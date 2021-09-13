«Делойт» и Х5 Group выяснили, сколько компаний оставили сотрудников на удаленной работе

Согласно совместному исследованию «Делойта» в СНГ и X5 Group, 97% опрошенных компаний позволили сотрудникам работать удаленно или в гибридном формате даже после снятия ограничений регулятора. До COVID-19 возможности работать удаленно не было у сотрудников 27% опрошенных компаний, еще столько же признались, что такая форма труда была официально запрещена, но на практике сотрудники договаривались о днях работы из дома.

По данным опроса, 77% работодателей, которые перевели сотрудников на удаленную или гибридную работу, выплачивают какую-либо компенсацию за изменение формата работы. Больше трети компаний (36%) оказывают дополнительную поддержку для сотрудников с детьми.

X5 Group в рамках проекта «X5 Home Office» начала пилотировать удаленный режим работы для группы сотрудников еще в 2019 г., а с 2020 г. масштабировала проект на весь офисный персонал компании. Проект «Х5 Home Office» поддерживает организационные изменения компании, включая более гибкие условия работы и более широкие возможности для взаимодействия команд, как в офисах, так и в онлайне. По результатам опросов, 80% участников оценивают опыт удаленной работы крайне позитивно или позитивно, более 90% сотрудников предпочитает традиционному формату «работе из офиса» новые форматы: гибридная форма: ~ 60%; полностью удаленная форма: ~ 35%.

«В период вынужденной удаленной работы мнения относительно такого формата были противоречивы. Сейчас мы видим, как все больше наших коллег становятся адептами гибридной работы из дома и из офиса. Приезд в офис перестал быть рутиной или ежедневной обязанностью, он стал отличным поводом встретиться с коллегами, чтобы обсудить рабочие вопросы, просто пообщаться и наладить связи. Возможность выбирать график стала частью нашего соцпакета для команд, работающих в офисе или вообще не привязанных к какому-то месту и даже городу, изменились наши рабочие пространства, меняется и устоявшаяся концепция «не вижу человека, значит, он не работает». Это, пожалуй, самое сложное, поскольку связано с нашими убеждениями, но и с этим мы справляемся успешно», – отметила Татьяна Красноперова, директор по персоналу и организационному развитию Х5 Group.

«Сегодня многие компании выбирают переход на удаленный или гибридный режим даже после снятия ограничений, так как убедились, что сотрудники могут работать из дома не менее эффективно, чем из офиса. Эти изменения несут в себе новые возможности и вызовы в вопросах управления персоналом. С точки зрения заботы о сотрудниках особое внимание следует уделять ментальному здоровью сотрудников. При удаленной работе у руководителей проектов зачастую теряется ощущение контроля и повышается тревога, поэтому они становятся более требовательными к членам проектной команды. Мы в «Делойт», СНГ стараемся отследить это через опросы и обратную связь от сотрудников, а руководителям и лидерам команд даем инструменты эффективного управления удаленной командой», – сказала лидер по развитию персонала компании Анастасия Лебедева.

Для исследования проводился онлайн-опрос среди 80 компаний из различных отраслей экономики и качественный анализ — интервью продолжительностью 1–1,5 часа среди топ-9 компаний, работающих в сфере ИТ, финансовых услуг и торговли, которые реализуют переход на удаленный или гибридный формат работы.