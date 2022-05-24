Deloitte ДРТ Деловые решения и технологии Делойт и Туш СНГ
«Деловые Решения и Технологии» — одна из компаний, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, управления рисками, а также финансового, налогового и юридического консультирования. Компания «Деловые Решения и Технологии» представлена в восьми городах России и Беларуси — Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Минске.
|24.05.2022
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«Деловые решения и технологии» – новое название компании в России и Белоруссии и выход из международной сети «Делойт»
С 24 мая 2022 г. российская компания, ранее входившая в международную сеть «Делойт», продолжит работу в России и Белоруссии под собственным брендом «Деловые решения и те
|13.09.2021
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«Делойт» и Х5 Group выяснили, сколько компаний оставили сотрудников на удаленной работе
повышается тревога, поэтому они становятся более требовательными к членам проектной команды. Мы в «Делойт», СНГ стараемся отследить это через опросы и обратную связь от сотрудников, а руководи
|22.03.2021
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Исследование SAP и «Делойта» о повышении уровня цифровой зрелости
SAP и «Делойт» представили результаты совместного исследования, цель которого — оценка цифровой зрел
|10.03.2021
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«Делойт» в СНГ разработала HR Portal на базе системы Directum RX
«Делойт» в СНГ разработала HR Portal на базе системы Directum RX. ИТ-решение отвечает требованиям безопасности данных и повышает эффективность кадровых процессов клиентов компании: управления от
|08.10.2020
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«Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense
«Делойт» в СНГ, «Qlik Россия и СНГ» и QUBData совместно разработали и запустили сервис Risk Monitor 2020 на базе платформы Qlik Sense. Это инструмент, который объединяет информацию из официальны
|25.11.2019
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«Делойт» объявила о запуске Deloitte Digital в России и СНГ
«Делойт» СНГ представила Deloitte Digital — проект, который раскрывает ценность цифровизации б
|25.06.2019
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«Делойт» в СНГ внедрит решение SAP Successfactors
Компания «Делойт», СНГ выбрала SAP Successfactors в качестве ключевой системы для масштабной HR-трансфо
|07.06.2019
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ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) договорился с компанией «Делойт», СНГ о партнерстве в создании стратегии цифровизации предприятия. ММК принял решение
|25.04.2019
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Исследование SAP и «Делойт»: менее 3% HR-специалистов в России используют предиктивную аналитику и искусственный интеллект
SAP и «Делойт» представили результаты исследования Digital HR 2019 в России. Как показал опрос, не более 2% специалистов по персоналу применяют инструменты управления знаниями с помощью искусственного
|19.09.2018
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«Делойт» объявила о рекордной выручке в размере $43,2 млрд
«Делойт» опубликовал данные о совокупной выручке компаний своей сети за финансовый год, законч
|06.06.2018
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«Делойт» объявила о запуске юридического голосовоого навыка для Алисы
«Делойт» (СНГ) объявила о запуске юридического навыка для голосового ассистента Алисы. Навык,
|14.09.2017
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«Делойт» сообщила о рекордной годовой выручке в размере $38,8 млрд
«Делойт» представила данные о совокупной выручке компаний своей сети за финансовый год, законч
|04.09.2017
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HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии
HP Inc. и «Делойт Консалтинг ЛЛП» объявили о создании альянса, направленного на ускорение перехода промы
|23.05.2017
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«Делойт» отправила российскому клиенту первый электронный акт оказания услуг
Компания «Делойт», СНГ отправила в адрес российского клиента первый акт приема-передачи оказанных услуг
|16.01.2017
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Deloitte и Cellwize заключили соглашения о сотрудничестве
«Делойт» и Cellwize объявили о заключении соглашения о сотрудничестве между Cellwize и эксперт
|12.01.2017
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Deloitte представила прогноз развития высоких технологий, телекома, развлечений и СМИ
Согласно прогнозам международной сети «Делойт» (Deloitte), более чем 300 млн смартфонов, проданных в 2017 г., будут оборудованы функ
|24.11.2016
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«Делойт» открыл новый офис в Новосибирске
«Делойт» сообщил об открытии офиса в Новосибирске. Как рассказали CNews в компании, это девятн
|29.03.2016
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«Норильский никель» начал промышленную эксплуатацию системы финансовой отчетности на базе решения SAP
ГМК «Норильский никель» (производитель цветных и драгоценных металлов), московский офис «Делойта» (международная аудиторско-консалтинговая фирма) и компания SAP СНГ (игрок рынка бизн
|03.02.2015
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SAP Fiori позволит «Делойт» экономить до 50 млн руб. в год
Компания SAP СНГ и аудиторская и консалтинговая фирма «Делойт», СНГ объявили о внедрении и запуске проекта по табельному учету рабочего времени на основе мобильного решения SAP Fiori. По предварительным оценкам, данная разработка позволит «Делой
|05.03.2014
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РДТЕХ в рамках проекта «Делойт» помог ENRC в разработке архитектуры бизнес-процессов
Консультанты РДТЕХ приняли участие в проекте разработки архитектуры бизнес-процессов группы компаний ENRC (Казахстан) совместно с компанией «Делойт» в 2013 г. Об этом CNews сообщили в РДТЕХ. ENRC является диверсифицированной группой в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов с интегрированными добывающими, перерабатывающими,
|03.12.2012
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В рейтинг TechnologyFast 500 EMEA 2012 вошли три российские компании
го Востока и Африки (TechnologyFast 500 EMEA 2012), подготовленный международным объединением фирм «Делойт», вошли сразу три российские компании — «ЭР-Телеком», оператор услуг triple play, «Сер
|06.12.2010
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ИТ-подрядчик ФНС вырос на 11600% и вошел в тройку лидеров в EMEA
«Делойт» представила рейтинг 500 наиболее быстрорастущих компаний стран Европы, Ближнего Восто
|09.04.2010
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«Делойт СНГ» + Oracle: новое решение для автоматизации бизнес-процессов по управлению недвижимостью
«Делойт СНГ» разработала решение для автоматизации бизнес-процессов в области управления недви
|03.12.2009
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IBS DataFort помог «Делойт» в СНГ перенести ИТ-инфраструктуру в новый офис
российском рынке, осуществил перевод всей ИТ-инфраструктуры московского представительства компании «Делойт» в СНГ в новый офис. Специалисты IBS DataFort обеспечили демонтаж, транспортировку и н
|28.08.2009
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«Энвижн Груп» создала инженерную инфраструктуру для офиса «Делойт и Туш СНГ»
й системы (СКС) для представительства международной корпорации Deloitte Touche Tohmatsu в России - «Делойт и Туш СНГ», которая специализируется на предоставлении услуг в области аудита, налогоо
|24.02.2009
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Аналитики - банкам: блоги и плееры страшнее кризиса
ей (27% по сравнению с 30% в 2007 г.). К такому выводу пришли исследователи международной компании «Делойт Туш Томацу» (Deloitte Touche Tohmatsu), в его основу положены опросы руководителей слу
|18.03.2008
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«Делойт» стал официальным партнером Cognos в странах СНГ
Компания «Делойт», являясь стратегическим консалтинговым партнером компании Cognos более 10 лет, с января 2008 г. стала официальным партнером Cognos в странах СНГ. «Делойт» будет оказывать консуль
|22.02.2008
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«Делойт» в СНГ перешел на новую версию Microsoft Dynamics NAV
Компания NaviCon успешно завершила проект модернизации системы Microsoft Dynamics NAV в компании «Делойт» в СНГ, в рамках которого был выполнен перевод системы с ранее использовавшейся версии
|31.01.2008
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IBS Platformix построила узел хранения данных для «Делойт СНГ»
ранения данных на базе системы хранения данных Dell | ЕМС СХ3-80 в аудиторско-консалтинговой фирме «Делойт СНГ», представляющей объединение «Делойт Туш Томацу» в СНГ. В результате активн
|30.11.2005
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В "Делойт" завершен переход офисов на IP-телефонию
Сотрудничество Делойт СНГ и БЕЛТЕЛ началось в конце 2004 года с подписания договора на модернизацию корпорат
|20.10.2005
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"Делойт" начинает исследование логистических цепочек в СНГ
Компания «Делойт» начинает проведение глобального сравнительного исследования логистических цепочек в СНГ Недавняя волна приобретений зарубежных промышленных предприятий и выход многих компаний на междун
|16.08.2005
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"Делойт" представил рейтинг 500 наиболее быстроразвивающихся компаний EMEA-региона в области высоких технологий
C 2002 года в рамках программы компании Делойт “Technology Fast 500» в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) проводится рейтинг 500 компаний в сфере высоких технологий, достигших наибольших темпов ежегодного роста доходов за
|28.01.2005
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"Делойт" модернизировал сеть связи московского офиса
Аудиторско-консалтинговая компания «Делойт» модернизировала сеть связи московского офиса. До настоящего времени телефонная связь
|18.11.2002
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"Делойт Туш Томацу" подводит итоги года
Международная аудиторско-консультационная фирма "Делойт Туш Томацу" объявила о продолжающемся росте своих доходов по всему миру. За финансовый
|06.09.2002
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ПРОМТ выполнил крупную поставку решений для Deloitte&Touch
объявляет об успешном завершении работ по контракту на поставку переводческих решений для компании "Делойт и Туш", одной из ведущих аудиторских и консалтинговых фирм в мире. Согласно контракту,
|03.04.2001
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Эффективное управление компанией: решения от "Делойт и Туш", ЦФТ и HP
ов HP составляет 88 500 человек, общий оборот компании в 2000 финансовом году составил $48,8 млрд. "Делойт и Туш СНГ" входит в состав мировой сети компании "Делойт Туш Томацу" (Deloitte Touche
Deloitte и организации, системы, технологии, персоны:
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 10
|Дубовсков Андрей 89 6
|Абугов Антон 37 6
|Miller Stanley - Миллер Стэнли 13 6
|Шамолин Михаил 124 6
|Хренков Владимир 24 6
|Дроздов Сергей 34 6
|Розанов Всеволод 47 5
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 22 5
|Шоржин Валерий 58 4
|Новицкий Евгений 32 4
|Евтушенков Владимир 207 4
|Гончарук Александр 92 4
|Кирьянова Александра 135 4
|Кудряшов Сергей 15 4
|Кочарян Роберт 12 4
|Приданцев Сергей 145 4
|Зубов Дмитрий 12 4
|Копьев Вячеслав 12 4
|Трофимова Екатерина 6 4
|Табакова Ольга 4 4
|Мерзляков Антон 16 3
|Горбунов Александр 54 3
|Саркисов Тигран 35 3
|Наумов Даниил 8 3
|Каем Кирилл 34 3
|Ушацкий Андрей 105 3
|Ершов Андрей 50 3
|von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 3
|Серебряникова Анна 72 3
|Кулик Вадим 180 3
|Райгородский Андрей 37 3
|Камышников Геннадий 4 3
|Буянов Алексей 28 3
|Зеленков Юрий 37 3
|Лацанич Василь 106 3
|Иванов Сергей 388 3
|Меламед Леонид 150 3
|Бурнаев Евгений 19 3
|Ильин Александр 16 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 7
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 3
|Ведомости 996 2
|Fortune 206 1
|Главбух 11 1
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