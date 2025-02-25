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«СберАвто»: искусственный интеллект поможет подобрать авто

Поиск по фильтрам уходит в прошлое. Дело за искусственным интеллектом, который грамотно оценит запрос и его контекст, а затем предложит подходящее авто, проконсультирует по нему и сопроводит по этапам покупки. Именно такая инновационная для рынка разработка появилась в «СберАвто», сервисе для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбербанка для автолюбителей). Об этом CNews сообщили представители «СберАвто».

Внедрение искусственного интеллекта в процесс подбора авто не только экономит время, но и обогащает опыт взаимодействия с сервисом: те клиенты, которые предпочитают принимать решение о сделке самостоятельно, смогут получить максимум информации для этого. ИИ-помощник интегрирован в поисковую строку на главной странице «СберАвто» и уже сейчас способен классифицировать потребность, порекомендовать под нее авто, а также ответить на вопросы: проконсультировать по техническим характеристикам, рассказать подробнее об интересующей модели или порекомендовать статьи и обзоры. Это клиентский опыт, сочетающий поиск объявлений и информацию о моделях авто в одном интерфейсе.

С ИИ-помощником можно общаться так же легко и естественно, как и с живым человеком. Для уточнения запроса он задает дополнительные вопросы, чтобы понять потребности пользователя и предоставить наиболее релевантный ответ.

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Илья Федорченко, генеральный директор «СберАвто»: «Мы стремились создать полностью функционального, масштабируемого ИИ-помощника по подбору и покупке авто, который обеспечивает качественный клиентский опыт. И мы не останавливаемся на достигнутом! Команда постоянно расширяет базу знаний ИИ-помощника, а также работает над развитием мультимодальности, которая позволит понимать не только текст, но и изображения или голосовые сообщения».

Наталья Русова, директор дивизиона «Авто» Сбербанка: «Экосистема «Сбера» для автолюбителей строится вокруг их актуальных потребностей, а потребность в современных способах решения рутинных задач сейчас велика как никогда. Мы стремимся помочь клиенту быть всегда за рулем – комфортно, выгодно, с удовольствием. Но комфорт начинается не с того момента, как автолюбитель оказывается в уютном салоне авто, а с момента выбора подходящей ему машины. Этот процесс должен приносить радость, и «Сбер» как технологический лидер обладает всеми передовыми инструментами для трансформации клиентского опыта».

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