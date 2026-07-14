Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Резников Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Резников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9137 3
|Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
|Dell EMC 5172 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4908 1
|Рексофт - Reksoft 486 1
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 426 1
|Монолит-Инфо 138 1
|АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
|ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 1
|Ведомости 1447 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1131 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2364 1
|Известия ИД 758 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.