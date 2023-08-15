«Росатом» построит в Москве завод литиевых аккумуляторов для электромобилей

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил Президенту Владимиру Путину о планах построить в Москве завод литиевых аккумуляторов. Первый такой завод с проектной мощностью до 120-130 тыс. штук в год уже строится в Калининградской области. Эксперты считают, что продавать такие объемы будет сложно из-за конкуренции с дешевыми китайскими батареями.



Новый завод в Новой Москве

«Росатом» построит в Москве завод по производству накопителей электродвижения (аккумуляторов). Об этом генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил 14 августа 2023 г. в Кремле, на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Как я вам докладывал, мы в Калининграде строим завод, с Москвой договорились, — спасибо Сергею Семеновичу [Собянину] — о создании аналогичного завода. Но мы заходим серьезно в электродвижение и думаем о целевой поставке комплектного электропривода, включающего электродвигатель, коробку передач и инвертор», — сказал Лихачев на встрече, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Новый завод планируют разместить в Новой Москве, он будет выпускать аккумуляторы для электробусов и автомобилей «Атом», пишут «Ведомости», со слов своего источника, знакомого с деталями проекта. «Атом» — это проект российского электромобиля, разрабатываемый компанией АО «Кама» при участии ПАО «КАМАЗ».

Первый завод в Калининграде

Структура «Росатома» ООО «Рэнера» приступила в 2022 г. к строительству завода по производству аккумуляторных батарей в Калининградской области на площадке «замороженной» Балтийской АЭС, писал CNews в октябре 2022 г. Запустить производство обещали в 2025 г. По словам Лихачева, планировалось на первом этапе производить 50 тыс. аккумуляторов в год, в дальнейшем нарастить мощности в 2-2,5 раза — до 120-130 тыс. батарей ежегодно.

На гигафабрике в Калининграде «Ростатом» будет использовать технологию корейского разработчика литий-ионных батарей Enertech International, которого он почти полностью консолидировал, как писал «Коммерсант» в мае 2023 г. Госкорпорация еще в 2021 году купила 49% у холдинга Ener1 Бориса Зингаревича, а в 2022 г. – у него же еще 49%. Покупка «зрелой технологии» выглядит верным решением, считают эксперты, опрошенные изданием, поскольку на создание собственной потребовалось бы несколько лет.

«Рэнера», даже обещала к 2030 г. освоить серийное производство батарей для электромобилей на основе твердотельных источников питания, которые легче, безопаснее, и долговечнее литиевых. Они рассматриваются как потенциальный прорыв для электромобилей, старт их массового производства ожидается в 2027 г. Первыми выпустить их на рынок обещали BMW, Nissan, Samsung и Toyota, как ранее писал CNewes.

Высокая конкуренция

Стоимость российских батарей будет выше, чем импортных китайских, считает независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев, мнение которого приводят «Ведомости». Он считает планы «Росатома» очень амбициозными. По его оценке, для достижения конкурентоспособной себестоимости производства полного цикла, включая производство ячеек, фабрика в Калининграде должна выпускать не менее 250 тыс. батарей в год, т. е. объем производства должен вырасти в 5 раз от проектного.

Руслан Ахлебининский, «Вымпелком»: Живое общение остается одним из самых эффективных каналов продаж бизнес

К тому же внутренний спрос в России пока недостаточно велик для масштабного развития отрасли. Директора консалтинговой компании Ensolve Алексей Жихарев, сказал изданию, что ему неясно, за счет чего будет загружено производство в Калининграде, не говоря о московской площадке.

Пока крупнейшим проектом развития электротранспорта в России является московский электробус. Их к концу 2024 г. их станет 2200 шт. по планам мэра Сергея Собянина. Аналитики КПМГ ранее прогнозировали, что к 2025 г. емкость российского рынка накопителей электроэнергии вырастет до 4,7 ГВт ч, а к 2030 г. до 25,5 ГВт ч, об этом «Ведомости» писали в феврале 2022 г. В обзоре КПМГ отмечалось, что, даже если российский рынок накопителей электроэнергии в 2030 г. достигнет прогнозируемых значений, он все равно будет занимать лишь около 1% от мирового, который в 2030 г. составит $425 млрд, или 2030 ГВт ч.