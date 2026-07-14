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Индексная книга (каталог) CNews*
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Резников Андрей

СОБЫТИЯ


14.07.2026 В России хотят резко сократить субсидии на электромобили и гибриды на фоне бензинового кризиса 1
17.07.2023 «Москвич» и создатели электрокаров Evolute займутся непрофильным бизнесом – производством зарядных станций для электромобилей 1
14.10.2022 Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС 1
10.10.2022 Россиян пересаживают на электромобили. Evolute заявил о скором производстве 15 тыс. отечественных электрокаров в год 1
23.03.2022 Россия поставит на поток производство электромобилей под совершенно новым брендом 1
01.03.2012 Dr.Web AV-Desk от «Доктор Веб» внедрили еще три интернет-провайдера 1
15.07.2011 У российских антипиратов завелся англо-американский враг 1
05.12.2006 "РосЕвроБанк" выбрал "Рексофт" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Резников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9137 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Dell EMC 5172 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4908 1
Рексофт - Reksoft 486 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 426 1
Монолит-Инфо 138 1
Моторинвест 14 4
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 14 2
Tesla Motors 455 2
Volkswagen Audi Group 231 2
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 2
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 14 1
HONGQI - Хончи 7 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
ИКС-Медиа Диджитал - GetMovies 6 1
BMW Group 481 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 288 1
Volkswagen Group - VW 307 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
Росатом - Балтийская АЭС - Калининградская АЭС - атомная электростанция 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3851 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2866 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2320 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 366 2
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 578 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 383 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 687 4
Транспорт - Автомобилестроение - седан 117 3
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 102 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25377 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12764 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2507 2
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 29 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5245 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10614 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16031 2
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 91 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10595 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4851 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17905 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28112 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35911 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5724 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13879 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33276 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7897 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6199 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14182 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11729 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1164 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1298 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6389 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 119 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12114 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7869 1
Моторинвест - Evolute - электромобиль 32 4
FreePik 1811 1
Microsoft Windows 16831 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 175 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
Яндекс.Видео 37 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 1
Dr.Web AV-Desk 148 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Герасин Павел 1 1
Булгакова Ирина 4 1
Лапин Александр 2 1
Данчук Эдуард 1 1
Каримов Альберт 2 1
Dylan Bob - Дилан Боб 12 1
Гордеева Ия 3 1
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Набатов Владимир 4 1
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Борисов Юрий 122 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19012 4
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Германия - Федеративная Республика 13174 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1462 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 495 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 628 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47385 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13776 1
Япония 13774 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19434 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8514 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3446 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1082 1
Турция - Турецкая республика 2600 1
Украина 7911 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1769 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1656 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 760 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 451 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 604 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 319 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 46 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6013 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21487 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 443 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7038 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5874 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3939 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2461 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27114 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5436 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6987 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5085 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57338 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11661 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 393 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3379 1
Английский язык 7011 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3832 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8776 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18052 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4624 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 1
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 1
Ведомости 1447 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1131 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2364 1
Известия ИД 758 1
Автостат 55 4
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