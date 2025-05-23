«СберАвто» запускает услугу по прозрачному и безопасному заказу автомобиля из-за рубежа

Покупка автомобиля за рубежом становится удобнее со «СберАвто», сервисом для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбербанка для автолюбителей). Теперь можно безопасно и с комфортом приобрести автомобили иностранных брендов, а также редкие модификации любимых моделей и премьеры, которые пока не успели добраться до российского рынка.

Для заказа нужно оставить заявку на подбор желаемого автомобиля, и личный помощник «СберАвто» предложит подходящие варианты: новые автомобили прямо от официальных дилеров либо проверенные машины с пробегом, прошедшие тщательную диагностику квалифицированными экспертами наших партнеров и сопровождаемые подробным отчетом обо всех выявленных особенностях и недостатках. Можно выбрать среди моделей, собирающихся в Китае. Причем не только из модельных линеек локальных брендов, но и из предложений крупнейших автоконцернов с производственными площадями в КНР.

Затем личный помощник направит подробный расчет стоимости покупки, доставки и таможенных платежей. Если предложенные условия устроят покупателя, специалист «СберАвто» поможет составить необходимые документы, включая инвойс, а также документы для проведения оплаты. Сначала потребуется внести оплату за поиск автомобиля и организацию его доставки в Россию, затем подписать инвойс с иностранным продавцом и оплатить полную стоимость автомобиля, а после поставки авто в Россию перечислить средства в счет уплаты таможенных пошлин. Вся оплата проходит через защищенные каналы удобным для клиента способом. Далее личный помощник проконтролирует все этапы доставки авто к покупателю, в том числе растаможивание.

Проект реализован силами сразу нескольких команд Сбербанка. При необходимости «СберАвто» поможет с сопутствующими услугами, оформлением страховки или кредита на новое авто, а также продажей старого. Гарантия поставки обеспечивается юридически закрепленными обязательствами между покупателем, «СберАвто» и зарубежным продавцом. Автомобиль застрахован от ущерба на всем пути следования к месту получения. Пока что автомобили доставляются в Москву и Санкт-Петербург, но в дальнейшем география будет расширяться.

Илья Федорченко, генеральный директор «СберАвто»: «Заказ авто из-за рубежа в текущих условиях — потенциально востребованная опция, но она часто кажется людям сложной процедурой, требующей времени и внимания. Поэтому мы создали максимально прозрачный и удобный сервис, который позволит автолюбителям легко заказывать автомобили из-за границы. Наши партнеры обладают большим опытом в организации международных поставок, и мы решили объединить их компетенции с нашими знаниями о сопровождении сделок по покупке автомобилей, предложив клиентам новый уровень сервиса».