Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Моторинвест Evolute электромобиль

Моторинвест Evolute - электромобиль


15.01.2025 В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25% 2
29.05.2024 Исследование: Электромобили сбивают пешеходов втрое чаще, чем обычные авто 1
07.05.2024 Sitronics Electro и «Моторинвест» заключили соглашение о партнёрстве 1
08.12.2023 Evolute анонсировала новый семиместный кроссовер-гибрид 2
11.10.2023 Владельцы электрокаров в Липецке могут зарядить автомобиль за 20 минут 1
11.10.2023 «Русгидро» теряет деньги из-за низкого качества российских электромобилей 3
17.07.2023 «Москвич» и создатели электрокаров Evolute займутся непрофильным бизнесом – производством зарядных станций для электромобилей 1
13.06.2023 10 главных мифов об электромобилях 3
15.03.2023 Электромобили Evolute: обзор моделей 5
13.02.2023 Российские дизайн-центры загрузят заказами для «Лады» и «Москвича» 1
18.11.2022 Начались продажи российского электромобиля Evolute i-JOY. Цена 2
11.11.2022 «Ключавто» обновил мобильное приложение для клиентов 1
26.10.2022 Удобно ли использовать электромобиль в России: основные проблемы во времена санкций 1
14.10.2022 Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС 2
10.10.2022 Россиян пересаживают на электромобили. Evolute заявил о скором производстве 15 тыс. отечественных электрокаров в год 2
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 2
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 3
17.05.2022 В России на 90% взлетели продажи Tesla 1
23.03.2022 Россия поставит на поток производство электромобилей под совершенно новым брендом 1

Публикаций - 19, упоминаний - 35

Моторинвест Evolute и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 2
Цифра ГК 2426 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Электронный паспорт АО 3 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Сенсорные Системы 64 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Ситроникс - Sitronics Electro 44 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Моторинвест 13 12
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 7
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 5
Volkswagen Audi Group 207 5
Tesla Motors 396 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 4
BMW Group 446 3
Volkswagen Group - VW 280 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 3
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 8 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 2
Hyundai Motor Company 383 2
Renault Groupe 158 2
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 2
Tata Motors - Jaguar Cars 123 2
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром нефть 618 1
Почта России ПАО 2112 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 5 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 8 1
Bentley Motors 71 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Toyota - Lexus 71 1
Ford 411 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Volvo Cars 253 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 25 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 1
УВЗ Электромашина НПО 4 1
Росатом - Балтийская АЭС - Калининградская АЭС - атомная электростанция 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 8
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 6
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 5
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 65 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 76 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 953 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 409 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 88 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 82 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 177 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 1
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 7 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 334 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 448 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - масляный электрический радиатор 133 1
Renault Duster - кроссовер 5 2
Nissan Leaf - электромобиль 51 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 1
BMW X - серия кроссоверов 22 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 4 1
Porsche Taycan 9 1
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 5 1
Nissan Qashqai 13 1
FreePik 980 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 13 1
Renault Arkana 3 1
Tesla Model X 27 1
Tesla Model 3 44 1
Geely Zeekr 8 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Volkswagen ID. series 8 1
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
Резников Андрей 7 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Борисов Юрий 116 1
Каримов Альберт 2 1
Овчинникова Юлия 10 1
Борисов Константин 6 1
Лапин Александр 2 1
Лихачев Алексей 44 1
Лебедев Александр 29 1
Рашкин Илья 4 1
Гирдин Игорь 3 1
Хардиков Михаил 3 1
Кузнецов Станислав 127 1
Ликсутов Максим 113 1
Булгакова Ирина 3 1
Фёдоров Юрий 6 1
Корначев Дмитрий 3 1
Кунаков Федор 1 1
Евтушенко Алексей 40 1
Артамонов Игорь 13 1
Беляев Дмитрий 27 1
Орлов Юрий 7 1
Вологодский Сергей 2 1
Гордеева Ия 3 1
Самохин Николай 10 1
Костюченко Павел 1 1
Уткина Анна 1 1
Бургазлиев Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 8
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 7
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Германия - Федеративная Республика 12681 3
Япония 13282 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Европа 21767 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Украина 7608 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Америка - Американский регион 2160 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 1
Канада 4881 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 155 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 3
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 95 3
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Литий - Lithium - химический элемент 537 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 451 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 2
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 42 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Аренда 2416 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 102 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Дача - дачники 814 1
Ведомости 996 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Известия ИД 624 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Автостат 32 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще