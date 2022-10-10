Россиян пересаживают на электромобили. Evolute заявил о скором производстве 15 тыс. отечественных электрокаров в год

Под брендом Evolute в России смогут выпускать до 15 тыс. электрокаров в год. Машины, уверяет производитель, будут дешевле своих существующих аналогов и заинтересуют как бизнес, так и семьи с детьми. Производить новые автомобили для россиян будут в Липецкой области при поддержке Минпромторга и одной из крупнейших автомобилестроительных компаний Китая Dongfeng.



Потенциал и претензия на массовость

Липецкий «Моторинвест» планирует производить 10-15 тыс. отечественных электрокаров под брендом Evolute, сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников в интервью газете «Коммерсант».

Объем не сравнить с производительностью «АвтоВАЗа». Российский автогигант на двух заводах в Ижевске и Тольятти до конца 2022 г. планирует выпустить около 100 тыс. автомобилей. В 2023 г. в планах — производство 400-500 тыс. машин. Однако, как отметил Резников, потенциал у липецкого завода электрокаров есть. По его словам, предприятие может окрашивать порядка 100 тыс. машин в год, а производить, технически, — существенно больше 15 тыс. машин.

Кроссовер i-JOY рассчитан на небольшие семьи с детьми

При этом, цены на такие автомобили будут почти в два раза ниже, чем на привычный для российского рынка премиальный сегмент электрокаров.

Что будут выпускать и сколько это стоит

В сентябре Evolute презентовал первые три автомобиля — седан Evolute i-Pro, кроссовер i-Joy, кросс-купе i-Jet. В планах — минивэн и еще два варианта кроссовера. Из российских компонентов в первых трех автомобилях — только шильдик и производство. Машины разрабатывались китайскими инженерами и по факту являются копиями автомобилей автогиганта Dongfeng.

Как отметил управляющий партнер «Моторинвест», сейчас на российском рынке есть диспропорция: электрокары, в основном, премиального сегмента и стоят 6-7 млн руб. Они недоступны для массового российского потребителя, поэтому Evolute займет нишу «комфорт-класса» — планируется что цены будут доходить до 3-4 млн руб.

Цену, как отмечает Резников, также компенсирует стоимость владения электрокаром. По подсчетам компании и «Автостата», относительно автомобиля такого же сегмента, но с двигателем внутреннего сгорания, за три года в московском регионе экономия составит около 950 тыс. руб.

Проблемы с поставками и ожидания

Производство российско-китайских электрокаров запустили позже, чем ожидали — в конце сентября 2022 г. На производстве жалуются на задержки в 30-40 дней из-за очередей в логистических коридорах. Многие компоненты китайских разработчиков также пришлось поменять на отечественные, чтобы они соответствовали всем регламентам при прохождении сертификации.

Несмотря на трудности в 2022 г., Evolute планирует произвести 3 тыс. электрокаров. Корпоративным клиентам планируют реализовать 40-50% выпуска. Уже есть договоренности с Green Crab. С «Яндексом» ведутся переговоры.

Седан Evolute i-PRO, по исследованиям компании, подойдет для такси и каршеринга. Кроссовер i-JOY и минивэн M-класса i-VAN заинтересуют больше семейных покупателей.

Где планируют продавать

Якорными регионами станут Санкт-Петербург, Москва, Сочи. По этому маршруту инвесторы, как объясняет Резников, будут устанавливать быстрые электрозаправки. Второе направление — на Казань, также уже есть дилер в Крыму.

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Салоны будут монобрендовыми, в планах — около 16 дилеров. Сейчас уже подписаны договоры с 12 дилерами. Большие госпланы есть и по части электрификации автомобилей.

Напомним, строительство завода по выпуску электромобилей в Липецкой области — это часть генплана по развитию современных производств и использованию электрокаров. Концепцию разработали Минпромторг и Минэкономразвития. Ее утвердили в августе 2021 г.

Госплан рассчитан до 2023 г. и разделен на два этапа. Первый завершится в 2024 г. За этот период в России должны появится базы для массового выпуска электрокаров. С отечественных конвейеров должны сойти порядка 25 тыс. таких автомобилей, а на дорогах появятся 9 тыс. зарядных станций.

В рамках второго этапа до 2023 г. электромобили должны составить 10% от производимых машин в стране. Планируется, что численность зарядных станций достигнет 72 тыс.

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Сейчас, к массовому переходу на электростанции Россия не готова. По данным Минэнерго от июля 2022 г., в России действует всего около 1,6 тыс. автомобильных электрозарядных станций. Для автомобилей с ДВС, например, работают около 23 тыс. заправок. До конца 2022 г., как отмечают в ведомстве, планируется открыть 528 станций для электрокаров.