Федорченко Илья
|27.02.2025
|«СберАвто»: искусственный интеллект поможет подобрать авто 1
|29.02.2024
|«СберАвто» запускает новый сервис онлайн-организации ТО 1
|15.09.2023
|Российские автомобилисты смогут узнать стоимость своей машины «Вконтакте» 1
Федорченко Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберАвто 31 2
|VK Mini Apps 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.