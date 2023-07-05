Электромобильная революция: На подходе аккумуляторы, которые можно зарядить за 10 минут и проехать 1200 км

Toyota заявила, что упростила производство материала, используемого для изготовления твердотельных батарей, и назвала это открытие значительным шагом вперед, который может значительно сократить время зарядки и увеличить дальность пробега



Большие обещания Toyota

Toyota обещает выпустить твердотельную батарею с запасом хода 1,2 тыс. км или 745 миль, которая сможет заряжаться за 10 минут или меньше. Так сказал изданию The Guardian Кейджи Кайт, президент центра исследований и разработок Toyota по углеродной нейтральности.

Toyota рассчитывает, что уже в 2027 г. сможет производить твердотельные батареи для использования в электромобилях, это сообщает уже Financial Times.

И это при том, что по оценке The Guardian этот японский автопроизводитель считается отстающим по сравнению с конкурентами на рынке электромобилей. В июне 2022 г. года они отозвали 2,7 тыс. своих первых электромобилей из-за опасений, что колеса могут отвалиться. А в июне 2023 г. британский орган по надзору за рекламой “Управление по стандартам рекламы” запретил рекламу Toyota и Hyundai за преувеличение скорости, с которой можно заряжать электромобили, и введение потребителей в заблуждение относительно наличия точек быстрой зарядки в Великобритании и Ирландии.

Фото: prostooleh на Freepik Toyota обещает совершить прорыв в производстве электромобилей

Конкуренты в гонке

BMW впервые заявила о намерении перевести свои плагин-гибриды и электромобили на твердотельные батареи ещё в 2017 г., а Nissan - в 2021 г.

Nissan обещал выпустит электромобиль с твердотельными батареями к 2025 г.

CNewes ранее писал, что Samsung хочет к 2027 г. наладить массовое производство твердотельных аккумуляторов, которые можно применять как в мобильных устройствах, так и в электромобилях.

В гонке участвует и российская компания «Рэнера», входящая в «Росатом», она обещает к 2030 г. освоить серийное производство батарей для электромобилей на основе твердотельных источников питания. Об этом сообщалось на сайте autonews.ru.

В чем суть гонки

Твердотельные батареи безопаснее, долговечнее, компактнее и легче литиевых, они рассматриваются как потенциальный прорыв для электромобилей, поскольку обещают сократить время зарядки, увеличить емкость и снизить риск возгорания, связанный с литий-ионными батареями, в которых используется жидкий электролит.

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Однако изготовление твердотельных батарей, как правило, сложнее и дороже, что ограничивает их коммерческое применение.

Дэвид Бэйли, профессор экономики бизнеса Бирмингемского университета, сказал The Guardian, что, если заявления Toyota будут обоснованы, это может стать поворотным моментом для будущего электромобилей: «Часто прорывы происходят на стадии прототипа, но затем масштабировать его сложно. Если это настоящий прорыв, он может изменить правила игры, стать святым Граалем аккумуляторных автомобилей».

Что нам даст победа

Европейская федерация транспорта и окружающей среды Transport and Environment сообщала Reuters, что углеродный след может быть сокращен на 39%, если в автомобиле используется твердотельная батарея, где используются твердые электроды и твердый электролит, а не литий-ионный аккумулятор.

А “Ведомости” писали, что твердотельные батареи требуют меньше графита и кобальта - металла, в основном производимого в Конго, где существует большой неформальный сектор с использованием детского труда.