Транспорт общественный Электротранспорт электробус электрический автобус electric bus электротакси electric taxi
|15.12.2023
|
Электробусы в Волгограде заряжаются на ультрабыстрых станциях оператора Sitronics Electro
и шести электробусов и с равномерным распределением мощности по ним – размещена в троллейбусном депо Краснооктябрьского района. Мощность каждой зарядной станции 300 кВт. Технология позволяет зарядить электробус до 80% за 15 минут. Водителю достаточно подъехать к станции и подключиться пантографом к зарядному куполу, не выходя из кабины. «Оператор Sitronics Electro имеет большой опыт строите
|16.06.2022
|
Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи
«Сочиавтотранс» запустил на сочинский городской маршрут №17 электробус КАМАЗ-6282 российского производства. Зарядную инфраструктуру для пилотного проекта
|04.05.2021
|
Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber
я) и штате Южная Каролина (США). Также рассматривается возможность появления линии сборки в Москве. Электробус, понравившийся московским властям В начале 2020 г. Arrival привлекла 100 млн евро
|02.10.2020
|
Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи
ток в этой области наличием дополнительных средств защиты пассажиров, оберегающих их от риска заражения коронавирусом за счет соблюдения безопасной дистанции. Предполагается, что выпускаемые в России электробусы Arrival Bus будут использоваться на дорогах Москвы. «Мы обсуждаем с британской компанией Arrival возможность тестирования их электробусов в Москве, — сказал Максим Ликсутов, замести
|18.06.2020
|
Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео
тро снять, что позволит уменьшить количество мест в салоне и увеличить дистанцию между пассажирами. Электробус Дениса Свердлова Технические характеристики Arrival Bus, включая дальность хода и
|27.08.2015
|
«Яндекс.Такси» открыл вакансию водителя электротакси Tesla
Сервис «Яндекс.Такси» открыл вакансию водителя электротакси Tesla. Об этом CNews в сообщили в компании «Яндексе». К соискателям в «Яндекс.Такси» предъявляют высокие требования: стаж вождения — от десяти лет, опыт работы водителем такси бизн
