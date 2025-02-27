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Avito Авито Автотека сервис проверки истории автомобилей
Сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (проект Авито) — это негосударственная база данных по истории эксплуатации автомобилей. Отчёт Автотеки включает не только базовую информацию — регистрационные данные, факт участия в ДТП, но и уникальные — история сервисного обслуживания и ремонта, данные о пробеге, нахождение в залоге, факт использования коммерческими организациями и другое.
Avito и организации, системы, технологии, персоны:
|Ковалев Андрей 29 2
|Иванов Вадим 7 2
|Шадаев Максут 1018 1
|Паршин Максим 316 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Ивакин Вячеслав 1 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Виноградов Артём 28 1
|Смирнова Татьяна 33 1
|Спиридонов Иван 26 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Мингова Валерия 27 1
|Барсуков Сергей 31 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Тавадзе Марина 28 1
|Матвиенко Нина 28 1
|Данилов Михаил 31 1
|Тутаев Михаил 49 1
|Касаев Сергей 27 1
|Носенко Артем 30 1
|Шпак Василий 226 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Лазарев Илья 27 1
|Горожанин Михаил 10 1
|Натрусов Артем 284 1
|Соловьев Сергей 70 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Ципорин Павел 102 1
|Козак Николай 163 1
|Костин Сергей 36 1
|Романов Кирилл 31 1
|Синельников Александр 27 1
|Гваришвили Владимир 26 1
|Казарин Станислав 175 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Окунь Дмитрий 17 1
|Христенко Павел 15 1
|Урусов Виктор 129 1
|СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
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