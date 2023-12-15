Электробусы в Волгограде заряжаются на ультрабыстрых станциях оператора Sitronics Electro

Зарядную инфраструктуру в регионе построил Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», утвержденного Правительством РФ.

В Волгограде на маршрут, соединяющий Кировский район с Центральным, вышли все 16 электробусов. Город их получил в рамках целевой безвозвратной субсидии, выделяемой муниципалитету из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Три однокупольные зарядные станции установлены в троллейбусном депо Кировского района. Еще одна зарядная станция «паркового» исполнения – с шестью куполами для одновременной зарядки шести электробусов и с равномерным распределением мощности по ним – размещена в троллейбусном депо Краснооктябрьского района.

Мощность каждой зарядной станции 300 кВт. Технология позволяет зарядить электробус до 80% за 15 минут. Водителю достаточно подъехать к станции и подключиться пантографом к зарядному куполу, не выходя из кабины.

«Оператор Sitronics Electro имеет большой опыт строительства электрозарядной инфраструктуры в Москве – компания уже построила станции для трех электробусных парков Москвы, где одновременно могут заряжаться около 500 электробусов. В разных городах России мы участвуем в проектах в рамках федеральных программ, направленных на развитие городского электрического транспорта», – сказал советник президента Sitronics Group Армен Сафарян.

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Также оператор разработал единую систему управления зарядной инфраструктурой. Программа распределяет мощности между зарядными станциями, а также позволяет в режиме реального времени контролировать состояние каждой станции и оперативно управлять технологически процессами – составлять график зарядки электробуса, получать отчеты по потреблению электроэнергии и проводить онлайн-мониторинг сети.

Всего в этом году в рамках федеральной программы обновления городского электротранспорта компания устанавливает и запускает более 50 зарядных станций для электробусов в 9 городах России.