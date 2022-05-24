Разделы

Бизнес
|

«Деловые решения и технологии» – новое название компании в России и Белоруссии и выход из международной сети «Делойт»

С 24 мая 2022 г. российская компания, ранее входившая в международную сеть «Делойт», продолжит работу в России и Белоруссии под собственным брендом «Деловые решения и технологии».

В жизни компании начинается новый этап – она становится независимой фирмой, которая не является частью международной сети «Делойт туш томацу лимитед» (ДТТЛ).

Компания продолжит оказывать своим клиентам аудиторские и консалтинговые услуги в полном объеме.

«Нас всех ждет еще множество изменений. Адаптивность бизнеса становится залогом его устойчивости и процветания. Мы сконцентрированы на том, чтобы предоставлять своим клиентам решения и технологии, позволяющие не только справляться со стремительными изменениями внешней среды, но и становиться движущей силой таких изменений, пионерами инноваций», – сообщили CNews представители «Деловых решений и технологий».

С чего начать импортозамещение в ИБ?
Импортонезависимость

«Деловые решения и технологии» – компания, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, управления рисками, а также финансового, налогового и юридического консультирования. Компания оказывает услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. Компания «Деловые решения и технологии» представлена в восьми городах России и БелоруссииМоскве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Минске.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Intel зазывает на работу ИТ-шников, которых давно уволила и просила больше никогда не беспокоить

Официальные продавцы iPhone и MacBook в России начали избавляться от магазинов. Закрыт уже каждый четвертый

Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы

Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей

Россия обновила рекорд по числу несостоявшихся ИТ-госзакупок

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще