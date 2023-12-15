Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190627
ИКТ 14709
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26598
Персоны 82872
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Транспорт общественный Электротранспорт электробус электрический автобус electric bus электротакси electric taxi

Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.12.2023 Электробусы в Волгограде заряжаются на ультрабыстрых станциях оператора Sitronics Electro

и шести электробусов и с равномерным распределением мощности по ним – размещена в троллейбусном депо Краснооктябрьского района. Мощность каждой зарядной станции 300 кВт. Технология позволяет зарядить электробус до 80% за 15 минут. Водителю достаточно подъехать к станции и подключиться пантографом к зарядному куполу, не выходя из кабины. «Оператор Sitronics Electro имеет большой опыт строите
16.06.2022 Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи

«Сочиавтотранс» запустил на сочинский городской маршрут №17 электробус КАМАЗ-6282 российского производства. Зарядную инфраструктуру для пилотного проекта
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber

я) и штате Южная Каролина (США). Также рассматривается возможность появления линии сборки в Москве. Электробус, понравившийся московским властям В начале 2020 г. Arrival привлекла 100 млн евро

02.10.2020 Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи

ток в этой области наличием дополнительных средств защиты пассажиров, оберегающих их от риска заражения коронавирусом за счет соблюдения безопасной дистанции. Предполагается, что выпускаемые в России электробусы Arrival Bus будут использоваться на дорогах Москвы. «Мы обсуждаем с британской компанией Arrival возможность тестирования их электробусов в Москве, — сказал Максим Ликсутов, замести
18.06.2020 Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео

тро снять, что позволит уменьшить количество мест в салоне и увеличить дистанцию между пассажирами. Электробус Дениса Свердлова Технические характеристики Arrival Bus, включая дальность хода и

27.08.2015 «Яндекс.Такси» открыл вакансию водителя электротакси Tesla

Сервис «Яндекс.Такси» открыл вакансию водителя электротакси Tesla. Об этом CNews в сообщили в компании «Яндексе». К соискателям в «Яндекс.Такси» предъявляют высокие требования: стаж вождения — от десяти лет, опыт работы водителем такси бизн

Публикаций - 87, упоминаний - 98

Транспорт общественный и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 28
МегаФон 10107 20
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1385 16
Ситроникс - Sitronics Electro 57 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 9
Yandex - Яндекс 8618 8
Корус Консалтинг ГК 1370 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 7
МКД 76 7
IT Vision 23 7
IT Vison 15 6
Ростелеком - Связьинвест 1714 5
Ростелеком 10420 4
Samsung Electronics 10717 3
Huawei 4295 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 3
EY - Ernst & Young Global 382 3
Роснано - Лиотех - Литий-ионные технологии 8 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5328 2
SAP SE 5466 2
Amazon Inc - Amazon.com 3163 2
Microsoft Corporation 25338 2
Qualcomm Technologies 1919 2
Apple Inc 12757 2
KPMG 272 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 2
Google LLC 12345 2
Drive Electro - Драйв Электро - НИИКЭУ - НИИ комбинированных электроустановок 7 2
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 15 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
iBecom - Ибиком 2 1
Stellantis NV - Comau - COnsorzio MAcchine Utensili 2 1
Ensolve - Энсолв 1 1
Talend 13 1
WSO2 19 1
Enertech International 3 1
SSK group - ССК НПО 1 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 28
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2767 25
UPS 211 19
Westwood Capital 15 15
Tesla Motors 438 15
Arrival Group - Kensington-V - Kensington Capital Acquisition Corp V 14 14
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 14
Antara Capital 13 13
Kinetik 20 12
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 140 7
Hyundai Motor Company 422 7
Метиз завод 26 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 6
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 6
Highbridge Capital Management 5 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8311 5
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 76 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 142 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 4
BMW Group 469 3
X5 Group - Перекрёсток 613 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 3
Hyndai 16 3
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 3
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 11 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1534 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 149 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 2
Barclays 121 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Uber 342 2
Nikola Corporation 9 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 2
Wellington Management Group 9 2
Мострансавто 67 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2751 8
Судебная власть - Judicial power 2412 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3282 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6349 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 721 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 495 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1030 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3522 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 229 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 686 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 26 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3482 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 84 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 354 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Мосгордума - Московская городская Дума 147 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 244 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 619 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 37
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10249 30
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13091 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 16
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18796 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3369 11
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1217 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23252 10
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 96 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2386 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 8
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1417 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12301 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14919 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6936 7
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 336 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5301 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7351 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9400 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6222 6
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 278 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4368 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5679 6
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13069 5
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32053 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7459 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5344 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12365 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11601 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 5
Оповещение и уведомление - Notification 5393 4
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 261 4
Arrival Bus - электробус 28 23
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 23
Arrival Car 15 12
Ситроникс - Sitronics Electro ePark 5 4
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 4
КамАЗ 6282 - российский низкопольный электробус совместной разработки НефАЗ и КамАЗ 5 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5928 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 3
Microsoft Windows 2000 8679 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1543 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 529 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 703 2
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 2
Nissan Leaf - электромобиль 55 2
Правительство Москвы - Наш город 108 2
S8 Capital - Price.ru 59 2
Tesla Semi - грузовой электромобиль 3 2
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 5 1
Volkswagen ID. series 11 1
Volkswagen Caddy 1 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 86 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 28 1
МегаФон Экология 9 1
МегаФон ПроБизнес 13 1
Porsche Taycan 9 1
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 6 1
КамАЗ 5325 1 1
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 46 1
Администрация Новосибирска - Электронный проездной Новосибирск 2 1
Минтранс РФ - Зеленый цифровой коридор пассажира 8 1
СКБ Контур - Контур-Парк 4 1
Stellantis - Maserati GranTurismo 7 1
Ситроникс - Sitronics Electro eStation Super ЭЗС - быстрые зарядные станции для электромобилей 8 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën e-Space Tourer 1 1
Ситроникс - Sitronics Electro eTrace 1 1
Kia e-Niro 2 1
Ford Mustang 16 1
Индорс Навигейшн - Indoors Navigation Platform - INP 6 1
Свердлов Денис 201 24
Торгов Игорь 42 16
Медведев Дмитрий 1664 8
Gulati Himanshu - Гулати Химаншу 4 4
Cuneo Peter - Кунео Питер 6 4
Гурленов Андрей 33 4
Собянин Сергей 495 3
Пожидаев Николай 85 3
Любинин Александр 2 2
Сафарян Армен 5 2
Samet Dean - Самет Дайн 2 2
Ableson Michael - Аблесон Михаэл 2 2
Hudson Akan - Хандсон Акан 3 2
Rugoobur Avinash - Ругообур Авинаш 4 2
Борисов Юрий 122 2
Лихачев Алексей 44 2
Ликсутов Максим 205 2
Авдолян Альберт 31 2
Борисов Константин 6 2
Парамонов Леонид 7 1
Ерохин Александр 1 1
Пономарев Евгений 12 1
Бердников Роман 2 1
Каримов Альберт 2 1
Баранов Георгий 1 1
Аветисян Самвел 1 1
Зарипов Шамиль 1 1
Рашников Виктор 12 1
Бургазлиев Сергей 2 1
Копайгородский Алексей 4 1
Жихарев Алексей 1 1
Звягинцев Михаил 2 1
Holbrow Tim - Холброу Тим 6 1
Петрухин Роман 1 1
Капитанова Полина 1 1
Мартиросян Гоар 1 1
Суханос Олеся 7 1
Анатолитис Михаэль - Anatolitis Michael 1 1
Будков Юрий 4 1
Thiebaud Philippe - Тибо Филипп 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158508 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13591 33
Люксембург Великое Герцогство 439 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18820 18
Испания - Королевство 3774 12
Европа 24686 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8230 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18372 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3428 8
Великобритания - Лондон 2412 8
США - Нью-Йорк 3156 7
Германия - Федеративная Республика 12965 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 6
Южная Корея - Республика 6882 6
Россия - СФО - Новосибирск 4707 6
США - Южная Каролина 97 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 5
Испания - Мадрид 175 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1717 5
Израиль 2790 4
Франция - Французская Республика 8006 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес 812 4
Великобритания - Банбери 6 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2444 3
Земля - планета Солнечной системы 10696 3
Беларусь - Белоруссия 6084 3
Сингапур - Республика 1916 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 626 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1131 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 3
Испания - Каталония - Барселона 748 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 516 3
США - Нью-Йорк штат 246 2
Финляндия - Финляндская Республика 3661 2
Россия - УФО - Свердловская область 1796 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 61
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2957 39
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 26
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6513 22
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 53 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 21
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 19
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 15
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51350 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4338 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8156 11
Энергетика - Energy - Energetically 5530 11
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3778 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26034 9
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 9
Литий - Lithium - химический элемент 604 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 8
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1059 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6344 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6383 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7811 6
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 84 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 6
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 356 6
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7300 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4265 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3803 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1657 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2019 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 4
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9703 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2270 3
FT - Financial Times 1264 4
The Verge - Издание 601 3
Forbes - Форбс 932 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 2
Times 644 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1171 1
Bloomberg 1555 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Ведомости 1298 1
РИА Новости 1002 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 228 1
The Guardian - Британская газета 386 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2214 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
Physical Review Letters 154 1
Sky News - Телеканал 30 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Автостат 47 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3767 2
StartupBlink 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 256 1
ABI Research 235 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 169 1
Frost & Sullivan 206 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1302 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 2
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
ТПУ - ЮТИ - Юргинский технологический институт 4 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 45 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 230 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 404 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 76 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 237 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 217 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 270 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 71 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 56 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 140 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 169 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 103 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1260 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 92 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще