
BCG - Boston Consulting Group 107 2
Gartner - Гартнер 3556 1
Fortune Global 500 286 1
Discovery Research Group 22 1
Fortune Global 100 140 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 4
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 7 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 15 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 9 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 6 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
CNews AWARDS - награда 519 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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