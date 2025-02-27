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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федорченко Илья



27.02.2025 «СберАвто»: искусственный интеллект поможет подобрать авто 1
29.02.2024 «СберАвто» запускает новый сервис онлайн-организации ТО 1
15.09.2023 Российские автомобилисты смогут узнать стоимость своей машины «Вконтакте» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Федорченко Илья и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 1
Сбер - СберАвто 31 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 618 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2081 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4751 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10573 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7502 2
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2439 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 1
Россия - СЗФО - Псковская область 635 1
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Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2499 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 211 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 379 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 78 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 690 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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