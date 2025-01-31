Ефремов Эдуард
|31.01.2025
|«Авито Авто»: 53% автовладельцев считают существенными расходы на ОСАГО 1
|22.08.2024
|«Авито Авто» запускает «Селект» – сервис для покупки автомобилей у проверенных дилеров 1
Ефремов Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:
|UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4709 1
|Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9199 1
|Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24190 1
|Avito - Авито Аукцион 1 1
|Avito - Авито авто 40 1
|Apple iOS 7818 1
|Google Android 14016 1
|Петросян Гор 1 1
|Иванов Вадим 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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