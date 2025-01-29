Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167119
ИКТ 13023
Организации 10213
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3384
Системы 24956
Персоны 71081
География 2726
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Enertech International

Enertech International


29.01.2025 В России впервые началось производство литий-ионных аккумуляторов для БПЛА 1
15.08.2023 «Росатом» построит в Москве завод литиевых аккумуляторов для электромобилей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Enertech International и организации, системы, технологии, персоны:

Ensolve - Энсолв 1 1
Samsung Electronics 10269 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Росатом - Балтийская АЭС - Калининградская АЭС - атомная электростанция 8 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 115 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 6 1
Транспорта будущего 7 1
BMW Group 446 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 82 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 479 1
Электротехника - инвертор 148 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 88 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3213 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9617 1
Зингаревич Борис 2 1
Лихачев Алексей 44 1
Бургазлиев Сергей 2 1
Жихарев Алексей 1 1
Путин Владимир 3176 1
Собянин Сергей 383 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Южная Корея - Республика 6653 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 75 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1285 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1471 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1332 1
Литий - Lithium - химический элемент 541 1
Ведомости 1004 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1867 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще