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Ефремов Эдуард



31.01.2025 «Авито Авто»: 53% автовладельцев считают существенными расходы на ОСАГО 1
22.08.2024 «Авито Авто» запускает «Селект» – сервис для покупки автомобилей у проверенных дилеров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ефремов Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 820 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4709 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9199 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24190 1
Avito - Авито Аукцион 1 1
Avito - Авито авто 40 1
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Иванов Вадим 7 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1141 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 210 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1546 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3109 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3950 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2965 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 856 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1440 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5123 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337977, в очереди разбора - 771620.
Создано именных указателей - 167327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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