Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ

«Деловые решения и технологии» – новое название компании в России и Белоруссии и выход из международной сети «Делойт» С 24 мая 2022 г. российская компания, ранее входившая в международную сеть «Делойт», продолжит работу в России и Белоруссии под собственным брендом «Деловые решения и те

«Делойт» и Х5 Group выяснили, сколько компаний оставили сотрудников на удаленной работе повышается тревога, поэтому они становятся более требовательными к членам проектной команды. Мы в «Делойт», СНГ стараемся отследить это через опросы и обратную связь от сотрудников, а руководи

Исследование SAP и «Делойта» о повышении уровня цифровой зрелости SAP и «Делойт» представили результаты совместного исследования, цель которого — оценка цифровой зрел

«Делойт» в СНГ разработала HR Portal на базе системы Directum RX «Делойт» в СНГ разработала HR Portal на базе системы Directum RX. ИТ-решение отвечает требованиям безопасности данных и повышает эффективность кадровых процессов клиентов компании: управления от

«Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense «Делойт» в СНГ, «Qlik Россия и СНГ» и QUBData совместно разработали и запустили сервис Risk Monitor 2020 на базе платформы Qlik Sense. Это инструмент, который объединяет информацию из официальны

«Делойт» объявила о запуске Deloitte Digital в России и СНГ «Делойт» СНГ представила Deloitte Digital — проект, который раскрывает ценность цифровизации б

«Делойт» в СНГ внедрит решение SAP Successfactors Компания «Делойт», СНГ выбрала SAP Successfactors в качестве ключевой системы для масштабной HR-трансфо

ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) договорился с компанией «Делойт», СНГ о партнерстве в создании стратегии цифровизации предприятия. ММК принял решение

Исследование SAP и «Делойт»: менее 3% HR-специалистов в России используют предиктивную аналитику и искусственный интеллект SAP и «Делойт» представили результаты исследования Digital HR 2019 в России. Как показал опрос, не более 2% специалистов по персоналу применяют инструменты управления знаниями с помощью искусственного

«Делойт» объявила о рекордной выручке в размере $43,2 млрд «Делойт» опубликовал данные о совокупной выручке компаний своей сети за финансовый год, законч

«Делойт» объявила о запуске юридического голосовоого навыка для Алисы «Делойт» (СНГ) объявила о запуске юридического навыка для голосового ассистента Алисы. Навык,

«Делойт» сообщила о рекордной годовой выручке в размере $38,8 млрд «Делойт» представила данные о совокупной выручке компаний своей сети за финансовый год, законч

HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии HP Inc. и «Делойт Консалтинг ЛЛП» объявили о создании альянса, направленного на ускорение перехода промы

«Делойт» отправила российскому клиенту первый электронный акт оказания услуг Компания «Делойт», СНГ отправила в адрес российского клиента первый акт приема-передачи оказанных услуг

Deloitte и Cellwize заключили соглашения о сотрудничестве «Делойт» и Cellwize объявили о заключении соглашения о сотрудничестве между Cellwize и эксперт

Deloitte представила прогноз развития высоких технологий, телекома, развлечений и СМИ Согласно прогнозам международной сети «Делойт» (Deloitte), более чем 300 млн смартфонов, проданных в 2017 г., будут оборудованы функ

«Делойт» открыл новый офис в Новосибирске «Делойт» сообщил об открытии офиса в Новосибирске. Как рассказали CNews в компании, это девятн

«Норильский никель» начал промышленную эксплуатацию системы финансовой отчетности на базе решения SAP ГМК «Норильский никель» (производитель цветных и драгоценных металлов), московский офис «Делойта» (международная аудиторско-консалтинговая фирма) и компания SAP СНГ (игрок рынка бизн

SAP Fiori позволит «Делойт» экономить до 50 млн руб. в год Компания SAP СНГ и аудиторская и консалтинговая фирма «Делойт», СНГ объявили о внедрении и запуске проекта по табельному учету рабочего времени на основе мобильного решения SAP Fiori. По предварительным оценкам, данная разработка позволит «Делой

РДТЕХ в рамках проекта «Делойт» помог ENRC в разработке архитектуры бизнес-процессов Консультанты РДТЕХ приняли участие в проекте разработки архитектуры бизнес-процессов группы компаний ENRC (Казахстан) совместно с компанией «Делойт» в 2013 г. Об этом CNews сообщили в РДТЕХ. ENRC является диверсифицированной группой в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов с интегрированными добывающими, перерабатывающими,

В рейтинг TechnologyFast 500 EMEA 2012 вошли три российские компании го Востока и Африки (TechnologyFast 500 EMEA 2012), подготовленный международным объединением фирм «Делойт», вошли сразу три российские компании — «ЭР-Телеком», оператор услуг triple play, «Сер

ИТ-подрядчик ФНС вырос на 11600% и вошел в тройку лидеров в EMEA «Делойт» представила рейтинг 500 наиболее быстрорастущих компаний стран Европы, Ближнего Восто

«Делойт СНГ» + Oracle: новое решение для автоматизации бизнес-процессов по управлению недвижимостью «Делойт СНГ» разработала решение для автоматизации бизнес-процессов в области управления недви

IBS DataFort помог «Делойт» в СНГ перенести ИТ-инфраструктуру в новый офис российском рынке, осуществил перевод всей ИТ-инфраструктуры московского представительства компании «Делойт» в СНГ в новый офис. Специалисты IBS DataFort обеспечили демонтаж, транспортировку и н

«Энвижн Груп» создала инженерную инфраструктуру для офиса «Делойт и Туш СНГ» й системы (СКС) для представительства международной корпорации Deloitte Touche Tohmatsu в России - «Делойт и Туш СНГ», которая специализируется на предоставлении услуг в области аудита, налогоо

Аналитики - банкам: блоги и плееры страшнее кризиса ей (27% по сравнению с 30% в 2007 г.). К такому выводу пришли исследователи международной компании «Делойт Туш Томацу» (Deloitte Touche Tohmatsu), в его основу положены опросы руководителей слу

«Делойт» стал официальным партнером Cognos в странах СНГ Компания «Делойт», являясь стратегическим консалтинговым партнером компании Cognos более 10 лет, с января 2008 г. стала официальным партнером Cognos в странах СНГ. «Делойт» будет оказывать консуль

«Делойт» в СНГ перешел на новую версию Microsoft Dynamics NAV Компания NaviCon успешно завершила проект модернизации системы Microsoft Dynamics NAV в компании «Делойт» в СНГ, в рамках которого был выполнен перевод системы с ранее использовавшейся версии

IBS Platformix построила узел хранения данных для «Делойт СНГ» ранения данных на базе системы хранения данных Dell | ЕМС СХ3-80 в аудиторско-консалтинговой фирме «Делойт СНГ», представляющей объединение «Делойт Туш Томацу» в СНГ. В результате активн

В "Делойт" завершен переход офисов на IP-телефонию Сотрудничество Делойт СНГ и БЕЛТЕЛ началось в конце 2004 года с подписания договора на модернизацию корпорат

"Делойт" начинает исследование логистических цепочек в СНГ Компания «Делойт» начинает проведение глобального сравнительного исследования логистических цепочек в СНГ Недавняя волна приобретений зарубежных промышленных предприятий и выход многих компаний на междун

"Делойт" представил рейтинг 500 наиболее быстроразвивающихся компаний EMEA-региона в области высоких технологий C 2002 года в рамках программы компании Делойт “Technology Fast 500» в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) проводится рейтинг 500 компаний в сфере высоких технологий, достигших наибольших темпов ежегодного роста доходов за

"Делойт" модернизировал сеть связи московского офиса Аудиторско-консалтинговая компания «Делойт» модернизировала сеть связи московского офиса. До настоящего времени телефонная связь

"Делойт Туш Томацу" подводит итоги года Международная аудиторско-консультационная фирма "Делойт Туш Томацу" объявила о продолжающемся росте своих доходов по всему миру. За финансовый

ПРОМТ выполнил крупную поставку решений для Deloitte&Touch объявляет об успешном завершении работ по контракту на поставку переводческих решений для компании "Делойт и Туш", одной из ведущих аудиторских и консалтинговых фирм в мире. Согласно контракту,