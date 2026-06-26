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Ford Mustang
СОБЫТИЯ
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Ford Mustang и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10595 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3247 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5797 1
|Acronis - Акронис 486 1
|EA - Electronic Arts 1317 1
|Dassault Systemes 233 1
|Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 769 1
|Caravan - Караван 89 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5593 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 962 1
|Siemiatkowski Sebastian - Семятковски Себастьян 3 1
|Sappin Olivier - Саппен Оливье 6 1
|Newmark Steve - Ньюмарк Стив 1 1
|Newman Ryan - Ньюмен Райан 1 1
|Havens Dan - Хейвенс Дэн 2 1
|Башмаков Александр 16 1
|Ковалев Андрей 41 1
|Иванов Вадим 7 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
|Wired - Издание 275 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2343 1
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