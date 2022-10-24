Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198140
ИКТ 15298
Организации 11727
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27024
Персоны 86370
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

Tesla Semi грузовой электромобиль

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 1
29.09.2020 В России создан электрогрузовик для конкуренции с Tesla и Nikola. Он уже в работе 1
25.09.2020 Топовые производители электромобилей решают в суде, кто у кого украл конструкцию грузовика 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Tesla Semi и организации, системы, технологии, персоны:

Drive Electro - Драйв Электро - НИИКЭУ - НИИ комбинированных электроустановок 7 1
Tesla Motors 459 3
Nikola Corporation 9 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Volvo Penta 6 1
Stellantis - Maserati 14 1
Rosenbauer 2 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1055 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2789 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 91 2
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 694 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10649 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13861 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1693 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 156 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 637 1
Управляемость - Manageability 2254 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 537 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 195 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 264 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2895 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1216 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 117 1
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 103 1
Электромобиль - Электропогрузчики - Electric loaders 4 1
Транспорт - Автомобилестроение - Хэтчбек - Hatchback 14 1
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 29 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2438 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11755 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1304 1
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
Tesla Model X 32 1
InFocus Kangaroo 5 1
ГАЗ Группа - ГАЗель 44 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 6 1
Volkswagen ID. series 11 1
Porsche Taycan 9 1
Sollers - УАЗ - УАЗ Профи 7 1
КамАЗ 6282 - российский низкопольный электробус совместной разработки НефАЗ и КамАЗ 5 1
КамАЗ 5325 1 1
Stellantis - Maserati GranTurismo 7 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën e-Space Tourer 1 1
Kia e-Niro 2 1
Ford Mustang 16 1
Volkswagen Audi e-tron - электромобиль 10 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 103 1
Tesla Model 3 52 1
ГАЗ Группа - ГАЗель NEXT 9 1
Nissan Leaf - электромобиль 56 1
Nikola One - водородный грузовик 3 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 20 2
Иванов Сергей 405 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 453 1
Milton Trevor - Милтон Тревор 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 2
Европа 24936 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19480 1
Индия - Bharat 5860 1
Турция - Турецкая республика 2606 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Сербия - Республика 373 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 160 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8917 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4641 2
Литий - Lithium - химический элемент 661 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21549 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2108 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1705 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5095 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3151 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2096 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1237 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5485 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1722 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6682 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2526 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 473 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4500 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4977 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2468 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5750 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27194 1
WCCFTech - Издание 108 1
Crunchbase 74 1
Yahoo! Finance 121 1
Hindenburg Research 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще