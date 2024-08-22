«Авито Авто» запускает «Селект» – сервис для покупки автомобилей у проверенных дилеров

В приложении «Авито» стал доступен бесплатный сервис «Селект», который помогает в покупке нового автомобиля или авто с пробегом у проверенных дилеров по фиксированной в объявлении цене. Пользователь может безопасно забронировать автомобиль онлайн и узнать детали о состоянии авто до визита в салон. Поддержку в процессе покупки автомобиля оказывает персональный менеджер платформы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

С помощью сервиса «Селект» пользователи смогут приобрести автомобили от крупнейших автодилеров, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Йошкар-Оле, Ижевске, Чебоксарах. До конца 2025 г. сервис станет доступен по всей стране.

В разделе представлены специально отобранные автомобили от партнеров, проверенных «Авито Авто». При покупке автомобиля через «Селект», пользователь бесплатно получит отчет «Автотеки» по выбранному автомобилю, а также поддержку личного менеджера от «Авито», который возьмет на себя коммуникацию с дилером и организует осмотр авто в салоне. На все автомобили из “Селекта” действует фиксированная цена, а если есть дополнительные условия, информация о них будет указана в объявлении.

«Запуск раздела «Селект» продиктован растущим трендом перехода автомобильного рынка в онлайн-формат. Ежедневно «Авито Авто» посещает более семи млн человек, и новый сервис – это воплощение нашей заботы о тех пользователях, которые ценят спокойствие, уверенность и надежность в процессе выбора и покупки автомобиля. Все услуги в рамках проекта бесплатны для пользователей, что является частью стратегии компании по созданию наилучшего пользовательского опыта и укреплению позиций на рынке онлайн-продаж автомобилей. В 2025 г. мы планируем расширить географию присутствия партнеров «Селекта» — автодилеров, на всю территорию России, чтобы сделать покупку проверенных автомобилей доступной для жителей в любом регионе страны», – сказал Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в «Авито».

Для дилеров, в свою очередь, сервис предлагает комфортные условия сотрудничества – объявления с автомобилями из «Селекта» будут в большем приоритете в выдаче, а оплата производится за завершенные сделки.

«Запуская «Селект», «Авито» замыкает цикл покупки и продажи авто для дилеров: сначала в «Авито Аукционе» компания дает возможность дилерам приобрести транспортное средство, а затем в «Селекте» помогает его реализовать. Сервис позволяет дилерам получить дополнительный трафик и увеличить конверсию объявлений в сделки. У покупателя же благодаря использованию сервиса и коммуникации с личным менеджером повышается доверие к выбранному автомобилю и продавцу. Кроме того, клиент приходит к дилеру, уже осведомленный о техническом состоянии машины. «Авито» в данном случае выполняет функцию эксперта в сделке», — сказал Гор Петросян, директор дилерской компании Expocar.

По результатам опроса, проведенного «Авито Авто» в августе 2024 г. с участием пять тыс. россиян, 67% респондентов, планирующих покупку автомобиля, имеют опасения, связанные с процессом его выбора. Среди возможных причин отказа от покупки выбранного авто 67% респондентов называют сомнения в чистоте истории автомобиля, 59% – неуверенность в надежности продавца, 57% – сомнения в том, что все агрегаты автомобиля надежны и работают так, как заявлено продавцом, а 52% – сложность оформления документов.

Наиболее полезными услугами, которые могли бы облегчить покупку автомобиля, 19% респондентов назвали предоставление документов с историей владения автомобиля, 19% – помощь при осмотре автомобиля, 17% – консультацию специалиста по подбору авто, 15% – помощь в поиске авто и оформлении документов, 15% – тест-драйв транспортного средства.

«Мы видим востребованность рынка в таком сервисе как «Селект». С его помощью пользователи могут спокойно, с комфортом подбирать, вносить предоплату и покупать авто с пробегом, получая онлайн и офлайн поддержку от Авито. Личный менеджер от нашей платформы возьмет на себя общение с дилером, организует осмотр и предоставит полную информацию об авто – о состоянии кузова, реальном износе деталей подвески, двигателя и других критических узлов, о количестве предыдущих владельцев и истории владения – например, был ли автомобиль в такси или каршеринге. Весь комплекс сопровождения – и работа менеджера, и отчет «Автотеки» для покупателя предоставляются бесплатно», — сказал Эдуард Ефремов, руководитель направления «Транзакционная модель» в «Авито Авто».

Сервис доступен через браузер в смартфоне, а также в приложении на платформах iOS и Android, что позволяет пользователям искать автомобили в удобном для них формате.