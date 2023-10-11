Владельцы электрокаров в Липецке могут зарядить автомобиль за 20 минут

В Липецке начала работать первая быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) «Сбера». Теперь владельцы электрокаров могут зарядить батарею автомобиля за 20 минут на 80%, в то время как на стандартных ЭЗС этот процесс может занимать от нескольких часов до суток. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы зарядить электромобиль, владельцу надо установить на свой телефон приложение «Зарядсервис». В нем можно проложить маршрут до нужной ЭЗС, посмотреть ее доступность и забронировать время для зарядки. Оплатить услугу можно любой банковской картой, привязанной к профилю пользователя. Для автовладельцев работает круглосуточная техническая поддержка.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Сегодня мы даем старт очень важному проекту, направленному на развитие экологичного транспорта в нашей стране, и запускаем первую электрозарядную станцию в Липецке. В ближайшее время мы планируем установить еще 10 быстрых электрозарядных станций мощностью 150 кВт каждая, что позволит заряжать более 330 автомобилей ежедневно. ЭЗС имеют все доступные коннекторы для электромобилей. Электромобиль на них можно зарядить на 80% всего за 20 минут. Это быстро, удобно и комфортно для водителей, которые выбрали для себя личный зеленый электротранспорт. Количество автокаров в Липецкой области, как и в целом в России, растет, поэтому мы будем развивать зарядную инфраструктуру региона — к концу следующего года количество ЭЗС в области превысит 20 станций».

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области: «Липецкую область можно назвать флагманом развития экологического транспорта. У нас успешно работает завод по выпуску электрокаров марки Evolute, признанной электромобилем №1 в России. Их удобство и экономичность оценили многие. Развивается сеть зарядных станций – ЭЗС есть не только в городах, но и в муниципалитетах. Параллельно с этим активно развивается газомоторный транспорт и соответствующая инфраструктура. По обоим направлениям у региона есть стратегия развития, целью которой станет улучшение экологической обстановки».

Установка, монтаж и дальнейшее обслуживание всей инфраструктуры будет реализовано компанией «Сберсервис». Проект по строительству ЭЗС в регионе реализуется в рамках соглашения, подписанного в 2023 г. между Сбербанком и правительством Липецкой области и на Петербургском международном экономическом форуме. Сотрудничество направлено на устойчивое развитие Липецкой области через цифровую и ESG-трансформацию, а также стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Алексей Евтушенко, генеральный директор «Сберсервис»: «Для компании «Сберсервис» было важно не просто поддержать тренд на развитие зеленых технологий, но и внести свой вклад в их развитие. В этом году мы запустим первые 11 ЭЗС — на этом мы не планируем останавливаться и будем дальше развивать зарядную инфраструктуру региона и масштабировать проект в Центрально-Черноземном районе».

ЭЗС собрана корпорацией ПСС — пермским производителем электротехнического оборудования и на 85% состоит из компонентов, разработанных и сделанных в России: от корпусов до коннекторов и микросхем.