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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200367
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ИКС-холдинг ИКС-Медиа IKSmedia

СОБЫТИЯ


01.09.2026 Ippon зафиксировала рост отгрузок ИБП для медицинской инфраструктуры 1
08.04.2024 Комплексные решения для ЦОД представят на инновационном саммите «Систэм Электрик» 1
23.06.2022 VK Cloud Solutions: 85% компаний планируют использовать облачные технологии к 2025 году 1
06.10.2021 Умные решения - умная страна: вызовы и перемены 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
19.09.2019 Selectel представил программу конференции Selectel TechDay 1
02.02.2017 Интернет-омбудсмен хочет превратить Крым в биткоиновый рай 1
15.07.2011 У российских антипиратов завелся англо-американский враг 1
31.03.2011 Сетевые полицейские говорят, что «Вконтакте» в 10 раз опаснее торрентов 1
09.02.2011 В Рунете завелся чистильшик: из «Вконтакте» уже удалено 1 млн пиратских видео 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

ИКС-холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5004 4
Yandex - Яндекс 9289 3
Intel Corporation 12848 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 437 3
Монолит-Инфо 138 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 735 2
Cisco Systems 5374 2
Huawei 4689 2
Commvault 188 2
Accenture plc 721 2
Dell Technologies - Dell Computer 2221 2
InfoWatch - Инфовотч 1189 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 2
Schneider Electric 614 2
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 2
Ланит Интеграция 219 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 2
Inventos - Инвентос 3 2
Broadcom - VMware 2617 1
SAP SE 5609 1
Microsoft Corporation 25816 1
9636 1
VK - Mail.ru Group 3610 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 513 1
Selectel - Селектел 551 1
1С-Битрикс - Bitrix 677 1
Merlion - Ippon 55 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 556 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 155 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Потенциал 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 26 1
Люксор дистрибьюшен 9 3
ИКС-Медиа Диджитал - GetMovies 6 3
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 2
РБК Бизнес-Конференции - РБК Events 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1268 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 346 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1210 1
Инвитро - Invitro 84 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Интернет Копирайт Менеджмент - Internet Copyright Management 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3331 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5711 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 587 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2343 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1662 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 3
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11872 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7919 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1528 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4960 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1619 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1576 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1076 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 806 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2329 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4903 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6733 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12970 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35330 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1265 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18127 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12335 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10415 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3361 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4459 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10248 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5847 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8698 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 480 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7863 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3239 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 121 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 3
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 2
Яндекс.Видео 37 2
Inventos - Licenzero 4 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 1
Набатов Владимир 4 3
Сварник Павел 39 2
Смирнов Михаил 73 2
Афанасьев Денис 77 2
Макарова Марина 5 2
Вертоградов Владимир 29 2
Паулкин Михаил 7 2
Волобуев Олег 6 2
Малофеев Константин 118 1
Любимов Олег 58 1
Шмаков Роман 17 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Лазаренко Дмитрий 109 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Резников Андрей 8 1
Осипова Ксения 1 1
Сидоренко Элина 3 1
Dylan Bob - Дилан Боб 12 1
Knowles-Carter Beyoncé Giselle - Ноулз-Картер Бейонсе Жизель 19 1
Топорнина Алина 2 1
Барсков Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2613 2
Европа 24999 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1827 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14827 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2298 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1815 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5127 3
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3805 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6635 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8905 2
Энергетика - Energy - Energetically 5901 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8519 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4441 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6810 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3142 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5013 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5806 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27450 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 34 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 398 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6192 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 173 1
Английский язык 7044 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3885 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4048 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6591 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1858 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8873 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 701 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11398 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 798 1
Омбудсмен 17 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 95 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 315 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
IDC - International Data Corporation 4995 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
Selectel TechDay 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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