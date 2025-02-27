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Avito Авито Автотека сервис проверки истории автомобилей

Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей

Сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (проект Авито) — это  негосударственная база данных по истории эксплуатации автомобилей. Отчёт Автотеки включает не только базовую информацию — регистрационные данные, факт участия в ДТП, но и уникальные — история сервисного обслуживания и ремонта, данные о пробеге, нахождение в залоге, факт использования коммерческими организациями и другое.


27.02.2025 «Автотека» дополнит отчет об истории автомобиля рекомендациями искусственного интеллекта 2
13.02.2025 «Авито Авто»: Toyota, BMW и Mercedes-Benz — лидеры в среднем ценовом сегменте авто с пробегом 1
03.02.2025 «Автотека»: число запросов на проверку истории BMW 3 серии за год выросло на 50,8% 2
22.01.2025 «Автотека»: доля автомобилей, использовавшихся в каршеринге, за год увеличилась на 10% 2
09.12.2024 «Авито Авто»: предложение на автомобили с пробегом дороже 1,5 млн рублей за год выросло более чем на треть 1
18.11.2024 Директором направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» стал Андрей Ковалев 1
13.09.2024 «Авито» сделала бесплатной экономящую деньги услугу для автомобилистов. Но только в Москве 4
22.08.2024 «Авито Авто» запускает «Селект» – сервис для покупки автомобилей у проверенных дилеров 1
02.08.2024 «Авито Авто» открывает «Гараж» 1
23.07.2024 Отчеты «Автотеки» пополнились результатами диагностики Fit Service 3
07.06.2024 «Авито» и «Автодор» договорились о сотрудничестве 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
15.04.2021 МТС разработала технологию оценки эффективности наружной рекламы с помощью Big Data 1

Публикаций - 13, упоминаний - 21

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
МегаФон 8965 1
UIPath 102 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 197 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
ЦТП АНО - Цифровые Технологии Производительности АНО - Эффективность.рф 10 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 58 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Газинформсервис - ГИС 281 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Yandex - Яндекс 7447 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 869 12
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 3
BMW Group 449 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 149 2
Volkswagen Group - VW 282 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 123 2
Hyundai Motor Company 389 2
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Транснефть 301 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Avito - КЕХ Екоммерц 6 1
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Fit service - Фит Автосервис - Международная сеть автосервисов 11 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 26 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 26 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 1
Renault Groupe 159 1
Volkswagen Audi Group 208 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 92 1
Toyota - Lexus 72 1
Силовые машины 111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1384 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 67 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5346 1
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БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 515 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 870 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2859 1
Avito - Авито авто 41 8
Toyota RAV - серия кроссоверов 19 2
Toyota Camry 26 2
Toyota Land Cruiser 25 2
BMW 5 Series Gran Turismo - BMW GT 8 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
МТС Big Data 275 1
IBM Public Cloud 26 1
НКТ - Р7-Офис 384 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 972 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 771 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1605 1
Обращения граждан 229 1
FreePik 1034 1
Google Android 14079 1
Apple iOS 7852 1
Renault Kaptur 10 1
KIA Rio Hatchback 17 1
Volkswagen Polo 14 1
Skoda Rapid 5 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 12 1
BMW X - серия кроссоверов 23 1
Nissan Qashqai 14 1
СКАУТ Безопасное вождение 26 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 20 1
Renault Arkana 4 1
KIA Sportage 5 1
Avito - Авито Аукцион 1 1
Avito - Авито Спецтехника 3 1
Ковалев Андрей 29 2
Иванов Вадим 7 2
Шадаев Максут 1018 1
Паршин Максим 316 1
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Врацкий Андрей 135 1
Ивакин Вячеслав 1 1
Барилкин Виктор 29 1
Виноградов Артём 28 1
Смирнова Татьяна 33 1
Спиридонов Иван 26 1
Агапкин Алексей 39 1
Мингова Валерия 27 1
Барсуков Сергей 31 1
Чаркин Евгений 296 1
Бадалов Андрей 65 1
Тавадзе Марина 28 1
Матвиенко Нина 28 1
Данилов Михаил 31 1
Тутаев Михаил 49 1
Касаев Сергей 27 1
Носенко Артем 30 1
Шпак Василий 226 1
Мацыгин Юрий 42 1
Лазарев Илья 27 1
Горожанин Михаил 10 1
Натрусов Артем 284 1
Соловьев Сергей 70 1
Ушаков Анатолий 41 1
Ципорин Павел 102 1
Козак Николай 163 1
Костин Сергей 36 1
Романов Кирилл 31 1
Синельников Александр 27 1
Гваришвили Владимир 26 1
Казарин Станислав 175 1
Меджитов Тимур 85 1
Окунь Дмитрий 17 1
Христенко Павел 15 1
Урусов Виктор 129 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 2
Германия - Федеративная Республика 12711 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 444 1
Япония 13311 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2989 1
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