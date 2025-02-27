Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей

Сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (проект Авито) — это негосударственная база данных по истории эксплуатации автомобилей. Отчёт Автотеки включает не только базовую информацию — регистрационные данные, факт участия в ДТП, но и уникальные — история сервисного обслуживания и ремонта, данные о пробеге, нахождение в залоге, факт использования коммерческими организациями и другое.